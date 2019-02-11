Исламская революция: Иран отворачивается от США и СССР. ОНЛАЙН

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Накануне по радио передали приказ военного губернатора иранской столицы генерала Рахими о введении комендантского часа с 16:30 до 5 утра. Однако, по наблюдениям Калинина, и в 18, и потом в 20 часов город продолжал бурлить.
«Ранее видеть на улицах Тегерана, да еще после объявления военного положения, вооруженных лиц было немыслимым. Из посольства СССР нам позвонили и передали распоряжение посла: «На улицы города никому не выходить!»
Вечером в боях с шахской гвардией было уничтожено несколько танков.
Уникальные сведения о происходившем в охваченной беспорядками стране оставил советский переводчик Евгений Калинин, трудившийся в проектно-изыскательской экспедиции, проводившей работы для строительства железной дороги Мешхед – Серахс. Свои впечатления он изложил в книге «Исламская революция 1979 года в Иране. Записки очевидца». Еще 10 февраля его удивили пустынные улицы Тегерана и двигавшиеся навстречу постоянно сигналившие автомобили.
«Когда мы вошли в здание министерства дорог и перевозок, я спросил полицейского, моего старого знакомого, что происходит в городе. Он ответил: «В Фаррахабаде всю ночь шли бои. Много раненых. Поэтому из городских аптек туда везут бинты и вату», — писал Калинин.
О том, как бежал шах Пехлеви, можно прочитать по этой ссылке. А в этом материале вас ждет рассказ о прибытии в Иран аятоллы Хомейни.
Кровавое столкновение произошло 9 февраля на восточной окраине Тегерана — Фаррахабаде, когда в резиденцию Хомейни, чтобы выразить аятолле свою солидарность, прибыла группа курсантов авиатехнического училища. Правительство Бахтияра приняло решение проучить мятежников. В ночь на 10 февраля, когда многие курсанты смотрели в гарнизонном клубе фильм о приезде Хомейни в Иран, подразделение шахской гвардии неожиданно атаковало их. Курсанты открыли ответный огонь. Перестрелка длилась более часа. С обеих сторон погибли до 50 человек. Победа осталась за курсантами, на помощь к которым пришли услышавшие стрельбу гражданские. Предполагая, что перестрелка вызвана началом военного переворота, тысячи сторонников Хомейни пришли к его резиденции. Повстанцев обстреливали с вертолетов военные.
Премьеру Бахтияру, конечно, было не позавидовать. Назначенный еще шахом Пехлеви в качестве компромиссной фигуры, он рассматривал разрешение Хомейни на въезд в Иран в качестве доброй воли, рассчитывая сохранить свою власть. Однако сразу же был объявлен первым врагом аятоллы. В этой ситуации премьер-министр сделал резкое заявление по радио, которое еще оставалось под его контролем: «Исламская республика для меня во всех отношениях понятие неведомое. Я со всей определенностью заявляю, что не хочу в нашей стране такого режима как шахская диктатура, или что-то вроде нее или такого правления, как в Ливии или Пакистане. Как мусульманин я еще не слышал, чтобы мусульмане вели священную войну против мусульман. Поэтому странно слышать, когда иранец, высокопоставленное духовное лицо, призывает к братоубийству или угрозе братоубийственной войной».
Едва обосновавшись в Тегеране, аятолла, несмотря на солидный возраст, развернул кипучую деятельность. Первым делом он заклеймил премьер-министра Шапура Бахтияра и его правительство, пригрозив им арестом в случае отказа немедленно покинуть страну. 4 февраля Хомейни назначил собственного премьера Мехди Базаргана. Жесткие действия религиозного лидера едва не ввергли истерзанный нестабильностью Иран в состояние гражданской войны. 9 февраля в аэропорту «Мехрабад» произошел крупный бой между хомейнистами и верными правительству Бахтияра гвардейцами. Напряженность очень быстро перекинулась на улицы Тегерана. Стычки между представителями властей и демонстрантами происходили во всех частях города. Сторонники аятоллы захватили полицейские участки и военные части, организовав раздачу оружия гражданским. За происходящим напряженно наблюдали ведущие державы, не имевшие, однако, реальных рычагов воздействия на Хомейни.
11 февраля 1979 года сторонники аятоллы Рухоллы Хомейни праздновали победу Исламской революции в Иране. Она далась им непросто: месяцы революционных событий оставили за собой почти 3000 трупов. Десятки тысяч иранцев получили ранения и увечья в стихийных беспорядках и столкновениях с силовиками. Многих бросили в тюрьмы. Кульминация противостояния пришлась на два последних месяца зимы. 16 января из Тегерана бежал шах Реха Пехлеви с супругой, а 1 февраля почитаемый демонстрантами аятолла Хомейни торжественно вернулся на родину после 15-летней ссылки и прозябания в парижском пригороде. «Газета.Ru» рассказывает в историческом онлайне, как Иран окончательно вышел из-под иностранного влияния, и свернул со светской на религиозную модель государственно-политического устройства.