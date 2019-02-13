«Обрезали под ноль»: кто убивает научный космос

Госкорпорация Роскосмос решила сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа «Спектр-УФ». Об этом «Газете.Ru» сообщил научный руководитель миссии Борис Шустов.

Реклама

«В 2019 году Роскосмос предложил нам самим обрезаться добровольно втрое, письмо об этом пришло от Роскосмоса в головную организацию — НПО Лавочкина, — пояснил Шустов. — А на 2020 год планируется сокращение в 15 раз. Обрезали финансирование, можно сказать, под ноль». В разы планируется сократить финансирование и в 2021 году.

По словам ученого, такое урезание финансирования делает невозможным планировавшийся запуск телескопа в 2024 году.

«Какой запуск в 2024 году, если такая дыра в финансировании?» — сказал он. — При таком финансировании вообще непонятно, о каком годе старта может идти речь. Причем согласиться на урезание предлагается добровольно и с песнями».

В Роскосмосе «Газете.Ru» отказались прокомментировать ситуацию.

В настоящее время проектирование телескопа завершено на 70%, свои сложности возникли из-за санкций, введенных в отношении России после 2014 года. «Из-за санкций нам пришлось перепроектировать инструментальный блок, это связано с радиационно-стойкими американскими электронными компонентами, которые попали под запрет, и нам пришлось пользоваться компонентами более низкого класса. Эту электронику нужно защищать, строить дополнительные корпуса, а значит — изменять массу и динамические характеристики. На это ушло изрядно времени», — отметил Шустов.

Ранее о сокращении финансирования проекта заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. «Если на один год есть какой-то провал, то это не совсем катастрофа. Катастрофа — это когда на три года провал, тогда уже никакое внутреннее кредитование невозможно. Сейчас получается так», — подчеркнул РИА «Новости» Сачков.

При этом источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что «все финансовые параметры научных программ были согласованы с заказчиком».

Согласно проекту Федеральной космической программы, с 2016 по 2025 год на создание космического комплекса «Спектр-УФ» требовалось 10 миллиардов 110 миллионов рублей. Из них в 2019 году программой было предусмотрено выделение 1 миллиарда 500 миллионов рублей, в 2020 году — 1 миллиарда 100 миллионов рублей, в 2021 году — 1 миллиарда 400 миллионов рублей. В последующем предполагалось сокращение финансирования.

Участники миссии отмечают, что ее перенос не позволит выполнить обязательства перед иностранными участниками, в первую очередь — перед Испанией.

Проект «СПЕКТР-УФ» предназначен для исследования различных объектов Вселенной в ультрафиолетовом (115 — 305 нанометров) диапазоне спектра. Предполагается, что эта космическая обсерватория будет единственным крупным инструментом для ультрафиолетовых исследований в эпоху после завершения работы космического телескопа Hubble, срок службы которого должен закончиться примерно через два года. Запуск проекта позволит проводить спектроскопию высокого и низкого разрешения и исследовать космические гамма-всплески — выбросы энергии колоссального масштаба (Солнце выделило бы столько энергии за 10 миллиардов лет свечения), наблюдаемые в отдаленных галактиках.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что МВД расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 28,5 млн руб, выделенных на создание телескопа «Спектр-УФ».

Финансирование создания еще одного российского космического телескопа «Спектр-М», предназначенного для продолжения работы за обсерваторией «Спектр-Р», с которой недавно была потеряна связь, может быть сокращено, выступить в защиту финансирования проекта готовы несколько нобелевских лауреатов.

«С финансированием проекта большая проблема. Его пытаются сократить, а ученые – отстоять. Пока окончательно вопрос не решен. Но в защиту проекта готовы высказаться несколько нобелевских лауреатов.

Это происходит из-за общего сокращения расходов на научные космические программы. Деньги перенаправляются на лунные проекты»,

- сказал источник РИА «Новости».

Постоянные переносы космических научных миссий уже несколько лет стали неотъемлемой приметой российской космонавтики. Так, в январе стало известно об очередном переносе запуска долгожданной российской космической миссии «Спектр-РГ».

История обсерватории «Спектр-РГ» — это история бесконечных переносов ее пуска: изначально планировалось вывести ее в космос в 2014 году. Обсерватория станет второй в серии аппаратов «Спектр» — первый такой аппарат, «Спектр-Р» с радиотелескопом «Радиоастрон» на борту, был запущен летом 2011 года, на орбите он проработал гораздо дольше назначенного срока, на днях появились сообщения, что российские средства слежения не могут установить с ним связь.

Постоянные переносы российских научных миссий давно стали причиной критики госкорпорации Роскосмос. Так, Россия уже много лет переносит первый за последние десятилетия старт автоматической станции «Луна-25» к Луне и последующих за ней запланированных экспедиций.

Еще недавно в официальных планах Роскосмоса значилась отправка первой лунной миссии в 2019 году, однако теперь стал называться 2021 год. По данным «Газеты.Ru», перенос этот напрямую связан с действиями западных санкций, правда, госкорпорация в этом не признается. «В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат («Луна-25») на Луну, следующие аппараты «Луна-26» и «Луна-27» полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности», — сказал недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Луна-25» должна стать первой за более чем 40 лет российской научной миссией к Луне.

Постоянные неудачи в текущей деятельности — аварии, переносы, коррупция — на фоне частых заявлений о проектах будущего стали предметом критики руководства Роскосмоса и со стороны премьера Дмитрия Медведева. «Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача», — сказал Медведев на совещании о развитии корпорации.