Загадка века: как пропал малазийский Boeing. ОНЛАЙН

- 579180 просмотров Россия возглавляет медальную таблицу Универсиады в Красноярске
- 199257 просмотров Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
- 195990 просмотров Скончался актер Люк Перри
- 195482 просмотра Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
- 123890 просмотров Какой была Зина Колмогорова из группы Игоря Дятлова
- 109855 просмотров Больная Маргарита Терехова осталась без сиделки
- 105937 просмотров На Украине придумали план на случай провала переговоров по газу
Ожидаемый очередной сигнал системы ACARS, передаваемый раз в полчаса, с воздушного судна не подается. Это означает. Что система перестала работать в промежуток времени между 21.07 и 21.37 мск. Это важное обстоятельство, поскольку отключить систему могут только знающие люди. Если бы самолет был захвачен террористами или был угнан, система бы продолжала сама передавать на землю о всех эволюциях самолета.
Малазийские средства слежения потеряли самолет над Сиамским заливом в точке с координатами 06 55 15 N и 103 34 43 E.
Тайский радар, расположенный в южной провинции Сура́ттха́ни, засекают неизвестный самолет, летящий в направлении, противоположном рейсу MH370. Похоже, за эти 5 минут самолет успел резко поменять курс и полететь на запад над полуостровом Малакка.
Самолет пропадает с экранов и малазийского военного радара.
После выключение транспондеров самолет пропадает с экранов наземных радаров. «С этого момента с точки зрения диспетчера самолет летит вслепую», — поясняет Квест. Отметку перестают видеть и вьетнамские диспетчеры в аэропорту Хо Ши Мина. Выключить транспондер не так сложно – просто нажать переключатель в кабине пилотов.
Внезапно отключаются устройства-транспондеры, передающие информацию о местоположении самолёта и его идентификационные данные. Эти передатчики автоматически посылают с самолета сигналы, передающие номер борта, высоту полета, скорость и курс. Дальность их действия невысока, но именно благодаря им диспетчеры на земле видят отметку самолета и знают, какой борт перед ними и параметры его полета.
MH370 выходит из зоны контроля малазийских служб и входит в зону вьетнамского контроля за движением. Пилот выходит в эфир и сообщает диспетчеру наземного контроля воздушного пространства: «Отлично, спокойной ночи». Это последние слова, услышанные на земле с пропавшего лайнера.
Фраза «спокойной ночи» часто произносится пилотами при переходе от одной зоны ответственности к другой. «Это нормально. Так говорят несметное число раз. Хорошо, спокойной ночи – это приятный способ закончить радиопереговоры», — пояснил американский авиационный эксперт Ричард Квест, корреспондент CNN.
Адресно-отчётная система авиационной связи (ACARS) – цифровая система связи, применяемая в авиации для передачи коротких технических сообщений между самолетом и наземными станциями. Эта система собирает тысячи показателей на борту самолета, и отправляет их через спутник авиакомпании, производителям двигателей и другим заинтересованным сторонам. Так, передается информация о режимах работы двигателей, маневрах самолета и другие данные.
Бортовая система ACARS в автоматическом режиме отправляет на землю техническую информацию о состоянии самолета. «Она не показала ничего необычного. Сигнал показал нормальный полет по пути в Пекин», — позднее заявит управляющий директор авиакомпании Ахмад Джаухари Яхья.
На борту помимо 227 пассажиров 12 членов экипажа, в основном это мужчины.
После проверки всех систем самолет начал разбег и взлетел, взяв курс на Пекин.
Boeing 777-200ER борт 9M-MRO был полностью заправлен. Топлива всегда берут с избытком – на случай посадки на запасных аэродромах и при нештатных ситуациях. Объема полученного топлива должно было хватить на 7 с половиной часов полета – позднее объем полученного топлива сыграет важную роль в оценке района возможного падения лайнера. Было дано разрешение на взлет. Длина маршрута — 4417 километров.
Это был обычный ночной рейс MH370, который Boeing 777 должен был выполнять по маршруту Куала-Лумпур – Пекин. Самолет должен был вылететь в 00.35 по местному времени (20.35 мск), весь полет должен был занять 6 часов, посадка в Пекине должна была произойти в 6.30 местного времени (2.30 мск.)
Ровно пять лет назад, вечером по московскому времени 7 марта 2014 года бесследно исчез Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, на борту которого находились 239 человек. Исчезновение современного межконтинентального лайнера в водах Индийского океана стало беспрецедентным случаем и по сей день остается самой необъяснимой загадкой в истории гражданской авиации. О событиях той трагической ночи в небе Юго-Восточной Азии «Газета.Ru» вспоминает в исторической онлайн-трансляции.