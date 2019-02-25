Глупость или предательство: Япония охотится на русские корабли. ОНЛАЙН

Японское командование считало взятие Порт-Артура ключом к победе в войне. Однако после первых морских боев взяло передышку – вновь атаковать потрепанную русскую эскадру японцы долгое время не решались. В этих условиях русские преподнесли им поистине царский подарок. Понимая необходимость защитить подступы к Порт-Артуру, главнокомандующий сухопутными и морскими силами России адмирал Евгений Алексеев приказал начать минные постановки. Тихоокеанская эскадра располагала на тот момент только двумя минными транспортами. Один из них, «Енисей» (команда – 317 человек), отправился на реализацию задачи. Моряки установили около 400 мин, когда увидели, что две из них всплыли. Недостаточная опытность в обращении с новым видом оружия привела к трагедии. 11 февраля при попытке уничтожить всплывшие мины «Енисей» был снесен течением на собственное минное поле, подорвался и затонул. Погибли 89 членов команды, в том числе капитан 2-го ранга Владимир Степанов, до последнего помогавший эвакуировать раненых и отказавшийся покидать судно.