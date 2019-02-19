Последнее в году: мир следит за суперлунием. LIVE

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за 29,5 суток. Вследствие этого, раз в месяц она бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли и на максимальном (такое положение называется апогеем). Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356400 км до 406700 км. Среднее расстояние от Земли до Луны 380000 км.