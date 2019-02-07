97 монет: что откопали в центре Москвы

Клад из монет Российской империи рубежа XIX – XX веков обнаружен археологами при раскопках на Долгоруковской улице в центре Москвы, сообщает сайт столичного мэра. Находка сделана в слое битых кирпичей: по мнению экспертов, некий горожанин спрятал свои сбережения в стене квартиры на втором или третьем этаже. Дом снесли в 1960-е годы, а сокровища попали в землю вместе с обломками. Сейчас на этом месте возводится новое здание. Вероятно, изначально монеты были помещены в мешочек из ткани, который со временем сгнил.

Реклама

Наверное, останется навсегда невыясненным, почему владелец денег так и не забрал их. Причиной тому могла стать внезапная смерть или, например, необходимость срочного отъезда из России: как известно, после революции в эмиграцию отправились сотни тысяч людей. Самая поздняя из монет – 20 копеек — была отчеканена в 1915 году, что может говорить в пользу этой версии.

Всего на Долгоруковской откопали 97 монет разного номинала, от половины копейки до рубля. Примерно трех из них – медные, остальные – серебряные. Общая сумма клада – 35 рублей 50,5 копейки.

«Это весьма внушительная сумма для того времени. Она равна зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц. Для сравнения, в начале XX века хлеб стоил от четырех до семи копеек, бутерброд — три-семь копеек, литр молока — около 14 копеек, сапоги можно было приобрести за пять рублей, корову — за 60 рублей, а 100 рублей хватило бы на строительство деревянного дома. Эта находка является свидетельством финансового кризиса в России времен Первой мировой войны. Дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться, поэтому люди старались припрятать металлические монеты», — пояснил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, это уже второй клад с монетами конца XIX – начала XX веков, обнаруженный в центре Москвы в последнее время. Ранее аналогичная находка была сделана на Софийской набережной.

После реставрации и очищения монет от загрязнений, клад будет передан в Музей Москвы.

Во время строительных работ в исторической части столицы постоянно находят различные артефакты. Например, на Болотной площади был обнаружен нательный крест XVII–XVIII веков, украшенный ликами святых. А на Серебрянической набережной нашли уцелевшие части двух деревянных срубов того же периода.

Прошлым летом во время ремонта здания Федерального казначейства Ставропольского края в Ессентуках были найдены фотографии Николая II и его дочерей.

Более 100 лет карточки пролежали в конверте под ветхой балкой и, соответственно, никогда не публиковались. В свободном доступе выложены три фото: на одном из них изображены дочери государя Татьяна, Анастасия, Ольга и Мария, причем каждая оставила автограф рядом со своим портретом. При этом самого Николая II на обнародованных снимках нет. Карточки принадлежали охраннику царской семьи Анатолию Федюшкину, который дружил с великими княжнами, часто беседовал и пил с ними чай. После радикальных политических перемен в стране он вступил в Белое движение, а когда Русская армия Петра Врангеля потерпела поражение, эмигрировал в США.

А в начале текущего года ученые Национального университета Узбекистана объявили об обнаружении клада совокупной стоимостью около $1 млн в подвале одного из домов в центре Ташкента. Как предполагают археологи, часть найденных артефактов могла принадлежать генералу Джурабеку и великому князю Николаю Константиновичу.

Как заявили ученые, в их руки попали «редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов».

Также обнаружены десятки документов времен Узбекского ханства – тюркского государства, образовавшегося в результате распада Белой Орды на территории современных Казахстана и России в первой половине XV века и просуществовавшего несколько десятилетий.

Прошлой осенью археологи нашли в подмосковном Зарайске череп мамонта, в котором был спрятан клад в виде кремневых изделий и заготовок для орудий. Исследователи натолкнулись и на жилище первобытного человека.