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Второй — бесплатно: запуск египетского спутника. LIVE

Роскосмос запустил египетский спутник взамен сломавшегося

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» с египетским спутником дистанционного зондирования Земли. Спутник создан взамен ранее запущенного и вышедшего из строя. За запуском аппарата «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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20:39

Легко обратить внимание, что трасса полета прошла над севером Свердловской области, вблизи печально известного перевала Дятлова, где в 1959 году трагически погибли 9 туристов. Кстати, ракетные испытания были одной из версий гибели группы.

20:25

Что касается падения второй ступени ракеты, то необычность орбиты (солнечно-синхронная орбита) аппарата предполагает ее сход к северу от Казахстана по трассе полета. Как сообщалось ранее, ее падение ожидают в довольно широком по площади районе, захватывающем север Свердловской области и Пермский край.

20:14

К этому времени уже должны отстрелиться и упасть на севере Казахстана четыре блока первой ступени «Союза». Данная трасса выведения предполагает падение боковых блоков первой ступени на территории Иргизского района Актюбинской области и Джангельдинского района Кустанайской области.

20:07

Через девять минут после старта (то есть примерно сейчас) должно произойти отделение от ракеты разгонного блока «Фрегат» и египетского аппарата. После этого «разгонник» выведет спутник на расчетную орбиту.

20:01

Картинок с этого старта, видимо не будет. А вот как выглядела установка ракеты три дня назад...

19:55

Итак, старт состоялся! «Состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Egyptsat-A с космодрома Байконур», - сказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

19:47

На это время назначен старт ракеты, однако сегодня ни Роскосмос, ни Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры, отвечающий за запуски аппаратов, прямой трансляции с космодрома не ведут.

Поэтому пожелаем египетским налогоплательщикам, и уже во вторую очередь отечественным ракетчикам успешного запуска!

19:20

Как сообщалось ранее, ракета-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» была установлена на стартовом комплексе площадки 31 космодрома Байконур 18 февраля. Запуск этот необычен по двум причинам. Во-первых, пуск состоится не в восточном направлении, а на север, что вносит свои особенности в ожидаемые районы падения ступеней. И во-вторых, спутник этот уже второй. Россия изготовила его в счет ранее собранного и запущенного по заказу египетской стороны, но потерянного через год эксплуатации.

19:17

Повышенное внимание к запуску обусловлено непростой судьбой этого спутника, ведь Россия взялась изготовить аппарат взамен изготовленного ранее первого аппарата EgyptSat-2, который также делался в РКК «Энергия».

19:11

Это будет первый пуск российской ракеты в начавшемся году. Целью его является запуск изготовленного в России египетского спутника EgyptSat-A. Ранее сообщалось, что старт планируется на 19:47 мск.

19:07

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru», мы предлагаем вам вместе последить за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая в течение ближайшего часа должна стартовать с космодрома Байконур.