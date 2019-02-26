Очищали вручную: почему кровь мужчины стала белой

Немецкие врачи из Университетской больницы Кельна спасли жизнь мужчины, в крови которого оказалось огромное количество жира. Они столкнулись с подобным впервые и для лечения им пришлось прибегнуть к нестандартным методам. О необычном пациенте они рассказали в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

Реклама

39-летний мужчина попал в отделение неотложной помощи с тошнотой, рвотой, головными болями и угнетением сознания. Он страдал от диабета и должен был регулярно принимать определенные препараты, но не делал этого. Уже в больнице мужчина потерял сознание, чтобы он не задохнулся, понадобилась дыхательная трубка.

Анализ крови показал чрезвычайно высокий уровень триглицеридов, жировой субстанции. В норме в крови должно находиться менее 150 мг/дл триглицеридов, значения более 500 мг/дл считаются уже очень высокими.

У пациента содержание триглицеридов в крови составило более 14 тыс. мг/дл.

Содержание жира в крови мужчины было настолько высоким, что кровь приобрела молочный цвет.

Такое повышение уровня триглицеридов могло привести к панкреатиту. Анализы показали повышение уровня ферментов поджелудочной железы. Кроме того, у мужчины был выявлен кетоацидоз — острое осложнение при диабете, когда организм с большой скоростью расщепляет жир и в крови накапливаются кетоновые тела, продукты обмена веществ. В некоторых количествах они важны для энергетического баланса организма, но их избыток способен привести к коме.

Кетоацидоз возникает из-за того, что организм не вырабатывает достаточное количество инсулина, гормона, который помогает глюкозе проникать в клетки, где он используется как источник энергии. При нехватке глюкозы организм в качестве источника энергии начинает использовать жир. Состояние можно скорректировать инъекциями инсулина.

Для очистки крови от триглицеридов используется плазмаферез — забор крови, ее очистка и возвращение обратно в кровоток.

Однако в крови пациента было настолько много жира, что аппарат для плазмафереза попросту забился.

Повторные попытки привели к тому же результату.

Тогда врачам пришлось взять литр крови пациента и заменить его плазмой и эритроцитами донора. Это помогло снизить концентрацию триглицеридов. Позже врачи повторили процедуру.

Через два дня уровень триглицеридов в крови пациента снизился настолько, что врачам, наконец, удалось провести плазмаферез. Еще через несколько дней мужчина смог дышать сам и врачи удалили трубку.

Врачи признаются, что столкнулись с подобным случаем впервые. Они отмечают, что в случаях, когда плазмаферез невозможен, кровопускание и последующее использование донорской крови может быть эффективной альтернативой.

Доктор Гай Минц, директор отделения сердечно-сосудистых заболеваний и липидологии в больнице Норсвелл Хелс в Нью-Йорке, назвал этот случай «увлекательным и инновационным возвращением к жизни».

«Я аплодирую докторам за их нестандартное мышление, — говорит он. — Их отчет дает другим врачам новые возможности при чрезвычайно высоких уровнях триглицеридов у пациентов, когда стандартная терапия не помогает».

Сами врачи полагают, что состояние пациента было вызвано сочетанием резистентности к инсулину, ожирения, неправильного питания и недостаточного лечения диабета. Они отмечают, что и кетоацидоз, и повышение уровня триглицеридов говорят о недостатке инсулина. Кроме того, анализы показали генетическую предрасположенность пациента к повышению уровня триглицеридов, что также повышало риски. Дополнительным фактором стал прием ингибитора натрий-глюкозного котранспортера-2 (SGLT2), препарата для диабетиков, способного повышать риск кетоацидоза.

С еще одним странным случаем столкнулись американские врачи. На протяжении нескольких недель молодой пациент жаловался на высокую температуру, тошноту, диарею и боль в животе, однако ни анализы, ни компьютерная томография не выявили никаких патологий. Когда к симптомам прибавилось кишечное кровотечение, врачи провели колоноскопию и нашли источник проблемы — проткнувшую стенку кишечника и артерию зубочистку.

Незадолго до появления симптомов юноша съел скрепленный зубочисткой сендвич и случайно проглотил ее, не заметив этого. Повреждение кишечника вызвало боль и кровотечение, а позже — заражение крови. Если бы врачи не обнаружили зубочистку вовремя, исход мог бы быть плачевным. После операции по ее удалению пациент уже через неделю покинул больницу.