Второй — бесплатно: запуск египетского спутника. LIVE

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Легко обратить внимание, что трасса полета прошла над севером Свердловской области, вблизи печально известного перевала Дятлова, где в 1959 году трагически погибли 9 туристов. Кстати, ракетные испытания были одной из версий гибели группы.
Что касается падения второй ступени ракеты, то необычность орбиты (солнечно-синхронная орбита) аппарата предполагает ее сход к северу от Казахстана по трассе полета. Как сообщалось ранее, ее падение ожидают в довольно широком по площади районе, захватывающем север Свердловской области и Пермский край.
К этому времени уже должны отстрелиться и упасть на севере Казахстана четыре блока первой ступени «Союза». Данная трасса выведения предполагает падение боковых блоков первой ступени на территории Иргизского района Актюбинской области и Джангельдинского района Кустанайской области.
Через девять минут после старта (то есть примерно сейчас) должно произойти отделение от ракеты разгонного блока «Фрегат» и египетского аппарата. После этого «разгонник» выведет спутник на расчетную орбиту.
Картинок с этого старта, видимо не будет. А вот как выглядела установка ракеты три дня назад...
Итак, старт состоялся! «Состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Egyptsat-A с космодрома Байконур», - сказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
На это время назначен старт ракеты, однако сегодня ни Роскосмос, ни Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры, отвечающий за запуски аппаратов, прямой трансляции с космодрома не ведут.
Поэтому пожелаем египетским налогоплательщикам, и уже во вторую очередь отечественным ракетчикам успешного запуска!
Как сообщалось ранее, ракета-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» была установлена на стартовом комплексе площадки 31 космодрома Байконур 18 февраля. Запуск этот необычен по двум причинам. Во-первых, пуск состоится не в восточном направлении, а на север, что вносит свои особенности в ожидаемые районы падения ступеней. И во-вторых, спутник этот уже второй. Россия изготовила его в счет ранее собранного и запущенного по заказу египетской стороны, но потерянного через год эксплуатации.
Повышенное внимание к запуску обусловлено непростой судьбой этого спутника, ведь Россия взялась изготовить аппарат взамен изготовленного ранее первого аппарата EgyptSat-2, который также делался в РКК «Энергия».
Это будет первый пуск российской ракеты в начавшемся году. Целью его является запуск изготовленного в России египетского спутника EgyptSat-A. Ранее сообщалось, что старт планируется на 19:47 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru», мы предлагаем вам вместе последить за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая в течение ближайшего часа должна стартовать с космодрома Байконур.