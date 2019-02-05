Грядут катаклизмы: магнитный полюс смещается к России

Северный магнитный полюс Земли смещается со скоростью около 55 км в год, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде, сообщается в исследовании Nature. Он движется от канадской Арктики в сторону Сибири, к Таймыру, и уже преодолел линию перемены дат — условную границу на поверхности Земли, проходящую от полюса до полюса, по разные стороны которой местное время отличается на сутки.

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Прибытие магнитного полюса в точку ожидают через 30-40 лет. Традиционно об изменении в магнитном поле ученые объявляют раз в пятилетие. Однако ситуация в последнее время меняется настолько быстро, что уже сейчас специалистам пришлось обновить модель.

Если в 2000 году скорость смещения составляла порядка 15 км в год, то за 18 лет она выросла в три с лишним раза.

«Предполагалось, что пятилетнего срока будет достаточно, чтобы мы могли адекватно описать ситуацию. Но оказалось, что поле меняется гораздо быстрее и те данные, которые дает модель, уже не соответствуют тому, что происходит», — приводит слова заведующего комплексной геофизической обсерваторией «Паратунка» ИКИР ДВО РАН Сергея Хомутова «ТВ Центр».

Причину ускоренного движения магнитного поля сейчас как раз пытаются выяснить. Тот факт, что магнитное поле быстро сдвигается, повышает риск различных катаклизмов в регионе.

Кроме того, это влияет на организацию средств навигации и обеспечения безопасности перемещения кораблей и самолетов, нормальное функционирование электронных карт-схем на гаджетах и, в частности, системы GPS. Будут и другие последствия. Например, может существенно измениться место, откуда просматривается северное сияние. Его центром может стать Сибирь.

По мнению ученых, проблема заключается в сдвигах, происходящих глубоко внутри планеты. Большую часть магнитного поля производит жидкость в ядре Земли. Эти изменения влияют на происходящее наверху.

Например, в 2016 году магнитный полюс сдвинулся под северной частью Южной Америки и восточной частью Тихого океана.

Как подчеркивают ученые, известия о перемещениях магнитного северного полюса не новы. Он дрейфовал еще в 1800-х годах, установили исследователи.

«Нарушается прохождение радиоволн, нарушается радиосвязь. Есть такое с точки зрения прикладных значений — загоризонтная радиолокация. То есть у нас работает радиолокатор, который следит, не появились ли там летающие объекты, и при этом тоже нарушается их работа», — пояснил главный научный сотрудник НИИ Арктики и Антарктики Олег Трошичев.

Ученые отмечают, что южный магнитный полюс Земли также смещается, однако скорость его перемещения значительно ниже. В предыдущий раз полюса Земли полностью менялись около 780 тыс. лет назад.

«Бывают так называемые инверсии магнитного поля, когда происходит переполюсовка. Северный магнитный полюс меняется местами с южным. И имеются данные о том, что в этот момент, в момент переполюсовки магнитное поле практически выключается», — отметил заместитель директора Института физики Земли им. Шмидта РАН, доктор геолого-минералогических наук Роман Веселовский.

Как заявило «Би-би-си»,

глобальное потепление к концу XXI века приведет к изменению цвета Мирового океана, что связано с изменением количества фитопланктона в водах.

Такие водоросли поглощают и отражают свет, а из-за потепления океанов их количество будет сокращаться, отмечают ученые. К 2100 году изменение цвета вод Мирового океана составит около 50%. Поскольку хлорофилл в фитопланктоне придает океану зеленоватый оттенок, вода к концу века станет более голубой.

По словам исследователей, это станет одним из первых видимых проявлений того, что деятельность человека привела к изменению экологии океана.

В январе специалисты измерили глубину естественного резервуара с водой на территории китайского города Саньша и пришли к выводу, что глубина гигантского природного колодца является рекордной. Об этом сообщил Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая. По данным ученых, глубина природного резервуара немного превосходит 300 м. Предыдущий рекордсмен, голубая дыра Дину на Багамских островах, имеет глубину около 200 м.