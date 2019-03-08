«С Илоном не поспоришь»: как Маск назвал российскую ракету

Владелец американской космической корпорации Space X Илон Маск вновь привлек внимание своим постом твиттере, оценив возможности российской ракетной техники.

Его комментария на этот раз удостоилась конструкция российской ракеты «Ангара».

«У России превосходные ракеты и лучший из использующихся двигателей. Возвращаемая версия их новой ракеты «Ангара» должна быть отличной».

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2019

На лестное замечание Илона Маска поспешил отреагировать руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. «Ну здесь с Илоном не поспоришь», — написал руководитель госкорпорации в своем твиттере, который он недавно закрыл от просмотра для случайных посетителей.

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Свое высказывание американский миллиардер сделал не просто так, а как комментарий к статье обозревателя Эрика Бергера о последних успехах Илона Маска, реакции на них со стороны Роскосмоса и сравнении кораблей «Союз» и Crew Dragon.

«Одной из интриг вокруг запуска пилотируемого корабля Crew Dragon было то, как на нее отреагируют русские», — пишет Бергер. Журналист имеет в виду те поздравления, которые высказал Роскосмос после удачного запуска и стыковки американского частного корабля на прошлой неделе.

«Роскосмос поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной, — говорилось в сообщении. — Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться».

При этом в своем поздравлении Роскосмос не упомянул ни название корабля, ни его производителя.

Спустя час госкорпорация опубликовала редкое для нее сообщение на английском языке, где напоминание про «безопасность полетов» уже отсутствовала.

«Роскосмос шлет свои искренние пожелания коллегам из NASA в связи с успешной пробной стыковкой нового корабля», — говорилось в поздравлении.

За первым испытанием первого пилотируемого корабля Илона Маска с особым вниманием следили в России. Это связано с тем, что с 2011 года Россия обладает монополией на доставку космонавтов на околоземную орбиту. США делегировали ей это право, когда была закрыта их программа Space Shuttle и они стали доставлять своих астронавтов на наших «Союзах». Роскосмос берет за эти услуги с каждым годом все больше денег, которые неплохо помогают поддерживать российскую космическую отрасль. И эти постоянно растущие траты вызывают все большее раздражение в конгрессе США.

Лишь за последние три года США заплатили России за места для астронавтов $935 млн.

Стоимость одного места для американского астронавта на российском корабле составляет $82 млн. Поэтому появление в США доставщика-конкурента, да и еще с более вместительным кораблем, привлекает внимание в России и, в частности, не может быть незамеченным в самом Роскосмосе.

Эксперты отмечают, что отказ от российских услуг по доставке астронавтов со стороны NASA будет стоить Роскосмосу порядка 10% годового финансирования.

«На самом деле SpaceX и Илон Маск – это заноза в одном месте, это шило там, это бельмо на глазу Роскосмоса.

Потому что этим своим запуском сейчас компания SpaceX обнулила Роскосмос, — пояснил в интервью «Москве-24» эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. – Все вспоминают эту реплику Рогозина о батуте. На самом деле это не просто ревность, это постоянная головная боль».

Реакция Роскосмоса на запуск корабля Маска привела к еще одному эпизоду, на который ранее обратили внимание СМИ. Вскоре после запуска пользовательница интернета поздравила Маска с успешным запуском, «уколов» при этом руководство российской космической отрасли. «Не думаю, что Рогозин или Роскосмос пошлют вам поздравления, они никогда так не поступают, и это печалит. Так что позвольте заверить вас, что все энтузиасты космоса в России счастливы вашему успеху в стыковке Dragon и шлют вам и все команде свои поздравления», — написала она.

«Спасибо за добрые слова», — ответил ей миллиардер по-русски.

Это не первые пикировки с участием Маска в твиттере по поводу ракетной техники. Ранее глава SpaceX заявил, что разработанный американской компанией двигатель Raptor побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания.

«Raptor сегодня достиг 268,9 бар, побив предыдущий рекорд потрясающего российского РД-180. Отличная работа команды SpaceX!» — написал Маск.

В ответ на это главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин заявил, что основатель компании SpaceX Илон Маск допустил некорректное сравнение характеристик двигателя Raptor с РД-180.

«Господин Маск, не будучи техническим специалистом, не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема», — сказал Левочкин.

Он отметил, что иная топливная система предполагает другие характеристики и режимы работы двигателя. Он заключил, что сравнение Маска похоже на сравнение характеристик бензинового и дизельного двигателей.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей разных классов. В 2014 году состоялся единственный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5». Следующие испытания планируется провести в 2019 году.