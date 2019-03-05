«На спине выступила кровь»: как погибла подруга Дятлова

«Так, снова в поход!» — этими словами начиналась первая запись в дневнике туристической группы Игоря Дятлова. Ее 23 января 1959 года сделала 22-летняя Зинаида Колмогорова, студентка радиотехнического факультета Уральского Политехнического института.

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Зина родилась 12 января 1937 года в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Имела немалый туристический опыт, в том числе высокой категории сложности, ходила и по Уралу, и по Алтаю. Колмогорову вспоминали как пользовавшуюся любовью и уважением окружающих, в том числе в турклубе УПИ, «душу компании», девушку с сильным и стойким характером.

«Душа секции. Вечно горячая и с бесконечными выдумками. Многим доставалось от ее неудержимого и простодушного откровения. Были с Игорем во многих походах. Я с ней был летом в 3-ке по Саянам – как турист «железный человек», — писал о ней Юрий Блинов, руководитель одной из тургрупп УПИ.

«Колмогорова была постоянной участницей походов, организованных Дятловым.

Зина самый опытный, самый популярный член нашей секции, организатор почти всех воскресных походов, вечеров, различных внепоходных мероприятий, проводимых секцией.

Я не знаю ни одного случая, когда кто-либо был бы недоволен или обижен Зиной, — только лучшее, самое хорошее можно сказать о ней», — рассказывал студент УПИ Вадим Брусницын.

По словам исследователя Алексея Ракитина, Зина демонстрировала безусловные лидерские качества, умела сплачивать коллектив, была желанным гостем любой студенческой компании. Даже после укуса гадюки в одном из походов, находясь на грани жизни и смерти, девушка больше переживала не за себя, а за то, что группа задерживается по ее вине.

С Дятловым Зина познакомилась в институте, став одной из первых его подруг после переезда из Первоуральска в Свердловск.

Уже в наше время некоторые из исследователей приписали Дятлову любовные чувства к девушке, что при наличии у нее жениха Юрия Дорошенко, учившегося на курс младше, якобы и стало причиной гибели группы в 1959 году. По их мнению, перед трагедией Дятлов сделал Колмогоровой предложение, но получил отказ и вспылил. Порыв ревности перерос в ожесточенную драку, которая привела к гибели всей экспедиции.

Также, предположительно, чувства к Зине испытывал самый старший участник экспедиции, 37-летний Семен Золотарев, инструктор Коуровской турбазы.

В восторге от Зины были даже дети. В дневнике группы Дятлова сохранилась запись об их посещении в начале похода школы в Серове 24 января, где они встретились с учениками: «Вопросам не было конца. Пришлось показывать и объяснять каждую мелочь от фонарика до палатки. Ребят занимали 2 часа, им не хотелось нас отпускать. Пели песни друг другу. На вокзал нас провожала вся школа. Дело кончилось тем, что когда мы уезжали, ребятишки ревели и кричали, просили, чтобы Зина осталась с ними и была бы у них вожатой, они бы все ее слушали, хорошо учились».

12 февраля стало известно, что группа Дятлова не вернулась из похода. 26 (по другим данным — 27) февраля поисковая группа обнаружила тела Зины, Дятлова, Дорошенко и Георгия Кривонищенко.

Труп Зины был найден под пластом затвердевшего снега головой в том же направлении, что и остальные погибшие.

«Руки согнуты, находятся под телом. Обе ноги полусогнуты. Правая подтянута к животу (создается впечатление, что человек карабкался в гору)... — значилось в протоколе осмотра места происшествия. — На спине около поясницы ссадины, выступила кровь. Можно предположить о том, что Колмогорова, согласно расположению тела старалась не карабкаться в гору, а удерживаться на месте».

В акте исследования трупа Зины отмечены следующие повреждения — ссадины справа на лбу, виске и скуле, на спинке и кончике носа, а также «в области скуловых дуг, щек и подбородка множество ссадин различной формы и величины под сухими бурого цвета корками». Еще одна большая, 29 см в длину, ссадина была справа в области поясницы и правой половины живота.

Одним из характерных признаков, указавших на смерть от переохлаждения, стали пятна Вишневского —

мелкие кровоизлияния в виде-буро коричневых пятнышек на слизистой оболочке желудка. Они были впервые описаны уездным врачом из Чебоксар Казанской губернии С.М. Вишневским в 1895 году. Микроскопически пятна Вишневского встречаются в 75-90% всех случаев смерти от действия низкой температуры.

«На основании данных исследования трупа гражданки Колмогоровой Зинаиды Алексеевны, 22-ти лет, и учитывая обстоятельства дела считаем, что смерть Колмогоровой наступила в результате низкой температуры (замерзание), — написал в заключении акта судмедэксперт Борис Возрожденный. — Обнаруженные телесные повреждения на теле Колмогоровой в виде осаднений ссадин и кожных ран причинены тупым орудием, возникшие в результате падения, ушиба о камни, лед, снег. Вышеуказанные повреждения были причинены Колмогоровой как при жизни, а также в агональном состоянии и посмертно».

29 мая было прекращено уголовное дело о гибели группы.

«Учитывая отсутствие на всех трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии», — гласил документ.

Партийные работники Свердловского обкома КПСС и сотрудники УПИ предлагали хоронить погибших в Ивделе, в братской могиле с установкой обелиска. Настойчивая позиция родителей и поддержка секретаря обкома КПСС Владимира Куроедова позволили организовать похороны в Свердловске.

7 марта тела Зины Колмогоровой, Игоря Дятлова, Юры Дорошенко и Рустема Слободина оказались в Свердловске. Гробы выставили в фойе десятого студенческого общежития на улице Ленина.

«Крышки гробов открыты, и все прощающиеся, обходя по кругу, имеют возможность воочию разглядеть потухшие, с коричневатым оттенком и ссадинами лица наших умолкнувших друзей. Над ними безутешные склонились со слезами на глазах родители, родные и близкие покойных.

Вот родные Зины Колмогоровой увидели нас, еще недавно побывавших у них в деревне после декабрьского агитпохода и певших вместе с Игорем и Зиной задорные и лирические песни, и, конечно, новый всплеск рыданий.

Трудно выдержать, слезы застилают глаза», — вспоминал турист Виктор Богомолов, сотрудник оборонного предприятия НИИ автоматики в Свердловске.

9 марта 1959 года Зину вместе с Юрой Дорошенко похоронили на Михайловском кладбище.