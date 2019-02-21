Четвертым будешь: кого Маск везет на Луну. LIVE

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01:02
В 04.45 мск должна стартовать ракета Falcone 9. К слову, это первый после непродолжительного перерыва пуск в этом году ракеты американского миллиардера Илона Маска.
00:50
Доброй ночи, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Через несколько часов с космодрома на мысе канаверал в США состоится пуск ракеты, который должен быть знаковым для истории освоения космоса. Поэтому предлагаем вам вместе последить за этим событием.