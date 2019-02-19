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Последнее в году: мир следит за суперлунием. LIVE

Россияне увидят суперлуние года

19 февраля мир наблюдает за самой большой Луной этого года. «Газета.Ru» следит за суперлунием в режиме онлайн.
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11:50

В году бывают моменты совпадений когда полная Луна проходит точку перигея или новолуние происходит в момент прохождения Луной апогея. Такие крайние события называют Суперлунием и Минилунием года. В моменты Суперлуния спутник Земли выглядит на 14 % больше и на 30 % ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

11:37

Луна освещается Солнцем и в течение месяца с Земли мы видим, как меняются лунные фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть.

11:22

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за 29,5 суток. Вследствие этого, раз в месяц она бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли и на максимальном (такое положение называется апогеем). Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356400 км до 406700 км. Среднее расстояние от Земли до Луны 380000 км.

11:09

10:54

То, что Луна стала казаться больше, было заметно еще вчера. Пользователи соцсетей активно делились фотографиями.

10:40

В 12:07 мск Луна подойдет к Земле на 356761 км, а в 18:54 мск произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов.

10:30

В 2019 году таких суперлуний два — одно произошло 21 января, второе ожидает нас сегодня ночью.

10:25

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

10:20

Доброе утро, дорогие читали «Газеты.Ru»! Сегодня вечером при ясной погоде можно будет увидеть самую большую Луну этого года.