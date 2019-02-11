Исламская революция: Иран отворачивается от США и СССР. ОНЛАЙН

Накануне по радио передали приказ военного губернатора иранской столицы генерала Рахими о введении комендантского часа с 16:30 до 5 утра. Однако, по наблюдениям Калинина, и в 18, и потом в 20 часов город продолжал бурлить.

«Ранее видеть на улицах Тегерана, да еще после объявления военного положения, вооруженных лиц было немыслимым. Из посольства СССР нам позвонили и передали распоряжение посла: «На улицы города никому не выходить!»

Вечером в боях с шахской гвардией было уничтожено несколько танков.