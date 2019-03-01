Конец миссии: на Землю упадет советская станция

Старая советская исследовательская станция, предназначенная для изучения Венеры, но не сумевшая покинуть орбиту Земли, может упасть на нашу планету уже в текущем году. СССР запустил автоматическую межпланетную станцию «Космос-482» 31 марта 1972 года при помощи ракеты-носителя «Молния-М». «Космос-482» был аппаратом-близнецом станции «Венера-8», которая была запущена четырьмя днями ранее

и в июле 1972 года стала второй в истории станцией, которой удалось мягко сесть на поверхность Венеры.

Однако «Космосу-482» из-за отказа разгонного блока не удалось выйти на отлетную траекторию, и станция осталась на околоземной орбите, пишет Livescience. В скором времени на Землю упали некоторые части ракеты, в том числе рама топливных баков, однако основная масса станции осталась в космосе.

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Посадочный модуль станции представлял собой герметичный объем, устройство его во многом дублировало схему прошлой миссии «Венера-7», запущенной в 1970 году и совершившей первую в истории мягкую посадку на Венеру.

По словам ученых, оставшаяся в космосе посадочная часть «Космоса-482» вращается вокруг Земли с периодом 112 минут,

имеет массу 495 килограмм и из-за трения об атмосферу постоянно теряет высоту.

Кроме того, дизайн посадочного модуля должен был выдержать высокие температуры при входе в атмосферу Венеры, поэтому, считают ученые, при входе в атмосферу Земли он вполне может и не сгореть.

«Конечно, спускаемый аппарат выдержит вход в атмосферу без проблем, — считает астроном-любитель Томас Дорман из Оклахомы. — Будет забавно, если его заметят спускающимся с раскрытым парашютом… но я уверен, что батареи, необходимые для срабатывания пиропатронов и выпуска парашюта, давно разрядились».

Как и Дорман, за старым советским аппаратом последние восемь лет следит голландский астроном-любитель Ральф Вандеберг, и эти наблюдения позволили ему уточнить орбиту аппарата и предсказать его будущее.

«По моей предварительной оценке наблюдений «Космоса-482», его различных пролетов под разными углами, углами освещенности, похоже, это вытянутый объект с сильными вариациями блеска, — заявил Вандеберг. – Есть указания на его более мелкие элементы структуры, но они не подтверждены. Несмотря на успешные результаты [наблюдений], вопрос о его действительном состоянии и том, какие элементы по-прежнему на орбите, остается открытым».

Недавние наблюдения, которые провел Дорман, также показали, что объект меняет яркость. Поскольку сферический посадочный модуль менять блеск в зависимости от угла Солнца не должен, рядом с ним, скорее всего, сохранилась большая часть платформы, на которой крепились узлы миссии.

«По нашим расчетам, 40-50% верхней части платформы все еще может оставаться там, — заявил Дорман. — Интересно отметить, что апогей орбиты начал медленно опускаться.

Я считаю, что сход должен случиться в конце этого или в середине следующего года.

Однако предсказать это точно невозможно. Другой вопрос — никто не может предсказать солнечную активность на следующий год, от которой будет зависеть дата схода».

По его словам, в настоящее время апогей орбиты (максимальное удаление от Земли) составляет 2735 километров, перигей — порядка двухсот.

Ранее «Космос-482» уже привлекал внимание астрономов. Так, летом 2018 года российский астроном, историк космонавтики Павел Шубин предположил, что сход станции произойдет гораздо позднее. «Станция «Космос-482» вернется к нам в ближайшие 4-7 лет», — рассказал Шубин.

По его словам, после запуска станция вместе с разгонным блоком осталась на орбите с параметрами 220 км на 9800 км, а за прошедшие полвека потеряла около 7400 км, снизив апогей (высшую точку орбиты) до 2400 км. Он добавил, что пока не понятно, где может приземлиться спускаемый аппарат, но это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.

О деталях обеих венерианских миссий «Газете.Ru» рассказал их участник Михаил Маров, академик, завотделом планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии РАН.

«В «Космосе-482» действительно был не только спускаемый аппарат, но и перелетный. Перелетный аппарат летел на всей траектории до Венеры и только перед входом в атмосферу отделял спускаемый аппарат. Это то, что американцы называют «bus». Спускаемый аппарат действительно обладал хорошей теплозащитой, поэтому эксперты правы, когда говорят,

что посадочная часть может долететь до Земли в качестве болванки, не более.

В возможное раскрытие парашютов я не верю, просто потому, что наша электроника того времени не обладала хорошим ресурсом. По этой причине мы не могли запускать аппараты к Юпитеру даже на пять лет. А здесь прошло почти 50 лет, о чем тут говорить?»