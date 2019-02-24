«Проедают дыры в мозге»: олени-зомби кошмарят США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают: в 24 штатах США и двух провинциях Канады бродят «олени-зомби», зараженные смертельной болезнью. Об этом сообщает служба новостей CNN.

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Хроническая изнуряющая болезнь — это заразная губчатая энцефалопатия, поражающая чернохвостых оленей, белохвостых оленей, вапити, лосей и северных оленей. Болезнь вызывается прионами — инфекционными агентами с аномальной третичной структурой и не содержащими нуклеиновых кислот. Заболевание практически всегда смертельно и ведет к деградации умственных и физических способностей с образованием в коре больших полушарий огромного количества отверстий, в связи с чем головной мозг под микроскопом при вскрытии напоминает губку.

«Прионы проедают дыры в мозге животных, превращая их в зомби, — говорит руководитель Отдела дикой природы Управления природных ресурсов штата Айова Дейл Гарнер. — Олени теряют всякий страх перед людьми, у них повышается слюноотделение. От болезни нет лекарства».

Заболевание впервые было обнаружено в 1967 году у чернохвостых оленей на севере Колорадо. Изначально исследователи решили, что причина состояния животных — истощение, однако впоследствии выяснилась прионная природа болезни.

В США от хронической изнуряющей болезни страдает от 7 до 16 тыс. животных в год.

От заражения до смерти проходит около года. Первые признаки болезни — трудности в движениях. С течением времени происходит потеря массы тела, больные животные меньше взаимодействуют с остальными, опускают голову, дрожат, становятся нервозными и агрессивными, перестают бояться людей. Они начинают больше пить, из-за чего чаще мочатся, повышается слюноотделение, что способствует распространению болезни.

«Это болезнь, от которой не избавиться, — говорит Гарнер. — Лекарства пока нет. Поэтому, если на территории есть олени, болезнь будет распространяться между ними».

Случаев заражения людей пока не было. Однако некоторые специалисты не считают болезнь совершенно безопасной для людей. Директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты Майкл Остерхольм предупреждает, что заболевание похоже на коровье бешенство, которое может передаваться человеку.

«По моему профессиональному мнению, основанному на опыте в области общественного здравоохранения, случаи заражения людей при потреблении мяса больных животных вполне могут быть зарегистрированы в ближайшие годы, — говорит он. — И не исключено, что это будут не единичные, а массовые события».

Кроме того, исследования показали, что болезнь может передаваться другим животным, в том числе приматам. В ходе лабораторных экспериментов выяснилось, что заражению подвержены обезьяны саймири, макаки и мыши с человеческими генами, которые употребили в пищу зараженные прионами мясо и мозг оленя и лося. В том числе заразным оказалось мясо лосей и оленей, у которых симптомы болезни еще не проявлялись.

«Вероятно, территории, на которых распространена болезнь, будут расширяться», — считают эксперты CDC.

Прионы особенно опасны своей живучестью — они годами могут сохраняться в дикой природе, в почве, корнях деревьев и даже на камнях.

Ряд вопросов пока что остается без ответа. Как именно заражаются олени — через слюну, фекалии, пищу, почву? Какое количество прионов должно попасть в организм животного, чтобы вызвать болезнь? И что делать с оборудованием для обработки пищи, в которое попало мясо больного оленя?

«У нас нет для этого тестов», — признается Джереми Шеферс, специалист диагностической лаборатории. Выявить болезнь можно только изучив мозг животного и некоторые другие органы, и это может занять несколько дней.

«Привезти больного оленя на мясоперерабатывающий завод будет самым худшим кошмаром», — отмечает Остерхольм.

Чтобы снизить риски заражения, специалисты рекомендуют не охотиться на оленей и лосей, которые выглядят больными или ведут себя странно, а также не прикасаться к сбитым на дороге животным.

«Пока мы не придумали, как совладать с болезнью, мы хотим хотя бы контролировать ее распространение», — поясняет Гарнер.

Уже сейчас на некоторых территориях действуют правила, призванные снизить риск заражения людей. Так, в Северной Каролине любой, кто перевозит труп животного из семейства оленевых, должен следовать строгим инструкциям по его упаковке. Кроме того, охотникам настоятельно рекомендуется перед употреблением мяса убитого лося или оленя, даже если животное выглядело здоровым, вызвать специалиста для анализа.