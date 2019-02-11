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Исламская революция: Иран отворачивается от США и СССР. ОНЛАЙН

40 лет назад в Иране завершилась Исламская революция

40 лет назад сторонники аятоллы Хомейни провозгласили в Иране победу Исламской революции. Поворотным моментом стал захват вооруженными повстанцами ключевых объектов в Тегеране и отказ армии от противостояния. «Газета.Ru» рассказывает в историческом онлайне о событии, радикально изменившем политическую обстановку на Ближнем Востоке.
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09:26

Накануне по радио передали приказ военного губернатора иранской столицы генерала Рахими о введении комендантского часа с 16:30 до 5 утра. Однако, по наблюдениям Калинина, и в 18, и потом в 20 часов город продолжал бурлить.

«Ранее видеть на улицах Тегерана, да еще после объявления военного положения, вооруженных лиц было немыслимым. Из посольства СССР нам позвонили и передали распоряжение посла: «На улицы города никому не выходить!»

Вечером в боях с шахской гвардией было уничтожено несколько танков.

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 5
AP
Ситуация на улицах Тегерана, после того как Реза Пехлеви покинул страну, 16 января 1979 года
09:14

Уникальные сведения о происходившем в охваченной беспорядками стране оставил советский переводчик Евгений Калинин, трудившийся в проектно-изыскательской экспедиции, проводившей работы для строительства железной дороги Мешхед – Серахс. Свои впечатления он изложил в книге «Исламская революция 1979 года в Иране. Записки очевидца». Еще 10 февраля его удивили пустынные улицы Тегерана и двигавшиеся навстречу постоянно сигналившие автомобили.

«Когда мы вошли в здание министерства дорог и перевозок, я спросил полицейского, моего старого знакомого, что происходит в городе. Он ответил: «В Фаррахабаде всю ночь шли бои. Много раненых. Поэтому из городских аптек туда везут бинты и вату», — писал Калинин.

09:01

О том, как бежал шах Пехлеви, можно прочитать по этой ссылке. А в этом материале вас ждет рассказ о прибытии в Иран аятоллы Хомейни.

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 6
AP
Реза Пехлеви с супругой в аэропорту Тегерана, перед тем, как покинуть страну, 16 января 1979 года
08:44

Кровавое столкновение произошло 9 февраля на восточной окраине Тегерана — Фаррахабаде, когда в резиденцию Хомейни, чтобы выразить аятолле свою солидарность, прибыла группа курсантов авиатехнического училища. Правительство Бахтияра приняло решение проучить мятежников. В ночь на 10 февраля, когда многие курсанты смотрели в гарнизонном клубе фильм о приезде Хомейни в Иран, подразделение шахской гвардии неожиданно атаковало их. Курсанты открыли ответный огонь. Перестрелка длилась более часа. С обеих сторон погибли до 50 человек. Победа осталась за курсантами, на помощь к которым пришли услышавшие стрельбу гражданские. Предполагая, что перестрелка вызвана началом военного переворота, тысячи сторонников Хомейни пришли к его резиденции. Повстанцев обстреливали с вертолетов военные.

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 4
AP
Беспорядки в Тегеране, декабрь 1978 год
08:30

Премьеру Бахтияру, конечно, было не позавидовать. Назначенный еще шахом Пехлеви в качестве компромиссной фигуры, он рассматривал разрешение Хомейни на въезд в Иран в качестве доброй воли, рассчитывая сохранить свою власть. Однако сразу же был объявлен первым врагом аятоллы. В этой ситуации премьер-министр сделал резкое заявление по радио, которое еще оставалось под его контролем: «Исламская республика для меня во всех отношениях понятие неведомое. Я со всей определенностью заявляю, что не хочу в нашей стране такого режима как шахская диктатура, или что-то вроде нее или такого правления, как в Ливии или Пакистане. Как мусульманин я еще не слышал, чтобы мусульмане вели священную войну против мусульман. Поэтому странно слышать, когда иранец, высокопоставленное духовное лицо, призывает к братоубийству или угрозе братоубийственной войной».

08:15

Едва обосновавшись в Тегеране, аятолла, несмотря на солидный возраст, развернул кипучую деятельность. Первым делом он заклеймил премьер-министра Шапура Бахтияра и его правительство, пригрозив им арестом в случае отказа немедленно покинуть страну. 4 февраля Хомейни назначил собственного премьера Мехди Базаргана. Жесткие действия религиозного лидера едва не ввергли истерзанный нестабильностью Иран в состояние гражданской войны. 9 февраля в аэропорту «Мехрабад» произошел крупный бой между хомейнистами и верными правительству Бахтияра гвардейцами. Напряженность очень быстро перекинулась на улицы Тегерана. Стычки между представителями властей и демонстрантами происходили во всех частях города. Сторонники аятоллы захватили полицейские участки и военные части, организовав раздачу оружия гражданским. За происходящим напряженно наблюдали ведущие державы, не имевшие, однако, реальных рычагов воздействия на Хомейни.

40 лет назад Реза Пехлеви бежал из Ирана 1
AP
Реза Пехлеви во время инаугурации, 1950 год
08:00

11 февраля 1979 года сторонники аятоллы Рухоллы Хомейни праздновали победу Исламской революции в Иране. Она далась им непросто: месяцы революционных событий оставили за собой почти 3000 трупов. Десятки тысяч иранцев получили ранения и увечья в стихийных беспорядках и столкновениях с силовиками. Многих бросили в тюрьмы. Кульминация противостояния пришлась на два последних месяца зимы. 16 января из Тегерана бежал шах Реха Пехлеви с супругой, а 1 февраля почитаемый демонстрантами аятолла Хомейни торжественно вернулся на родину после 15-летней ссылки и прозябания в парижском пригороде. «Газета.Ru» рассказывает в историческом онлайне, как Иран окончательно вышел из-под иностранного влияния, и свернул со светской на религиозную модель государственно-политического устройства.

Х4
Reuters
Почитание аятоллы Хомейни в наше время