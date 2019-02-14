Отлетал свое: Airbus прекращает выпуск А380

Европейский авиастроительный концерн Airbus решил прекратить производство самого большого в мире пассажирского лайнера А380, отказавшись от идеи сделать его самолетом 21 века. Об этом говорится в решении, обнародованном авиаконцерном.

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Решение принято на фоне сокращающихся заказов на указанный тип воздушных судов —

проблеме, поставившей будущее знаменитого лайнера под вопрос в последние годы.

Последней каплей стало урезание портфеля заказов со стороны крупнейшего заказчика — авиакомпании Emirates, которая решила сократить заказ со 162 до 123 бортов. Очередная партия из 14 самолетов авиакомпания должна получить в следующие два года.

«Как следствие и учитывая отсутствие портфелей заказов со стороны других авиакомпаний,

Airbus прекращает поставки A380 в 2021 году», — говорится в заявлении компании.

В сообщении также указывается, что авиакомпания Emirates решила увеличить заказ на новейшие широкофюзеляжные лайнеры Airbus, заказав 40 моделей A330-900 и 30 A350-900.

«В результате этого решения мы остались без значительного заказа на А380 и потому не имеем причин продолжать производство, несмотря на все наши усилия по продажам самолетов другим авиакомпаниям в последние годы. Это приводит к прекращению поставок А380 в 2021 году», — заявил генеральный директор Airbus Том Эндерс.

По его словам, А380 стал не только выдающимся техническим и промышленным достижением европейских конструкторов. «Во всем мире пассажиры полюбили полеты на этом самолете. Поэтому сегодняшнее заявление ранит и нас, и сообщество любителей А380 во всем мире, — заявил Эндерс. — Однако не стоит забывать, что A380 еще долгие годы будут находиться в небе, и Airbus, безусловно, продолжит полную поддержку операторов этих самолетов»

«А380 стали флагманскими самолетами компании Emirates, они обеспечили успех авиакомпании на протяжении более десяти лет. И хотя мы сожалеем о позиции авиакомпании, выбор A330 и A350 для ее будущего роста означает подтверждение конкурентоспособности нашего семейства широкофюзеляжных самолетов», — заявил Гийом Фори, президент Airbus Commercial Aircraft и будущий генеральный директор Airbus.

Airbus A380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный реактивный пассажирский самолет вместимостью 525 пассажиров в салоне трех классов (853 пассажира в одноклассовой конфигурации).

Максимальная дальность полета гиганта — 15,2 тыс. км, а крейсерская скорость — 945 км/ч.

Первые слухи о скором прекращении производства SuperJumbo стали циркулировать еще в конце 2017 года, после того как на авиасалоне в Дубае Emirates и Airbus так и не заключили ожидаемую сделку о продаже дополнительных лайнеров. По разным данным, речь тогда шла о покупке эмиратской авиакомпанией от 20 до 36 самолетов.

За 14 лет концерну удалось продать лишь 234 таких самолета — одну пятую от запланированных 1200.

Планы авиаконцерна не сбылись из-за того, что большинство авиакомпаний стали делать ставку на более легкие, более экономичные пассажирские самолеты, которые уменьшили необходимость перевозить пассажиров между крупными хабами.

Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев связывает проблемы А380 с еще одной причиной, которая касается не только этого типа самолетов. Речь идет о постепенном отказе мировой авиационной индустрии от четырехдвигательной концепции дальнемагистральных самолетов.

«Это та самая причина, которая поставила крест на программе А340, серьезно сократила рынки для А380 и для Boeing 747, — заявил эксперт «Газете.Ru». — Как заявила одна представительница авиабизнеса — «четыре двигателя уже не модно, столько уже не носят». Это, конечно, шутка с точки зрения подачи, но факт остается фактом —

сегодня экономика безоговорочно на стороне двухдвигательных машин».

Двухпалубный лайнер Airbus впервые поднялся в воздух 14 лет назад, произведя фурор в мировой авиации. Выводя его на рынок, производители надеялись, что такие сверхвместительные самолеты займут завоюют рынок, обеспечивая перевозки большого числа пассажиров между крупными международными хабами. Однако их надежды не оправдались. Так, в минувшем году концерн снизил производство А380, поставив заказчикам лишь восемь таких машин.

«Самолеты сверхбольшой размерности, такие как А380, Boeing 747, имеют очень ограниченный рынок, по мере его насыщения в них пропадает надобность», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.