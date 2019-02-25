«Египтяне не оставили подсказок»: как строили пирамиду Хеопса

Исследователей египетских пирамид всегда волновали два вопроса – загадочные пустоты и тайные комнаты, а также – как древним строителям удалось добиться идеальных геометрических форм без использования современных технологий. Инженер и археолог Глен Дэш попытался ответить на этот вопрос в своей статье, опубликованной в The Journal of Ancient Egyptian Architecture. В качестве примера он привел параметры пирамиды Хеопса: несмотря на некоторую «кривобокость», ее стороны длиной 138,8 м удивительно прямые и почти идеально выровнены по сторонам света.

«Строители Великой пирамиды Хеопса выровняли ее стены по сторонам света с точностью до 1/15 градуса», — отметил специалист.

По словам Дэша, все три крупнейшие египетские пирамиды – Хеопса и Хефрена в Гизе, а также пирамида в Дахшуре – имеют общую ошибку: они слегка повернуты против часовой стрелки от контрольных точек. Исследователь выразил удивление и восхищение, как древние мастера выполнили сложные инженерные решения, не имея компьютеров, чертежей и дронов.

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На сей счет существует множество гипотез. Например, древние инженеры могли ориентироваться для выравнивания пирамид по Полярной звезде или солнечной тени. В прошлом году Дэш предложил еще одну, более простую версию. Как показали его предыдущие исследования, 4500 лет назад египтяне могли использовать для достижения идеального выравнивания осеннее равноденствие, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова.

Ранее эта теория игнорировалась исследователями, так как считалось, что она не в состоянии обеспечить необходимую точность. Как уточняется в научной работе Дэша, в ходе строительства пирамид мастера могли применить древнейший астрономический инструмент — гномон, который бы отслеживал точку тени через равные промежутки времени.

К концу дня образовывалась плавная кривая, и, определив две нужные точки, египтяне создавали линию, идущую с востока на запад.

Чтобы выяснить, как это делали подданные фараона, Дэш провел собственный эксперимент в сентябре 2016 года, в день равноденствия, используя гномон. Он отслеживал точку тени через равные промежутки времени. В конце дня археолог соединил прямой линией две точки, отбрасываемые тенью одинаковой длины – и получилась почти идеальная линия с востока на запад. И хотя Дэш проводил свои опыты в США, по его словам, все то же самое сработало бы и в Египте.

«В день равноденствия любой геодезист обнаружит, что тень почти идеально проходит по прямой с востока на запад»,

— подчеркнул Дэш, также отметивший, что образовавшаяся незначительная погрешность очень похожа на ту, что обнаружена у пирамид в Гизе и Дахшуре.

«К сожалению, египтяне оставили нам мало подсказок, — написал он в своей статье. – Не было найдено никаких технических документов или архитектурных планов, которые предоставили бы объяснения, как египтяне выравнивали свои храмы и пирамиды».

Ранее сообщалось об обнаружении в мухафазе (провинции) Минья в 250 км к югу от Каира нескольких древних гробниц с примерно 40 мумиями.

Как заявили журналистам представители египетских властей,

вырезанные в скалах погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев.

Несмотря на время, мумии сохранились в хорошем состоянии. Среди покойных – не менее 10 детей. Некоторые из мумий были украшены надписями, нанесенными так называемым «демотическим почерком» — формой древнеегипетского письма, используемой простолюдинами. Помимо человеческих останков в захоронениях обнаружены папирусы, глиняная посуда и раскрашенные саркофаги для мумий.

А в январе в дельте Нила были найдены уникальные артефакты, связанные с процессом виноделия в Древнем Египте.

В частности, в руки специалистов попал пресс для отжима винограда, пифосы для хранения вина, фрагмент стены из кирпича с вкраплениями известняковых блоков: эта конструкция могла использоваться для поддержания необходимой температуры. Предположительно, находки относятся к греко-римскому периоду в истории Египта.

Там же археологи обнаружили гробницы необычной формы, относящиеся, возможно, к периоду нашествия в египетские земли воинственных гиксосов, которые побеждали своих врагов благодаря использованию лошадей, и хоронили их вместе со своими покойниками. Наряду с человеческими скелетами в захоронениях покоились останки животных и остатки глиняной посуды.