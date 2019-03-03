Смерть за спиной: чем опасны импланты ягодиц

49-летняя американка увеличила ягодицы при помощи имплантов, но в придачу к новым формам получила редкую агрессивную форму рака, ранее связанную с имплантами в груди. Первый случай связи анапластической крупноклеточной лимфомы с имплантами в ягодицах хирурги из Университета Южной Калифорнии описали в журнале Aesthetic Surgery Journal.

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Анапластическая крупноклеточная лимфома поражает клетки иммунной системы. Сначала увеличиваются лимфоузлы, затем болезнь может затронуть внутренние органы и кости.

При вовремя начатой химиотерапии пятилетняя выживаемость пациентов в зависимости от подтипа заболевания колеблется от 33-49% до 70-80%.

За последние восемь лет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выявило более 450 случаев этого рака, которые были связаны с текстурированными грудными имплантатами. Их поверхность шероховатая, пористая, что позволяет клеткам соединительной ткани заполнять пустоты и фиксировать имплант.

Пациентка столкнулась с симптомами лимфомы спустя год после установки имплантов в ягодицы. Врачи обратили внимание на изъязвления в области имплантов, а также скопившуюся вокруг них жидкость. Обследование показало, что болезнь распространилась в легкие и другие органы.

Несмотря на интенсивную химиотерапию, через несколько месяцев женщина умерла.

Авторы отчета отмечают особую агрессивность лимфомы в этом случае — болезнь свела пациентку в могилу всего через год, а в случае с грудными имплантами заболевание дает о себе знать лишь через 8-10 лет. Они не берутся утверждать, что причиной рака были именно импланты, однако связь лимфомы с имплантами груди вполне позволяет это предположить.

«Случай женщины помогает продемонстрировать, что многие текстурированные импланты потенциально могут быть фактором риска для анапластической крупноклеточной лимфомы, — пишут врачи. — Обсуждение должно перейти от рака, связанного с имплантами груди, к раку, связанному с имплантами в целом».

Авторы подчеркивают, что врачи должны «признать, что пациенты с силиконовыми имплантами помимо грудных также подвергаются риску анапластической крупноклеточной лимфомы».

Они настаивают на том, что люди, которые хотят установить такие импланты, должны быть проинформированы о рисках.

Авторы призывают к проведению более подробных исследований о том, как импланты способны спровоцировать развитие анапластической крупноклеточной лимфомы.

Вероятно, текстурированные импланты ягодиц несут те же риски, что и импланты груди, считает доктор Алан Матарассо, президент Американского общества пластических хирургов.

«Дело не в окружающих имплант тканях и времени, в течение которого он находится в теле, — говорит Матарассо, напоминая, что риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы у женщин с имплантами груди возрастает примерно через восемь лет. — Воспаление и генетические особенности являются факторами риска заболевания».

Матарассо добавляет, что сейчас, к счастью, ягодицы чаще увеличивают с помощью иссечения и перемещения кожно-мышечного лоскута или с помощью липофилинга — использования собственных жировых клеток пациента.

В США проводится более 20 тыс. операций по увеличению ягодиц в год. И, хотя липофилинг наиболее безопасен, импланты все еще пользуются популярностью, особенно среди худощавых пациентов, у которых не хватает запасов собственного жира для липофилинга.

Однако и липофилинг может стать причиной тяжелых осложнений и смерти пациента. Попадание жировой ткани в кровеносные сосуды (жировая эмболия) приводит к их закупорке и может спровоцировать инсульт, инфаркт, почечную или дыхательную недостаточность в зависимости от локализации. При попадании в полость сердца жировой тромб вызывает мгновенную смерть.

О связи грудных имплантов с риском развития анапластической крупноклеточной лимфомы FDA предупреждало еще в 2017 году. У женщин, которым поставили грудные импланты, она развивалась в зарубцевавшихся тканях вокруг импланта. Возраст пациенток варьировался от 25 до 91 года.

Пока что неясно, какие именно процессы приводят к развитию лимфомы.

Возможно, это связано с хроническим воспалением, частым предшественником многих видов рака, либо с занесенными бактериями. Кроме того, неясно, спустя какое время появляется болезнь – среднее значение составило около семи лет, однако в одном из случаев прошло 40 лет.

Тем, кто столкнулся с болью, отеками или еще какими-то изменениями в области импланта, следует незамедлительно обратиться к врачу: в большинстве случаев с лимфомой удалось справиться, убрав импланты.