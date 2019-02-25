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«Египтяне не оставили подсказок»: как строили пирамиду Хеопса

Ученый показал, как египтяне могли ориентировать пирамиды

Инженер и археолог Глен Дэш выяснил, какой метод могли использовать древние египтяне для придания правильных форм своим пирамидам. На взгляд исследователя, подданные фараона делали замеры при помощи примитивного астрономического инструмента во время осеннего равноденствия.

Исследователей египетских пирамид всегда волновали два вопроса – загадочные пустоты и тайные комнаты, а также – как древним строителям удалось добиться идеальных геометрических форм без использования современных технологий. Инженер и археолог Глен Дэш попытался ответить на этот вопрос в своей статье, опубликованной в The Journal of Ancient Egyptian Architecture. В качестве примера он привел параметры пирамиды Хеопса: несмотря на некоторую «кривобокость», ее стороны длиной 138,8 м удивительно прямые и почти идеально выровнены по сторонам света.

«Строители Великой пирамиды Хеопса выровняли ее стены по сторонам света с точностью до 1/15 градуса», — отметил специалист.

По словам Дэша, все три крупнейшие египетские пирамиды – Хеопса и Хефрена в Гизе, а также пирамида в Дахшуре – имеют общую ошибку: они слегка повернуты против часовой стрелки от контрольных точек. Исследователь выразил удивление и восхищение, как древние мастера выполнили сложные инженерные решения, не имея компьютеров, чертежей и дронов.

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На сей счет существует множество гипотез. Например, древние инженеры могли ориентироваться для выравнивания пирамид по Полярной звезде или солнечной тени. В прошлом году Дэш предложил еще одну, более простую версию. Как показали его предыдущие исследования, 4500 лет назад египтяне могли использовать для достижения идеального выравнивания осеннее равноденствие, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова.

Ранее эта теория игнорировалась исследователями, так как считалось, что она не в состоянии обеспечить необходимую точность. Как уточняется в научной работе Дэша, в ходе строительства пирамид мастера могли применить древнейший астрономический инструмент — гномон, который бы отслеживал точку тени через равные промежутки времени.

К концу дня образовывалась плавная кривая, и, определив две нужные точки, египтяне создавали линию, идущую с востока на запад.

Чтобы выяснить, как это делали подданные фараона, Дэш провел собственный эксперимент в сентябре 2016 года, в день равноденствия, используя гномон. Он отслеживал точку тени через равные промежутки времени. В конце дня археолог соединил прямой линией две точки, отбрасываемые тенью одинаковой длины – и получилась почти идеальная линия с востока на запад. И хотя Дэш проводил свои опыты в США, по его словам, все то же самое сработало бы и в Египте.

«В день равноденствия любой геодезист обнаружит, что тень почти идеально проходит по прямой с востока на запад»,

— подчеркнул Дэш, также отметивший, что образовавшаяся незначительная погрешность очень похожа на ту, что обнаружена у пирамид в Гизе и Дахшуре.

«К сожалению, египтяне оставили нам мало подсказок, — написал он в своей статье. – Не было найдено никаких технических документов или архитектурных планов, которые предоставили бы объяснения, как египтяне выравнивали свои храмы и пирамиды».

Ранее сообщалось об обнаружении в мухафазе (провинции) Минья в 250 км к югу от Каира нескольких древних гробниц с примерно 40 мумиями.

Как заявили журналистам представители египетских властей,

вырезанные в скалах погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев.

Несмотря на время, мумии сохранились в хорошем состоянии. Среди покойных – не менее 10 детей. Некоторые из мумий были украшены надписями, нанесенными так называемым «демотическим почерком» — формой древнеегипетского письма, используемой простолюдинами. Помимо человеческих останков в захоронениях обнаружены папирусы, глиняная посуда и раскрашенные саркофаги для мумий.

А в январе в дельте Нила были найдены уникальные артефакты, связанные с процессом виноделия в Древнем Египте.

В частности, в руки специалистов попал пресс для отжима винограда, пифосы для хранения вина, фрагмент стены из кирпича с вкраплениями известняковых блоков: эта конструкция могла использоваться для поддержания необходимой температуры. Предположительно, находки относятся к греко-римскому периоду в истории Египта.

Там же археологи обнаружили гробницы необычной формы, относящиеся, возможно, к периоду нашествия в египетские земли воинственных гиксосов, которые побеждали своих врагов благодаря использованию лошадей, и хоронили их вместе со своими покойниками. Наряду с человеческими скелетами в захоронениях покоились останки животных и остатки глиняной посуды.