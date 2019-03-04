«Плюнул в лицо»: сын антипрививочников предал родителей

18-летний американец из штата Огайо Итан Линденбергер сделал прививки от гепатита, гриппа и вируса папилломы человека, несмотря на запреты родителей-антипрививочников. Он обратился к пользователям сайта Reddit, чтобы узнать, как сделать прививку. Этот поступок привлек внимание сначала прессы, а потом и Конгресса США. Теперь Итану предстоит 5 марта выступить перед Комитетом Сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий на слушании, посвященном вспышкам предотвратимых заболеваний. Об этом юноша рассказал в видео на YouTube.

Итан выступит наравне с экспертами в области здравоохранения, такими, как министр здравоохранения штата Вашингтон Джон Висман и эпидемиолог Саад Омер, профессор Университета Эмори в Джорджии.

«Я с нетерпением жду выступления в Вашингтоне», — говорит Итан.

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История Итана набрала популярность на волне новостей о вспышках кори, которой в 2019 году заразилось более 100 человек в США. По словам юноши, его родители были приверженцами конспирологических теорий об опасности вакцин, поэтому он прожил свою жизнь без единой прививки. Повзрослев, он сам принял решение о вакцинации, опираясь на результаты научных исследований и данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Достигнув совершеннолетия, Итан привился от гепатита А, гепатита В, гриппа и вируса папилломы человека.

«Я изучил вопрос и мне стало ясно, что доказательств пользы вакцин гораздо больше», — говорит он.

Родители были не в восторге от решения сына.

«Он словно плюнул мне в лицо, говоря — вы ничего не знаете, я вам не доверяю», — рассказывает его мать.

Огайо относится к 17 штатам, в которых родители могут отказаться прививать детей из-за своих убеждений. У Итана есть четверо младших братьев и сестер, самой младшей из них два года и Итан опасается, что она может пострадать от кори.

«Это разбивает мне сердце. Она может заразиться корью и погибнуть», — говорит он.

Слушания в Сенате связаны с 68 новыми случаями кори на северо-западе США. Там находятся штаты Орегон и Вашингтон, где родители имеют право отказаться от вакцинации детей. Администрация Вашингтона надеется принять законопроект, ограничивающий список причин для отказа от прививок, но сталкивается с противодействием антипрививочников, которые верят, что прививки способны вызвать аутизм и другие болезни.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вспышки кори могут быть связаны с увеличением числа людей, которые путешествую в другие страны и оттуда заносят корь в США, а также с обилием непривитых граждан. В 2018 году в США было зарегистрировано 17 вспышек кори в трех штатах. Они произошли из-за общин оротодоксальных евреев, которые отказались от прививок. Часть из них побывала в Израиле, где заразилась корью и заразила остальных.

В 2017 году вспышка кори в Миннесоте затронула 75 человек, относившихся к сомалийскому сообществу. Причиной стала непривитость членов сообщества.

Не обошла корь стороной и Европу. Как сообщал в январе 2019 года «Роспотребнадзор»,

в Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет. Известно о 37 смертельных случаях заболеваний.

Хуже всего дела обстояли на Украине и в Грузии.

«Только за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии - 396 больных на 1 млн населения, в Черногории – 324 больных на 1 млн населения, в Греции – 261 больных на 1 млн населения, в Румынии – 84 больных на 1 млн населения, в Молдове – 77 больных на 1 млн населения, во Франции – 43 больных на 1 млн населения, в Италии 42 больных на 1 млн населения», — отмечалось в сообщении.

В России ситуация пока что стабильная, несмотря на увеличение числа заболевших.

Сдержать возможную эпидемию помогает своевременная вакцинация. Случаи кори в России регистрируются в основном у тех, кто отказался от прививки либо не получил ее из-за противопоказаний или отсутствия постоянного места жительства.

В 2018 году показатель заболеваемости корью в России составил всего 17,3 случая на 1 млн населения. Большинство случаев были связаны с завозом инфекции из-за рубежа.