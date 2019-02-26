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Очищали вручную: почему кровь мужчины стала белой

Врачи спасли мужчину, кровь которого побелела от жира

Немецкие врачи спасли пациента, содержание жира в крови которого превысило все мыслимые пределы настолько, что она побелела. Аппарат для очистки крови забился жиром, поэтому им пришлось делать пациенту кровопускания, параллельно вводя донорскую плазму.

Немецкие врачи из Университетской больницы Кельна спасли жизнь мужчины, в крови которого оказалось огромное количество жира. Они столкнулись с подобным впервые и для лечения им пришлось прибегнуть к нестандартным методам. О необычном пациенте они рассказали в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

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39-летний мужчина попал в отделение неотложной помощи с тошнотой, рвотой, головными болями и угнетением сознания. Он страдал от диабета и должен был регулярно принимать определенные препараты, но не делал этого. Уже в больнице мужчина потерял сознание, чтобы он не задохнулся, понадобилась дыхательная трубка.

Анализ крови показал чрезвычайно высокий уровень триглицеридов, жировой субстанции. В норме в крови должно находиться менее 150 мг/дл триглицеридов, значения более 500 мг/дл считаются уже очень высокими.

У пациента содержание триглицеридов в крови составило более 14 тыс. мг/дл.

Содержание жира в крови мужчины было настолько высоким, что кровь приобрела молочный цвет.

Такое повышение уровня триглицеридов могло привести к панкреатиту. Анализы показали повышение уровня ферментов поджелудочной железы. Кроме того, у мужчины был выявлен кетоацидоз — острое осложнение при диабете, когда организм с большой скоростью расщепляет жир и в крови накапливаются кетоновые тела, продукты обмена веществ. В некоторых количествах они важны для энергетического баланса организма, но их избыток способен привести к коме.

Кетоацидоз возникает из-за того, что организм не вырабатывает достаточное количество инсулина, гормона, который помогает глюкозе проникать в клетки, где он используется как источник энергии. При нехватке глюкозы организм в качестве источника энергии начинает использовать жир. Состояние можно скорректировать инъекциями инсулина.

Для очистки крови от триглицеридов используется плазмаферез — забор крови, ее очистка и возвращение обратно в кровоток.

Однако в крови пациента было настолько много жира, что аппарат для плазмафереза попросту забился.

Повторные попытки привели к тому же результату.

Тогда врачам пришлось взять литр крови пациента и заменить его плазмой и эритроцитами донора. Это помогло снизить концентрацию триглицеридов. Позже врачи повторили процедуру.

Через два дня уровень триглицеридов в крови пациента снизился настолько, что врачам, наконец, удалось провести плазмаферез. Еще через несколько дней мужчина смог дышать сам и врачи удалили трубку.

Врачи признаются, что столкнулись с подобным случаем впервые. Они отмечают, что в случаях, когда плазмаферез невозможен, кровопускание и последующее использование донорской крови может быть эффективной альтернативой.

Доктор Гай Минц, директор отделения сердечно-сосудистых заболеваний и липидологии в больнице Норсвелл Хелс в Нью-Йорке, назвал этот случай «увлекательным и инновационным возвращением к жизни».

«Я аплодирую докторам за их нестандартное мышление, — говорит он. — Их отчет дает другим врачам новые возможности при чрезвычайно высоких уровнях триглицеридов у пациентов, когда стандартная терапия не помогает».

Сами врачи полагают, что состояние пациента было вызвано сочетанием резистентности к инсулину, ожирения, неправильного питания и недостаточного лечения диабета. Они отмечают, что и кетоацидоз, и повышение уровня триглицеридов говорят о недостатке инсулина. Кроме того, анализы показали генетическую предрасположенность пациента к повышению уровня триглицеридов, что также повышало риски. Дополнительным фактором стал прием ингибитора натрий-глюкозного котранспортера-2 (SGLT2), препарата для диабетиков, способного повышать риск кетоацидоза.

С еще одним странным случаем столкнулись американские врачи. На протяжении нескольких недель молодой пациент жаловался на высокую температуру, тошноту, диарею и боль в животе, однако ни анализы, ни компьютерная томография не выявили никаких патологий. Когда к симптомам прибавилось кишечное кровотечение, врачи провели колоноскопию и нашли источник проблемы — проткнувшую стенку кишечника и артерию зубочистку.

Незадолго до появления симптомов юноша съел скрепленный зубочисткой сендвич и случайно проглотил ее, не заметив этого. Повреждение кишечника вызвало боль и кровотечение, а позже — заражение крови. Если бы врачи не обнаружили зубочистку вовремя, исход мог бы быть плачевным. После операции по ее удалению пациент уже через неделю покинул больницу.