«Это – наш бренд»: как Украина заработает на Махно

Прах анархиста Нестора Махно будет возвращен на его родину в Гуляйполе из Франции, заявил глава районной администрации Александр Ищенко в интервью gylyajpole.city. По его словам, власти уже подготовили все необходимые документы. С заявлением о транспортировке на Украину праха знаменитого командира повстанцев времен Гражданской войны обратился к властям внучатый племянник Махно.

Как заявил Ищенко, прах революционера будет храниться в музее.

«Сейчас мы ждем окончательного ответа от французской стороны, — пояснил он. – Проживающая в этой стране украинская диаспора – против возвращения праха. Поэтому вопрос решается на уровне международных отношений».

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Глава Гуляйпольского района также отметил, что прахом анархиста власти надеются заманивать туристов.

«Наш бренд – это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Мы уже разработали проекты по маршруту Махно, который будет интересен туристам. Конечно, на реализацию всего задуманного требуются средства. И данный вопрос начнем решать сразу после того, как закроем такие важные направления, как ремонт и строительство основных объектов города и района, главных автодорог».

Анархистско-крестьянское повстанческое движение, также известное в отечественной историографии как махновщина, являлось одной из сил Гражданской войны на Украине наряду с Украинской народной республикой, советскими органами власти и Белым движением.

Зоной активности сторонников Махно был обширный регион на юго-востоке Украины, так называемая вольная территория с центром в Гуляйполе.

Из этих мест происходил не только лидер движения, но и многие его ближайшие соратники – Семен Каретник, осенью 1920 года участвовавший в боях на Перекопе и взятии Крыма, начальник махновской кавалерии Федосий Щусь и другие.

За время боевых действий Махно несколько раз сходился и расходился с красными. После изгнания белогвардейцев из Крыма, в чем Красной армии очень помогли повстанческие отряды, потребность в нестабильном союзнике для советской власти отпала. На борьбу с партизанщиной, как тогда говорили, были направлены крупные силы, снабженные бронепоездами, броневиками, артиллерией и авиацией. Вольница анархистов в Гуляйполе была ликвидирована.

Около года Махно уходил со своей армией от преследования, перемещаясь по Украине, пока не был прижат к румынской границе, которую в конце августа 1921 года перешел с несколькими десятками наиболее преданных анархистов. В боях Махно был многократно ранен. Последствия этих ранений сказывались до конца жизни и больше не позволяли ему воевать.

Румынские власти интернировали махновцев, однако отказались выдавать их по запросу наркома иностранных дел РСФСР Георгия Чичерина.

В 1922-м Махно с супругой и 17 сподвижниками бежал в Польшу, где подвергся судебному преследованию, но был оправдан. После отказа сотрудничать с эмигрировавшими в эту же страну националистами — сторонниками УНР и коммунистами Махно находился под негласным наблюдением. А после публичных заявлений против большевиков, не одобренных польским правительством, вожак повстанцев пытался покончить с собой.

С 1925 года Махно проживал в условиях крайней нужды под Парижем. Чтобы заработать на пропитание, ему приходилось работать плотником и столяром. В июле 1934 года анархист скончался в больнице в возрасте 45 лет от костного туберкулеза.

Его тело было кремировано, а урна с прахом замурована в стене колумбария кладбища Пер-Лашез в ячейке под номером 6685.

В январе на фасаде здания Украинского национального информационного агентства «Укринформ» в Киеве установили мемориальную доску в память о крупном идеологе украинского национализма Дмитрии Донцове. Если верить предложенной формулировке, он был «общественным деятелем, философом, публицистом и литературным критиком», а с мая по ноябрь 1918 года занимал пост председателя Украинского телеграфного агентства.

Донцов был выходцем из русскоговорящей семьи, при этом использовал оскорбительные термины применительно к жителям России. В своих произведениях он провозглашал лозунги «Киев против Москвы», «Прочь от России». В годы Первой мировой войны по заданию австрийской и германской разведок Донцов занимался идеологической обработкой военнопленных Русской императорской армии украинского происхождения с целью привлечения их к участию в боевых действиях против России.

Начиная с 1919 года, Донцов тесно сотрудничал с известными украинскими националистами Симоном Петлюрой и Евгением Коновальцом.

Под влиянием западноевропейских фашистских идей в 1926-м создал свою программную работу «Национализм», в которой изложил доктрину интегрального национализма: ее, в свою очередь, переняла в качестве официальной идеологии ОУН, в начале 1940-х, как известно, расколовшаяся на две фракции – во главе со Степаном Бандерой и Андреем Мельником. Во время Второй мировой войны власти СССР внесли Донцова в список военных преступников и требовали его выдачи, однако после пребывания в Западной Европе и США он эмигрировал в Канаду, где занялся писательской деятельностью.

В не менее торжественной атмосфере прошло открытие мемориального барельефа Петлюре. Как было замечено в аннотации Украинского института национальной памяти (УНИП), «доска появилась в символическом месте – в начале улицы Петлюры, где в январе 1918 года шли бои подразделений армии УНР с большевистскими мятежниками».