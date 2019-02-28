При поддержке Ленина: как Афганистан сокрушил Британию

Дворцовый переворот

28 февраля 1919 года губернатор Кабула принц Аманулла-хан захватил власть в Афганистане и объявил полный суверенитет от Великобритании.

Реклама

«С сегодняшнего дня Афганистан будет независим как в своем внутреннем управлении, так и во внешних отношениях», — подчеркнул он. Так начиналась современная история страны, расположенной на стыке Запада и Востока и населенной более 20 народами пяти этнических групп.

С 1901 года Афганистаном правил Хабибулла-хан. В 1905-м ему пришлось подписать с британцами договор о полном отказе от самостоятельной внешней политики в обмен на денежные субсидии.

Фактически Афганистан пребывал в положении протектората Британской империи.

Во время Первой мировой войны Хабибулле удалось сохранить нейтралитет, несмотря на сильное влияние Османской империи, требовавшей начать боевые действия против России. 2 февраля 1919 года эмир, учитывая изменившийся геополитический фактор, потребовал от Лондона предоставить Афганистану полную независимость. А в ночь на 20-е был убит при загадочных обстоятельствах. Официально считается, что Хабибуллу застрелили в охотничьем шатре неподалеку от Джелалабада пробритански ориентированные соратники его брата Насруллы-хана.

Организатор дворцового переворота провозгласил себя новым эмиром. Ему сразу же присягнули принцы и представители знати, однако его реальная популярность в обществе была довольно низка. Перед угрозой кризиса власти влиятельная младоафганская партия поддержала третьего сына убитого эмира Амануллу. Националисты предполагали добиться с помощью молодого и благосклонно настроенного к ним правителя отмены позорного Гандамакского договора, подписанного в 1879 году во время второй англо-афганской войны и регламентировавшего зависимость Кабула от Лондона.

На площади при большом скоплении военной и гражданской элиты Аманулла поклялся на сабле, что отомстит за смерть отца. Пообещав щедрые выплаты военным, он переманил на свою сторону армию.

«О благородная нация! О мужественная армия!

В то время как великий народ возлагает корону на мою голову, я открыто заявляю, что Афганистан должен быть свободным и независимым в своих внутренних и внешних делах, то есть обладать всеми правами, которые есть у других независимых государств»,

— заявил он.

Война против англичан

При масштабной поддержке Аманулла быстро взял под свой контроль Кабул, дорогу до границы с Британской Индией и государственную казну. В свержении Насруллы самую активную роль сыграли солдаты джелалабадского гарнизона. Аманулла праздновал победу и распорядился заключить своего дядю в тюрьму. Насрулла был назван организатором убийства эмира Хабибуллы и осужден на пожизненное заключение, скончавшись за решеткой 21 мая 1920 года. Непосредственным исполнителем убийства был объявлен полковник Али Реза-хан. Его приговорили к смертной казни. Также был арестован и вскоре повешен министр финансов Мухаммад Хусейн-хан. При вынесении наказания для брата Амануллы принца Инаятуллы, который поддержал Насруллу, ограничились домашним арестом.

Аманулла не обманул ожидания младоафганцев. В воззвании от 28 февраля он провозгласил намерение своего режима проводить реформаторскую политику.

Когда началось издание официального печатного органа младоафганского правительства «Аман-и афган», уже в первом номере было заявлено о предстоящих преобразованиях.

В тот же день в Кабуле состоялась коронация Амануллы. Глава крупнейшего религиозного клана Шер Ага Моджаддиди повязал голову нового эмира голубой шалью, напоминавшей флаг, который дед Амануллы, эмир Абдуррахман, привез с собой в Афганистан после возвращения из своего изгнания в России.

Одновременно Аманулла объявил мобилизацию регулярной армии. Войну против британцев, которая теперь казалась неизбежной, новое правительство планировало вести при содействии традиционно не подконтрольных центральной власти пограничных афганских племен. Третья англо-афганская война началась 3 мая нападением афганцев на пограничный пост в Хайберском проходе и одновременным вторжением британо-индийских войск на трех направлениях. В ответ Аманулла объявил джихад.

«Бездорожье лишает возможности для наступающего держать связь между отдельными отрядами, и вообще делает страну весьма пригодной для пассивного сопротивления.

Гордый и свободолюбивый характер народа и огромная горная площадь вполне гармонирует с бездорожьем, делая страну очень трудной для завоевания, а особенно для удержания власти»,

— отмечал крупнейший советский военный теоретик Андрей Снесарев.

И хотя кампания сложилась для плохо организованной и значительно уступавшей в техническом оснащении афганской армии в целом неудачно, британцы не стали увеличивать военный контингент и завершили войну мирным соглашением 8 августа 1919 года в Равалпинди: Великобритания выводила войска из Афганистана и соглашалась с независимостью этой страны.

