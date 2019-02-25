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Глупость или предательство: Япония охотится на русские корабли. ОНЛАЙН

115 лет назад Россия потеряла пятый корабль в войне с Японией – «Внушительный»

115 лет назад Россия потеряла уже пятый корабль в длившейся чуть более двух недель войне с Японией. Миноносец «Внушительный» задержался с возвращением из разведки, и был настигнут четырьмя вражескими крейсерами, тут же пустившимися в погоню. Другие корабли, которые находились неподалеку и вполне могли прийти на помощь дозорному судну, по непонятным причинам бездействовали. «Газета.Ru» рассказывает об очередных потерях русского флота из-за собственной безалаберности в историческом онлайне.
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08:40

Японское командование считало взятие Порт-Артура ключом к победе в войне. Однако после первых морских боев взяло передышку – вновь атаковать потрепанную русскую эскадру японцы долгое время не решались. В этих условиях русские преподнесли им поистине царский подарок. Понимая необходимость защитить подступы к Порт-Артуру, главнокомандующий сухопутными и морскими силами России адмирал Евгений Алексеев приказал начать минные постановки. Тихоокеанская эскадра располагала на тот момент только двумя минными транспортами. Один из них, «Енисей» (команда – 317 человек), отправился на реализацию задачи. Моряки установили около 400 мин, когда увидели, что две из них всплыли. Недостаточная опытность в обращении с новым видом оружия привела к трагедии. 11 февраля при попытке уничтожить всплывшие мины «Енисей» был снесен течением на собственное минное поле, подорвался и затонул. Погибли 89 членов команды, в том числе капитан 2-го ранга Владимир Степанов, до последнего помогавший эвакуировать раненых и отказавшийся покидать судно.

08:25

А 9 февраля Россия понесла первые безвозвратные потери в боевых судах. После героического, но по-большому счету бессмысленного боя у Чемульпо капитаны «Варяга» (экипаж – 554 человека) и «Корейца» (179) приняли решение уничтожить свои корабли, чтобы те не достались врагу. Подвергшийся значительным разрушениям крейсер был затоплен, а почти не пострадавшая канонерская лодка – затоплена.

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РИА "Новости"
Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" ведут бой с японской эскадрой 27 января (9 февраля) 1904 года во время русско-японской войны
08:10

Как мы уже рассказывали в одном из предыдущих онлайнов, японский флот без объявления войны атаковал стоявшие на внешнем рейде у Порт-Артура русские корабли в ночь на 9 февраля (по новому стилю). Командование оказалось совершенно не подготовлено к такому сценарию и разрешило открыть огонь, когда несколько судов уже были торпедированы. Тем не менее, русские отбились, хотя два лучших и самых сильных броненосца, гордость флота «Цесаревич» и «Ретвизан» (команда обоих – по 743 человек), а также бронепалубный крейсер «Паллада» (519) получили тяжелые повреждения и были выведены из строя. Отныне Россия утрачивала превосходство на море, где начинала царить сохранившая свои лучшие корабли Япония.

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РИА "Новости"
Крейсер первого ранга "Варяг" и его командир --капитан первого ранга Всеволод Руднев
08:00

25 февраля 1904 года (по новом стилю) Тихоокеанская эскадра русского флота потеряла пятый корабль в войне с Японией, которая продолжалась лишь чуть более двух недель. Просчеты командования и бюрократические проволочки в тылу поставили страну на грань катастрофы уже на первом этапе дальневосточной кампании. И только героизм моряков удерживал ситуацию от того, чтобы стать безвыходной для русских. В своем очередном онлайне, посвященном событиями 115-летней давности, «Газета.Ru» рассказывает о том, как русские матросы и морские офицеры сдерживали натиск японцев на Порт-Артур – главную военно-морскую базу России в Желтом море.

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РИА "Новости"
Первая русская подводная лодка "Дельфин", принимавшая участие в русско-японской войне 1904-1905 годов