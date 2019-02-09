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Вода и клетчатка: 7 способов оздоровить кишечник

Названы семь простых способов оздоровить кишечник

Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника. Что следует есть и пить и какие еще меры можно предпринять, рассказывает «Газета.Ru».

Существует семь несложных правил оздоровления кишечника, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на советы диетологов из Университета Рединга.

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«Кишечник играет важную роль в поддержании общего здоровья, и ключом к этому являются триллионы бактерий, которые в нем живут», — поясняет профессор Глен Гибсон.

— 70% нашей иммунной системы зависит от кишечника, и 90% нашего серотонина производится в нем.

Как вы понимаете, хорошие бактерии должны преобладать над вредными».

Первый совет — есть побольше клетчатки, которая сохраняет клетки кишечника здоровыми. «Дисбаланс между полезными и вредными бактериями в кишечнике может влиять не только на его здоровье, но и вызывать ряд других хронических болезней — воспалительное заболевание кишечника, артрит и метаболические заболевания такие, как ожирение и диабет», — считает диетолог Мэтт Перкинс.

Еще один совет — сократить потребление сладкой и жирной пищи. «Сахар питает такие грибки, как Candida albicans, в норме присутствующие в кишечнике. Эти грибки не вызывают никаких проблем, однако чрезмерный их рост может угнетать «дружественную» флору кишечника, приводя к таким симптомам, как усталость, проблемы с кожей, молочница, грибок ногтей», — говорит диетолог Дженни Боденхам.

Очистке кишечника помогает и достаточное потребление воды.

«Вода помогает пищеварению, обеспечивая правильное поступление минералов и питательных веществ в организм. Начните день со стакана воды, чтобы взбодрить ваше тело»,

— советует диетолог Кайса Эрнестам.

Также специалисты советуют потреблять продукты с пробиотиками, например йогурты. По словам Эрнестам, большое их количество содержится и в супе мисо. Запивать такие продукты рекомендуется холодными напитками.

Стоит отметить, что, по мнению Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA), в настоящее время еще не имеется достаточного количества научных данных в отношении того, какой конкретно пробиотик целесообразно использовать для улучшения определенных состояний или при лечении конкретных болезней.

Рекомендуют диетологи и пребиотики — компоненты пищи, которые необходимы для стимуляции роста и жизнедеятельности микрофлоры. Они содержатся в луке, чесноке, бобах, цикории, но, чтобы принести пользу организму, потребуется съесть огромное их количество. Поэтому можно просто употреблять биодобавки.

Не все советы относятся к питанию — так, доктор Гаральд Стоссьер рекомендует специальный массаж.

Мягкими движениями следует размять область от эпигастрия до лобковой кости, а затем перейти к круговым движениям по часовой стрелке вокруг пупка. После этого движения надо распространить также на ребра и область таза. По словам доктора, это принесет пользу толстому кишечнику. Каждый этап массажа должен состоять примерно из 50 движений.

Доктор Джо Траверс советует также избегать стресса — он способствует выработке гормона кортизола, который не лучшим образом влияет на пищеварение. Выброс кортизола, по словам Траверса, приводит к изменению кровотока и секреции в кишечнике, подавляя рост полезной микрофлоры и способствуя росту вредной.

Неправильная работа кишечника может стать источником проблем посерьезнее диареи или запора.

Так, изменение баланса бактерий связано с синдромом хронической усталости.

Исследовательская группа из Корнуэльского университета выделила ряд биомаркеров крови и микрофлоры кишечника, которые можно использовать для диагностики синдрома хронической усталости. 87 пациентов — 39 здоровых и 48 со СХУ — были обследованы на наличие воспалительных биомаркеров, таких как липополисахариды и С-реактивный белок, а также на микрофлору кишечника. Выяснилось, что у больных пациентов микрофлора значительно менее разнообразна, содержание в ней противовоспалительных бактерий понижено, а содержание провоспалительных — повышено. Также уровень биомаркеров свидетельствовал о воспалительном процессе в организме. Исследователи полагают, что это могло быть вызвано проникновением бактерий в кровь. Такая клиническая картина наблюдалась у более чем 80% пациентов.

Впрочем, нельзя точно сказать — изменения микрофлоры вызывают СХУ или же, наоборот, болезнь приводит к этим изменениям.