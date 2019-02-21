Второй — бесплатно: запуск египетского спутника. LIVE

На это время назначен старт ракеты, однако сегодня ни Роскосмос, ни Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры, отвечающий за запуски аппаратов, прямой трансляции с космодрома не ведут.

Поэтому пожелаем египетским налогоплательщикам, и уже во вторую очередь отечественным ракетчикам успешного запуска!