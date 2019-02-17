Белковая диета: 6 продуктов, которые избавят от жира

Исследователи назвали способы избавления от лишнего висцерального жира, который окружает внутренние органы, — желудок, печень и кишечник, сообщает Daily Express. Если в небольших количествах этот жир необходим для нормального функционирования организма, то его излишки приводят к серьезным проблемам, от передавливания внутренних органов до изменения гормонального фона. Как показало исследование, действенной мерой для сжигания запасов висцерального жира является соблюдение белковой диеты.

Потребление белка может уменьшить тягу к пище на 60% и повысить метаболизм на 800-100 калорий в день. При выполнении условий человек разгружает свой рацион на 400 калорий в день.

Как показало опубликованное в журнале BMC Medicine исследование, количество и качество потребляемого белка обратно пропорционально связано с жиром внутри организма.

Реклама

Ученые советуют налегать на куриные яйца, куриную грудку, тунца, миндаль, красную чечевицу и запеченные бобы, отказываясь в то же время от сахара, подслащенных напитков и углеводов. А вот повышенную физическую активность авторы исследования не рекомендуют. По их заверениям, точечных упражнений для избавления от висцерального жира не существует. При выполнении же классической работы в спортзале жир уходит с живота и бедер в последнюю очередь. Для поддержания нормального баланса в организме и исключения риска советуют умеренные нагрузки. Позитивным видом активности считается плавание и ходьба.

Ранее ученым удалось выяснить, что увеличение количества овощей и фруктов в ежедневном рационе вкупе с сокращением потребления мяса поможет избежать ранней смерти миллионам человек.

Кроме того, подобная диета позволит уменьшить вырубку лесов, эрозию почвы, сокращение биологического разнообразия и пагубные изменения климата.

«То, какую пищу мы принимаем и как мы ее производим, определяет здоровье людей и планеты, и сейчас мы на неверном пути», — отмечал один из авторов доклада профессор Тим Лэнг из Лондонского университета.

С другой стороны, ранее его соотечественники и коллеги пришли к выводу, что диета вызывает депрессию. По словам экспертов, потеря веса не всегда делает людей счастливыми. Наоборот, склонность у похудевших людей к чувствам грусти, одиночества и апатии вдвойне вероятнее, чем у тех, кто остался в прежних кондициях или даже набрал новые килограммы.

Для эффективного похудения следует обзавестись стройными и подтянутыми друзьями, уверены специалисты из США.

В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что практически у всех добровольцев с избыточным весом или ожирением имеются друзья с аналогичными проблемами. Ученые заметили, что у тех участников, кто сумел похудеть в течение года, по крайней мере один из близких друзей был стройным и подтянутым. Из этого американские диетологи сделали вывод, что подтянутые люди, входящие в круг общения, мотивируют на сбрасывание лишнего веса.

Еще к более неожиданным выводам пришли исследователи, наблюдавшие за питанием 7,5 тыс. человек с диабетом второго типа, значительная часть которых имела к тому же избыточную массу тела или ожирение. На протяжении пяти лет треть испытуемых придерживалась средиземноморской диеты и ежедневно употребляла с пищей минимум четыре столовые ложки оливкового масла. Еще треть участников сидели на той же диете, однако вместо масла они минимум трижды в неделю ели орехи. Оставшиеся участники исследования избегали содержащих жир продуктов.

Спустя пять лет выяснилось, что люди, сидевшие на «оливковой» и «ореховой» диетах, похудели в среднем на 0,4 кг — по словам ученых, это небольшая, но статистически значимая потеря веса (кроме того, стоит учесть, что никто из испытуемых не ставил себе цель по снижению веса).

Авторы исследования убеждены: регулярное употребление жирных продуктов не всегда ведет к набору веса, а иногда даже способствует его снижению.

Стоит, однако, учесть, что продукты должны содержать мононенасыщенные жиры — именно ими богаты орехи и оливковое масло.

Другое дело, беспорядок на кухне буквально вынуждает женщин есть еще больше, причем не овощи, а преимущественно выпечку. Опыт заключался в том, что часть женщин помещали в идеально прибранную кухню, а часть — в кухню, где царил беспорядок (в раковине сложена грязная посуда, на столе валяются газеты, постоянно звонит телефон), и просили подождать, когда придет другой человек. В обеих кухнях на столе стояли вазочки с печеньем, крекерами и морковью. Каждая участница находилась в ней в течение 10 минут. Авторы исследования полагают, что та же зависимость будет наблюдаться и в случае с мужчинами, а потому советуют всем, кто хочет похудеть, следить за порядком на кухне: так соблазнов съесть лишнее печенье будет меньше.