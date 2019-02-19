Последнее в году: мир следит за суперлунием. LIVE

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В году бывают моменты совпадений когда полная Луна проходит точку перигея или новолуние происходит в момент прохождения Луной апогея. Такие крайние события называют Суперлунием и Минилунием года. В моменты Суперлуния спутник Земли выглядит на 14 % больше и на 30 % ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.
Луна освещается Солнцем и в течение месяца с Земли мы видим, как меняются лунные фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть.
Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за 29,5 суток. Вследствие этого, раз в месяц она бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли и на максимальном (такое положение называется апогеем). Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356400 км до 406700 км. Среднее расстояние от Земли до Луны 380000 км.
То, что Луна стала казаться больше, было заметно еще вчера. Пользователи соцсетей активно делились фотографиями.
В 12:07 мск Луна подойдет к Земле на 356761 км, а в 18:54 мск произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов.
В 2019 году таких суперлуний два — одно произошло 21 января, второе ожидает нас сегодня ночью.
Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.
Доброе утро, дорогие читали «Газеты.Ru»! Сегодня вечером при ясной погоде можно будет увидеть самую большую Луну этого года.