Радиостанция от Ленина

Еще до войны, сразу после своего восшествия на трон, Аманулла начал искать противовес Великобритании. Афганистан стал первым государством в мире, признавшим советское правительство — это произошло уже 7 апреля, когда нарком иностранных дел Георгий Чичерин получил письмо, в котором выражалось пожелание установить постоянные дипломатические отношения.

Разумеется, идеалы большевиков не были близки Аманулле, скорее наоборот. Тем не менее, он завязал тесное общение с Владимиром Лениным.

Председателю Совнаркома эмир написал, что считает «неотложным и необходимым» сделать заявление о «единении и дружбе во имя объединения, мира и блага человечества».

«Так как Вы, Ваше Величество, мой великий и любезный друг – Президент Великого Российского государства, вместе со своими товарищами – друзьями человечества взяли на себя почетную и благородную задачу заботиться о мире и благе людей и провозгласили принцип свободы и равноправия стран и народов всего мира, то я счастлив впервые от имени стремящегося к прогрессу афганского народа направить вам свое настоящее дружественное послание независимого и свободного государства», — в лучших восточных традициях Аманулла расточался в лести своему новому союзнику.

21 апреля эмир вновь обратился к Ленину с сообщением о том, что в РСФСР направляется чрезвычайный посол генерал Мухаммад Вали-хан для установления «искренних отношений между обоими великими государствами». Советский полпред Яков Суриц прибыл в Кабул в декабре. В столице открылось первое постоянное посольство РСФСР за рубежом. В свою очередь, первым послом Афганистана за границей стал Мирза Мохаммад-хан, возглавивший дипмиссию в Москве.

Чтобы продемонстрировать новому другу передовые устремления новой России, Ленин послал в подарок Аманулле советское ноу-хау – радиостанцию, собранную инженерами Нижегородской радиолаборатории под руководством Михаила Бонч-Бруевича. Между двумя странами установилась радиосвязь.

А 28 февраля 1921 года был заключен советско-афганский договор о дружбе, определивший основу политических и экономических отношений.

При этом истинный настрой Амануллы по отношению к РСФСР был больше не искренний, а коварный. Полностью поддерживая северного соседа на официальном уровне, он скрытно благоволил басмачам, с отрядами которых Красная армия сражалась на окраинах страны в Средней Азии. Многие изгнанные из России главари басмачества нашли укрытие именно в Афганистане, где рассчитывали при содействии регулярной армии поквитаться с советскими войсками. В начале 1920-х Аманулла долго колебался, но все же не решился на открытые военные действия против СССР. Возможно, именно поэтому большевики отдали Афганистану спорный остров при проведении государственной границы по Амударье.

Прием у Сталина

Отношения с Афганистаном остались внешне очень теплыми и после смерти Ленина. Советские специалисты внесли существенный вклад в развитие промышленности и инфраструктуры страны, в частности, провели линию телефонной связи между Кабулом и Кандагаром. А во время визита Амануллы с супругой Сурайей (она приехала без чадры и в европейском платье) в СССР в 1928 году им устроили королевский прием. Сохранился даже анекдот на эту тему:

«Сталин принимал Амануллу со всеми восточными почестями: с ковровыми дорожками, разостланными от поезда до автомобиля, с подношениями и с соблюдением обычая дарить гостю всякую вещь, которая ему понравится. Когда Аманулла уехал, спрашивали: «Какое русское слово выучил правитель Афганистана?» — «Заверните».

После СССР Аманулла посетил Европу, а по возвращении приказал населению носить европейскую одежду, ввел другие социально-культурные изменения, подсмотренные за рубежом.

Это вызвало резкое неприятие многих племен. Началось восстание, и перед угрозой повстанцев, которых возглавил дезертир Бачаи Сакао, провозгласивший себя эмиром Хабибуллой, проевропейски настроенный Аманулла был вынужден бежать. За несколько месяцев своего правления неграмотный узурпатор, воевавший ранее в басмаческих отрядах против советской власти, запретил европейскую одежду, закрыл все школы для женщин и занимался тотальной ликвидацией в Афганистане любых проявлений западного образа жизни, введенных Амануллой. Начались погромы фабрик, радиостанций и всего, что «извращало разум истинного мусульманина».

В целях реставрировать власть своего друга, в апреле 1929-го СССР направил в Афганистан двухтысячный отряд под командованием знаменитого лидера Червонного казачества времен Гражданской войны Виталия Примакова. Красноармейцы были одеты в афганскую форму, а сам командир действовал под псевдонимом турецкого офицера Рагиб-бея. При поддержке авиации советские военные захватили ряд городов, однако неожиданное решение Амануллы прекратить вооруженную борьбу и бежать в Индию смешало все планы – без свергнутого правителя экспедиция отряда Примакова выглядела уже как вторжение. Поэтому Сталин отозвал войска, скорее всего, ругая Амануллу про себя за слабый характер.