Последнее прибежище: найден второй след неандертальца

Международная группа исследователей под руководством специалистов из Национального музея Гибралтара обнаружила на территории рыбацкой деревни Каталан-Бэй отпечаток ноги, оставленный, вероятно, одним из последних местных неандертальцев. О находке исследователи рассказали в статье в журнале Quaternary Science Reviews.

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Гибралтар был впервые заселен более 50 тыс. лет назад неандертальцами и, возможно, является одним из последних мест, где они обитали, прежде чем исчезнуть примерно 24 тыс. лет назад. Так как во время последнего ледникового периода на территории Гибралтара еще не было современных людей, неандертальцам не приходилось конкурировать с ними за еду и ресурсы, что и позволило им продержаться так долго.

Гибралтарские ученые вместе с коллегами из Испании, Португалии и Японии десять лет назад начали раскопки в районе Каталан-Бэй, тогда же они обнаружили первые следы позвоночных. В последующие годы постепенный коллапс песка открыл доступ к новым находкам и позволил установить их возраст.

Песчаные щиты в дюнах над Каталан-Бэй — реликт последнего оледенения, когда уровень моря был до 120 метров ниже нынешнего уровня, а большое поле дюн простиралось на восток от основания Гибралтарской скалы. Идентифицированные следы соответствуют видам, которые, как известно из ископаемых материалов, населяли Гибралтар — благородному оленю, козлу, зубру, леопарду и прямобивенному слону.

Кроме того, ученые обнаружили след молодого человека — возможно неандертальца, оставленный примерно 29 тыс. лет назад.

В этот период неандертальцы жили в пещере Горама на юго-востоке Гибралтара. Она известна как последнее место, населенное неандертальцами.

На песке четко виден двухсантиметровый промежуток между первым и вторым пальцем, как и у других неандертальцев. Рост оставившего след неандертальца, предположительно, был около 125 см.

Если удастся подтвердить, что след действительно принадлежит неандертальцу, Каталан-Бэй станет вторым известным местом, где есть отпечатки ног неандертальца. Первое — пещера Вартроп в Румынии.

«Это выдающееся исследование, и оно дает нам невероятное представление о дикой природе Гибралтара в прошлом. Мы все должны воспользоваться моментом, чтобы представить себе сцену, когда эти животные шли по нашему ландшафту. Это помогает нам понять важность заботы о нашем наследии. Я поздравляю исследовательскую группу с открытием этого захватывающего, скрытого свидетельства прошлого Гиблартарской скалы», — говорит министр по вопросам наследия Джон Кортес.

«Этот след — след неандертальца-подростка, — отмечает директор музея Гибралтара доктор Клайв Финлейсон. — Если подтвердится, что это действительно был неандерталец, то, безусловно, это неандерталец позднего периода. Хотя я не думаю, что мы когда-нибудь сможем сказать, что нашли последний след».

Финлейсон называет нынешние открытия лишь верхушкой айсберга — исследуемые отложения простираются до 300 м над уровнем моря, и потенциал для будущих открытий впечатляет.

«Нельзя недооценивать и следы фауны, — добавляет он. — Здесь представлены виды, окаменелые останки которых мы находили в пещерах Горама и Вангард, которые находятся неподалеку. Прямобивневый слон представляет особый интерес, поскольку этот вид вымер раньше, чем другие и находка показывает, что отложения действительно довольно древние. Наша работа все еще продолжается, и она очень многообещающая».

В 2016 году ученые также нашли в Танзании, в местности Лаэтоли следы афарских австралопитеков — одного крупного самца и четырех самок.

Власти Танзании собирались построить на территории Лаэтоли музей. В ходе подготовки к строительству археолог Фиделис Масао из танзанского Университета Дар-эс-Салаама и его коллеги, роя траншеи, в октябре 2014 года совершенно случайно наткнулись на отпечаток ноги всего в 150 м от обнаруженной в конце 1970-х годов четой археологов Мэри и Луисом Лики дорожки шагов. Дальнейшие раскопки показали, что в этом месте была еще одна 32-метровая дорожка, на которой сохранились 12 больших отпечатков ног и еще несколько поменьше.

По словам Брюса Латимера, палеонтолога из Университета Кейс Вестерн Резерв в США, работавшего еще с первыми найденными отпечатками, ступни афарских австралопитеков не имели принципиальных различий со ступнями живущих ниже людей.

Ученые пришли к выводу, что социальная структура древних гоминид была похожа на социальную структуру горилл, которые объединяются в группы из крупного доминантного самца и более мелких самок и их потомства.