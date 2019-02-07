«Климатический хаос»: что пророчат ученые Земле

Ускоренное таяние льдов в арктических широтах, а также ледников в Гренландии несет в себе недооцененные риски и может привести Землю к «климатическому хаосу». К такому выводу пришли ученые в статье, опубликованной в журнале Nature, впервые смоделировав последствия таяния этих льдов в условиях принимаемых в мире мер по сокращению выбросов парниковых газов.

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«При существующих глобальных мерах, принимаемых правительствами в мире, мы движемся к превышению температур на 3-4 градуса выше доиндустриального уровня, что приведет к значительному количеству талой воды из ледников Гренландии и Антарктики, которая вольется в мировой океан. Согласно нашим моделям,

эта талая вода вызовет значительные нарушения в океанических течениях и изменит показатели потепления во всем мире»,

— считает Ник Колледж из Университета королевы Виктории в Новой Зеландии, автор работы, объединившей ученых из Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Германии и США.

В своей работе ученые комбинировали детальные симуляции сложных климатических эффектов таяния льдов с современными данными спутниковых наблюдений о темпах таяния этих льдов.

Эта методика позволила им получить реалистичные и аккуратные прогнозы развития ситуации, которое будет происходить при нынешней политике в отношении климата. Так, моделирование, проведенное профессором Натальей Гомез из Университета Макгилла, показало,

что максимального повышения уровня океана следует ожидать между 2065 и 2075 годами.

При этом таяние ледников приведет к росту температуры воды в океане и изменению океанических течений, что неминуемо приведет к изменению температуры воздуха, находящейся с ними в сложной связи.

Эффекты таяния ледников не ограничатся лишь повышением уровня моря. По мере проникновения теплых вод в глубины океанов, к примеру, Атлантического, будут значительно ослабевать течения, в том числе течение Гольфстрим. Это в свою очередь приведет к повышению температуры атмосферы в арктических широтах, востоке Канады, в Центральной Америке,

и к похолоданию в северо-западной части Европы по другую сторону Атлантики.

Ученые приходят к выводу, что нынешние усилия правительств стран в области климата, принятые Парижским соглашением, не берут в расчет все эффекты, которые будет иметь таяние ледников в недалеком будущем. «Подъем воды из-за таяния ледников наблюдается уже сейчас и ускоряется в последние годы. Наши новые эксперименты показали, что это продолжится, даже если климат Земли стабилизируется. Но также они показали, что если мы значительно снизим выбросы, мы может ограничить будущее воздействие», — считает Колледж.

К аналогичным в выводам в сентябре 2018 года пришли ученые под руководством Томаса Гассера из Международного института прикладного системного анализа, которые провели оценки так называемого эмиссионного бюджета углекислого газа. Эмиссионный бюджет СО2 — это верхний предел выбросов углекислого газа за определенный период времени, рассчитываемый исходя температуры, которую участники международных климатических соглашений обязуются не превышать.

Понятие эмиссионного бюджета часто используется чиновниками и политиками при расчетах квот на выбросы парниковых газов и оценке их влияния на глобальное потепление климата. Однако опасность тут заключается в предположении, что между повышением средней температуры атмосферы и накоплением в атмосфере углекислого газа вследствие антропогенного воздействия есть линейная зависимость.

В своем исследовании ученые показали, что эта связь далеко не линейная, а скорее экспоненциальная, и примером такой нелинейности может служить воздействие глобального потепления на таяние вечной мерзлоты.

«Высвобождение углерода из замерзшей органики вызвано глобальным потеплением и определенно будет сокращать бюджет углекислого газа, который мы можем выбрасывать, оставаясь ниже определенного уровня глобального потепления. Кроме того, это является необратимым процессом на масштабе нескольких столетий и может считаться «опрокидывающим» элементом, который ставит линейное приближение эмиссионного бюджета под вопрос», — пояснил Томас Гассер.

Парижское соглашение было принято в 2015 году. В рамках соглашения страны-подписанты договорились принять меры для удержания роста средней температуры на планете к 2100 году в пределах 1,5–2°C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

Одним из известнейших скептиков в области изменения климата является президент США Дональд Трамп,

который уже не раз ставил под сомнение теорию глобального потепления. Он также неоднократно выражал сомнения в том, что изменение климата на Земле происходит из-за воздействия человека.

По мнению Трампа, некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь политическими мотивами. В июне 2017 года Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, поскольку выполнение его положений может обернуться для страны потерей 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 году.