Глупость или предательство: Япония охотится на русские корабли. ОНЛАЙН

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Японское командование считало взятие Порт-Артура ключом к победе в войне. Однако после первых морских боев взяло передышку – вновь атаковать потрепанную русскую эскадру японцы долгое время не решались. В этих условиях русские преподнесли им поистине царский подарок. Понимая необходимость защитить подступы к Порт-Артуру, главнокомандующий сухопутными и морскими силами России адмирал Евгений Алексеев приказал начать минные постановки. Тихоокеанская эскадра располагала на тот момент только двумя минными транспортами. Один из них, «Енисей» (команда – 317 человек), отправился на реализацию задачи. Моряки установили около 400 мин, когда увидели, что две из них всплыли. Недостаточная опытность в обращении с новым видом оружия привела к трагедии. 11 февраля при попытке уничтожить всплывшие мины «Енисей» был снесен течением на собственное минное поле, подорвался и затонул. Погибли 89 членов команды, в том числе капитан 2-го ранга Владимир Степанов, до последнего помогавший эвакуировать раненых и отказавшийся покидать судно.
А 9 февраля Россия понесла первые безвозвратные потери в боевых судах. После героического, но по-большому счету бессмысленного боя у Чемульпо капитаны «Варяга» (экипаж – 554 человека) и «Корейца» (179) приняли решение уничтожить свои корабли, чтобы те не достались врагу. Подвергшийся значительным разрушениям крейсер был затоплен, а почти не пострадавшая канонерская лодка – затоплена.
Как мы уже рассказывали в одном из предыдущих онлайнов, японский флот без объявления войны атаковал стоявшие на внешнем рейде у Порт-Артура русские корабли в ночь на 9 февраля (по новому стилю). Командование оказалось совершенно не подготовлено к такому сценарию и разрешило открыть огонь, когда несколько судов уже были торпедированы. Тем не менее, русские отбились, хотя два лучших и самых сильных броненосца, гордость флота «Цесаревич» и «Ретвизан» (команда обоих – по 743 человек), а также бронепалубный крейсер «Паллада» (519) получили тяжелые повреждения и были выведены из строя. Отныне Россия утрачивала превосходство на море, где начинала царить сохранившая свои лучшие корабли Япония.
25 февраля 1904 года (по новом стилю) Тихоокеанская эскадра русского флота потеряла пятый корабль в войне с Японией, которая продолжалась лишь чуть более двух недель. Просчеты командования и бюрократические проволочки в тылу поставили страну на грань катастрофы уже на первом этапе дальневосточной кампании. И только героизм моряков удерживал ситуацию от того, чтобы стать безвыходной для русских. В своем очередном онлайне, посвященном событиями 115-летней давности, «Газета.Ru» рассказывает о том, как русские матросы и морские офицеры сдерживали натиск японцев на Порт-Артур – главную военно-морскую базу России в Желтом море.