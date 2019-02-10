«Техника дает сбой»: Роскосмос оправдался за аварии

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал причины неудач с запусками космических ракет, сообщает РИА «Новости». По его мнению, подобные инциденты вероятны, когда речь идет о сложных технических системах.

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«Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — заявил Рогозин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как подчеркнул глава Роскосмоса, нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.

Первый за 40 лет крупный инцидент с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошел 11 октября 2018 года при старте к МКС с космодрома Байконур. При отделении боковых ускорителей второй ступени на второй минуте полета на высоте порядка 50 км возникла авария ракеты-носителя, после чего в автоматическом режиме сработала система аварийного спасения (САС).

Поскольку авария произошла после произведенного на 114-й секунде полета сброса двигательной установки САС, задачу увода корабля от аварийного носителя выполнила двигательная группа головного обтекателя (ГО), которая при штатном полете используется для увода сброшенного ГО. Участники полета россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг выжили, однако получили значительные перегрузки. С места аварийной посадки они были перевезены в Жезказган и после прохождения медицинского обследования транспортированы на Байконур.

Комиссия по расследованию аварии изначально не исключала версию преднамеренной порчи или недостаточной проверки не сработавшего в полете пирозамка на одном из боковых блоков ракеты, — то есть, фактически, саботажа.

Специальная комиссия была сформирована в ракетно-космическом центре «Прогресс». В ее деятельности приняли участие специалисты предприятия, которые вместе с коллегами из Роскосмоса проверили все этапы производства упавшей ракеты. Для этого обломки ракеты, найденные в казахстанской степи, были доставлены грузовым самолетом в Самару — в их числе четыре боковых блока первой ступени и остатки второй ступени. Для установления возможной причины аварии обломки были выложены на территории «Прогресса» по контуру ракеты, как это делается при расследовании авиакатастроф.

Позже исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал об одном из выводов комиссии, согласно которому один из боковых блоков первой ступени не отошел на необходимое расстояние, а затем ударил по баку горючего второй ступени, после чего бак разорвался.

«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», — резюмировал он.

В числе вероятных причин катастрофы назывались также ошибки при сборке.

По словам Рогозина, произнесенным в том же эфире, авария «рано или поздно могла произойти».

«Человеческий фактор или сбой техники, но, так или иначе, это произошло. Другое дело, что уникальный пилотируемый корабль «Союз-МС» спас экипаж. На том участке, на котором никогда еще спасение не происходило».

Рогозин отметил, что «у других стран» в подобных ситуациях гибли люди.

«Мы этого не допустили. Самое главное, экипаж спасен. И эта задача была выполнена. Что касается разбора полетов, отработала комиссия, нашла причины, полностью их устранила, введен дополнительный жесточайший контроль», — добавил он.

После резонансной аварии прошли два успешных запуска. 16 ноября прошлого года состоялась стыковка к МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-10», доставившего на орбитальную станцию необходимые грузы, а 3 декабря пилотируемый корабль «Союз МС-11» отправил на МКС трех участников экспедиций – россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американку Энн Макклейн.

Также Рогозин высказался по поводу отмены своего визита в штаб-квартиру NASA по инициативе американской стороны.

«Я не думаю, что я страшен для них. Проблема, наверное, в другом.

Просто в каком-то мракобесии, которое сегодня в целом в отношении России и российских представителей.

Я имел разговор с моими коллегами в NASA, которые собственно и инициировали это приглашение. Разочарование — это такое мягкое слово, которое может охарактеризовать эти настроения», — отметил глава Роскосмоса.