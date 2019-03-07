Загадка века: как пропал малазийский Boeing. ОНЛАЙН

MH370 выходит из зоны контроля малазийских служб и входит в зону вьетнамского контроля за движением. Пилот выходит в эфир и сообщает диспетчеру наземного контроля воздушного пространства: «Отлично, спокойной ночи». Это последние слова, услышанные на земле с пропавшего лайнера.

Фраза «спокойной ночи» часто произносится пилотами при переходе от одной зоны ответственности к другой. «Это нормально. Так говорят несметное число раз. Хорошо, спокойной ночи – это приятный способ закончить радиопереговоры», — пояснил американский авиационный эксперт Ричард Квест, корреспондент CNN.