Первый бой субмарины: как южане потопили корабль янки

Устойчивый интерес к созданию подводного аппарата наблюдался еще у деятелей Античности. На рубеже Средневековья и Нового времени идею постройки судна, способного ходить в морской толще, высказывал Леонардо да Винчи. А некоторые украинские исследователи считают прародителями субмарины запорожских казаков: они якобы рассекали черноморские просторы в XVI-XVII веках, нагоняя страх на врагов.

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Новаторами в области создания подводных лодок являются американцы. Субмарины начали массово применяться для ведения боевых действий в Первой мировой войне, однако еще в XVIII столетии американские изобретатели были одержимы идеей достичь превосходства над противником под водой.

Самой первой боевой сумбариной считается «Черепаха», сконструированная в 1775 году школьным учителем Дэвидом Бушнеллом.

Она имела яйцеобразную форму и управлялась одним человеком. На нее очень рассчитывали в свете войны за независимость. Уже в следующем году «Черепаха» попыталась атаковать флагманский корабль британского флота HMS Eagle. Первое в истории применение подводной лодки в бою окончилось неудачей. Прикрепить мину к корпусу не удалось, она взорвалась в стороне, не причинив кораблю никакого вреда. Англичане ее даже не заметили, о чем свидетельствуют записи из их бортового журнала.

Полгода спустя колонисты предприняли новую попытку нападения на корабль Великобритании с помощью «Черепахи». И вновь потерпели поражение: теперь враг потопил и буксир, и саму субмарину. После гибели ее так и не обнаружили. В современных музеях выставлены макеты самой первой подлодки.

Более чем за полвека субмариностроение достигло очевидного прогресса. Создание аппарата вновь совпало с военными нуждами. Во время Гражданской войны федералисты осуществляли морскую блокаду восточного побережья. Колоссальные убытки терпел один из самых преуспевающих городов Юга Чарлстон, экспорт хлопка из которого ввиду невозможности пользоваться портом упал на 95%.

С целью прорыва окружения изобретатели конфедератов трудились над несколькими образцами. В 1863 году Джеймс Мак-Клинток построил на деньги предпринимателя Хораса Ханли в Мобайле металлическую субмарину «Американский водолаз» длиной 9,1 м с гребным винтом, вращающимся усилиями четырех человек. Однако применить ее по назначению не успели: дорогостоящий аппарат затонул во время шторма. Потерпели неудачи и другие проекты.

Например, подлодку «Пионер» пришлось затопить при захвате Нового Орлеана северянами, чтобы она не досталась врагу.

Более успешной получилась попытка с 12-метровой субмариной «Ханли», названной в честь одного из создателей и спонсоров проекта. Средства у производителей после провала предыдущих разработок уже были на исходе, поэтому в целях облегчить и ускорить ее создание, они воспользовались старым паровым котлом, у которого обрезали обе стороны и приклепали к получившемуся цилиндру заостренные оконечности. «Ханли» была сконструирована в том же году и затем перевезена по железной дороге в блокированный Чарлстон, где вошла в строй.

По внешним очертаниям она имела некоторое сходство с современными подлодками. Носовая и кормовая балластные цистерны заполнялись самотеком, а осушались с помощью ручных помп. Лодку снабдили двумя входными люками. Имелись две смотровые башенки с маленькими иллюминаторами. Также в корпусе находился дополнительный балласт. Для экстренного всплытия эти грузы могли отсоединяться при откручивании болтов изнутри лодки.

Экипаж «Ханли» состоял из восьми человек – офицера-командира, осуществлявшего управление, и семерых матросов, вращавших коленчатый вал гребного винта.

Вооружение составляла шестовая мина — медный цилиндр с 40-60 кг черного пороха. В ходе атаки мину нужно было подвести с помощью шеста под днище вражеского корабля и закрепить на корпусе. Потом отойти на безопасное расстояние и подорвать посредством спускового шнура.

Во время испытаний субмарина дважды тонула: в первом случае погибли пять членов экипажа, во втором, 15 октября, – все восемь, в том числе и Ханли. Одного из отцов мирового субмариностроительства похоронили с воинскими почестями. Суммарно конфедераты потеряли при экспериментах с подводными устройствами 33 человека. В дальнейшем это вынудило американских специалистов значительно повысить требования к надежности лодочных механизмов и безопасности подводного плавания. В каждом случае «Ханли» поднимали на поверхность, устраняли дефекты и вновь пускали в дело.

Несмотря на высокую смертность при эксплуатации, добровольцев для службы на «Ханли» хватало с избытком – интерес к подводным лодкам уже 150 лет назад был весьма велик.

17 февраля 1864 года «Ханли» вышла в поход для прорыва блокады. Ее задачей было потопить 12-пушечный паровой корвет «Хьюзатоник», стоявший на якоре у острова Салливан и обстреливавший Чарлстон.

Под прикрытием темноты, примерно в 20:45, субмарина приблизилась к вражескому судну, двигаясь при небольшом погружении, почти у самой поверхности воды. Федералисты заметили угрозу и открыли огонь по загадочному аппарату, похожему на гигантское бревно, на расстоянии 15 м. Однако ружейные пули не причинили «Ханли» никакого вреда. Подойдя практически вплотную к мишени, экипаж вонзил в борт «Хьюзатоника» металлический гарпун с миной и спешно ретировался. Когда подлодка удалилась примерно на 45 метров, спусковой шнур натянулся и вызвал взрыв.

Корпус деревянного корабля разорвался и затонул в течение пяти минут. Жертвами первой в истории атаки субмарины стали пять северян.

Остальные спаслись на шлюпках и обломках обшивки, благо до острова было совсем недалеко. Успех операции, впрочем, не принес южанам никаких дивидендов: противник располагал еще примерно 600 кораблями, образовывавшими непрерывное кольцо. Береговая линия Конфедерации неумолимо сокращалась, блокада продолжалась со все нарастающей силой.

«Ханли» на базу так и не вернулась. Что стало причиной гибели бабушки подводных лодок, долгое время оставалось загадкой, интригующей исследователей морских пучин. В 1995 году ее обнаружили в 300 м от места крушения «Хьюзатоника» на восьмиметровой глубине. Из-за обильного покрытия остова густым слоем ила, «Ханли» сохранилась в относительно хорошем состоянии. Как выяснилось, смерть застала членов экипажа на их штатных позициях. Наиболее убедительной версией считается теперь, что, активировав мину, подлодка и сама значительно пострадала от ударной волны при взрыве.

Матросы могли погибнуть от недостатка кислорода или контузии легких. В 2000 году «Ханли» подняли на поверхность, а в 2004-м останки подводников торжественно захоронили на кладбище «Магнолия» — там же, где уже 141 год покоился прах изобретателя Ханли.

Опыт субмарины конфедератов заложил традиции американского подводного флота, хотя война завершилась победой их врагов – федералистов. В XX веке в Чарлстоне функционировала крупная военно-морская база, активно использовавшаяся США в обеих мировых войнах.