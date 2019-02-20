Три ведра урана: туристов 20 лет облучали в Гранд-Каньоне

Порядка двух десятков лет туристы с детьми и сотрудники известного на весь мир национального парка Гранд-Каньон подвергались высоким уровням радиации. Об этом сообщает издание американское AzCentral.

По данным СМИ, все эти годы в здании музея заповедника находились без присмотра три 19-литровых ведра, доверху наполненных радиоактивным ураном.

При этом одно из ведер содержало столько радиоактивного материала, что даже не закрывалось. И даже после того, как федеральные власти узнали о существовании этой опасной находки и убрали ее из здания музея, руководство парка не сделало ничего, чтобы оповестить сотрудников и посетителей, что они подвергались серьезной опасности.

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В письме Элстона Стивенсона, менеджера парка по вопросам безопасности к сотрудникам, к коллегам он называет случившийся инцидент «провалом высшего руководства» и предупредил о возможных последствиях.

«Если вы бывали в здании музейных коллекций (2С) в промежуток времени с 2000 по 18 июня 2018 года, то вы подвергались воздействию урана по классификации Управления по охране труда, — написал сотрудник. — Уровень радиации, по предварительным замерам, превышал допустимые уровни Комиссии по ядерному регулированию США… Определить, кто был ему подвержен, и уровень радиации становится нашей следующей важной задачей».

В своем письме от 11 февраля к исполняющему обязанности министра внутренних дел США Дэвиду Бернхардту Стивенсон писал, что неоднократно просил руководство парка проинформировать о случившемся общественность, однако его просьбы остались без ответа.

«Это просто аморально — не дать нашим людям знать об этом, — писал он. — Но и я больше не могу рисковать моей лицензией в сфере безопасности и здоровья, позволяя этому продолжаться далее». По словам сотрудника, урановая руда ранее лежала в подвале здания управления парка, а затем была перемещена в музей после его открытия в 2000 году.

Ведра лежали прямо рядом с экспозицией чучел животных, рядом с которой останавливались дети, приходившие в составе экскурсий, и сидели перед ней по полчаса и дольше. По подсчетам специалиста, в этих случаях дети могли получать дозы радиации, в которых федеральные нормативы позволяют находиться не дольше трех секунд.

При этом взрослый человек подвергается опасному воздействию таких доз менее чем за полминуты.

Ссылаясь на нормы Комиссии по ядерному регулированию США, Стивенсон считает, что опасные ведра подвергали взрослых людей воздействию, в 400 раз превышающему допустимые дозы, а детей — в 4 тыс. раз.

По словам Эмили Дэвис, официального представителя парка, в настоящее время его власти сотрудничают в расследовании инцидента с Управлением по охране труда.

Она уточнила, что недавнее обследование здания обнаружило лишь фоновые уровни радиации, которые соответствуют окружающим природным уровням и безопасны для человека. «Сейчас нет опасности для сотрудников парка или посетителей, — заявила она. — Здание открыто… по имеющейся информации камни были удалены и опасности нет». При этом она отказалась комментировать обвинение коллеги в том, что опасному воздействию могли подвергаться тысячи людей, а руководство парка закрывало на это глаза. «Мы относимся к вопросам безопасности посетителей и сотрудников серьезно», — ответила она.

Сам Стивенсон заявил по телефону журналистам, что его волнует лишь безопасность всех, кто за эти годы контактировал с опасным веществом, и он решил поднять тревогу, лишь поняв, что руководство заповедника не собирается никак реагировать.

«Я никогда не сталкивался ни с чем подобным в своей жизни», — сказал он.

По его словам, опасные ведра были обнаружены случайно в марте 2018 года, когда в помещение зашел сын одного из сотрудников, который везде ходил со счетчиком Гейгера и принес его в выставочный зал, где он и начал трещать.

Рабочие моментально вынесли ведра в другое помещение, однако на этом все меры предосторожности закончились. Спустя несколько месяцев Стивенсон узнал о существовании ведер с ураном, и как бывший служащий ВМС, понял, какую опасность они представляют, и забил тревогу.

По его словам, вызванные специалисты приехали 18 июня безо всякой защитной одежды, надев простые садовые перчатки и использовав сломанную швабру, погрузили ведра в грузовик и увезли. Фотографии всего этого процесса работник сохранил для презентации. Он сообщил, что специалисты просто выбросили опасную находку в старый заброшенный рудник, а ведра по непонятной причине вернули в музей.

Elston Stephenson/azcentral.com

Национальный парк Гранд-Каньон расположен в штате Аризона, США. На его территории находится Большой каньон — один из глубочайших каньонов на Земле, он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На днях парк отпраздновал свое столетие. Его территория стала национальным памятником 11 января 1908 года и была объявлена национальным парком 19 февраля 1919 года. Создание парка стало одним из первых успехов природоохранного движения.

Южная часть каньона наиболее посещаема, там расположены самые популярные обзорные точки. Северный край каньона гораздо менее посещаемый. Остальные части каньона отдалены и труднодоступны, хотя многие из них досягаемы по пешеходным маршрутам и проселочным дорогам.

Ежегодно Большой каньон посещают более 4 млн человек. Среди туристов пользуется популярностью сплав по Колорадо на надувных плотах и спуск в каньон на мулах.