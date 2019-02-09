Смертоносное излучение: как убивают смартфоны

Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные опубликованы в твиттере организации.

Первую строчку антирейтинга заняла модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм.

На втором месте оказался смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), а на третьем — Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).

Первую пятерку замкнули OnePlus 6T и HTC U12 Life.

При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты. При этом в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму.

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По мнению бывшего главного государственного врача РФ Геннадия Онищенко, излучение от смартфонов способно вызывать рак.

«Естественно это доказано. Любое волновое воздействие влияет на человека. Это не просто эмоции, а объективные данные», — заявил Онищенко «URA.RU». Собеседник агентства напомнил, что еще в 2003 году, до широкого распространения смартфонов, были выпущены санитарные правила, где, в частности, для школьников норма работы с гаджетом составляла не более 45 минут в день.

Результаты последних исследований, казалось бы, подтвердили эту точку зрения. В рамках эксперимента американские ученые воздействовали на мышей и крыс с помощью радиочастотного излучения, такого же как в 2G и 3G сетях. Минимальный уровень воздействия на животных составлял предельно допустимый уровень точечного воздействия сегодняшних мобильных телефонов, а максимальный превышал его в четыре раза: от 1,5 до 6 ватт на килограмм массы тела для крыс и от 2,5 до 10 ватт на килограмм для мышей.

Крысы подвергались излучению еще в утробе матери, мыши — на 5-6 неделе жизни. Облучение продолжалось на протяжении всей их жизни. Воздействие радиоволн было прерывистым — генератор включался и выключался каждые 10 минут на протяжении 9 часов в сутки.

По итогам эксперимента было установлено, что у самцов крыс развились раковые опухоли сердца.

С меньшей частотой у них появлялись опухоли мозга и надпочечников. Для самок крыс и самцов и самок мышей результаты оказались неоднозначными.

Несмотря на образование раковых опухолей, облученные самцы крыс жили дольше, чем контрольная группа. Исследователи связывают это со снижением хронических проблем с почками, которые часто становятся причиной смерти у более старых крыс.

Однако сами ученые считают вред мобильного излучения для людей недоказанным этим экспериментом.

Во-первых, в исследовании рассматривались 2G и 3G сети, которые используются все реже. Более современные и актуальные технологии в нем не изучались. Во-вторых, животные подвергались излучению в гораздо больших объемах, чем это обычно происходит с людьми. В-третьих, у животных облучалось все тело, в то время как люди при разговоре чаще всего держат телефон у головы. В-четвертых, ученые не выявили дозозависимости — связи развития опухолей с дозами облучения.

«Исследования на животных, подобные этому, способствуют обсуждениям по теме облучения. Однако мы должны понимать, что в исследовании не изучалась безопасность использования мобильных телефонов у людей, поэтому мы не можем делать выводы о рисках, — пояснил Джеффри Шурен, директор Центра устройств и радиологического воздействия на здоровье Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. — Совокупность имеющихся научных данных по-прежнему не указывает на неблагоприятные последствия для здоровья людей в текущих условиях радиоизлучения. Мы считаем, что существующие пределы безопасности использования мобильных телефонов остаются приемлемыми для защиты здоровья населения».

Летом 2018 года вышла еще одна работа, на этот раз посвященная воздействию излучения именно на человека.

На основе существующей научной литературы исследователи разработали матрицу для оценки электромагнитных волн нескольких типов — от сверхдлинных до коротких (от 3 кГц до 10 МГц) и ультракоротких (от 10 МГц до 300 ГГц). Воздействию волн такой длины люди часто подвергаются на рабочих местах.

После этого они отсортировали в соответствии с матрицей данные о первичных раковых опухолях мозга и использовании мобильных телефонов у около 4000 человек и сравнили с контрольной группой в 5000 человек. В исследовании были учтены данные участников из семи стран, работавших в разных сферах, включая медицинскую диагностику, телекоммуникации и радиолокацию.

Расчеты показали: никакой выраженной связи между частотой возникновения опухолей мозга и тем, насколько сильно участники исследования подвергались излучению, не было.

Резюмируя, авторы отметили, что сейчас беспокоиться не о чем, но необходимо сосредоточить усилия для создания более точных инструментов выявления даже гипотетических рисков.