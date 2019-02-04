«Собирали полотенцами»: на МКС прорвало туалет

Американским астронавтам на МКС пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета в их сегменте, сообщил РИА «Новости» в понедельник источник в российской ракетно-космической отрасли.

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«У наших коллег в пятницу случилась неприятность в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды.

Экипаж пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами»,

- сказал источник.

По его словам, вылившаяся вода не повлияла не работу электрооборудования на МКС.

В Роскосмосе «Газете.Ru» не смогли подтвердить эту информацию. «Это к NASA», — сказал источник в госкорпорации. Модуль «Транквилити» (англ. Tranquility) – жилой модуль Международной космической станции, запуск которого состоялся в 2010 году. В нем находится система жизнеобеспечения, способная перерабатывать жидкие отходы в воду, пригодную для бытового использования, а также производить кислород для дыхания. Кроме этого в «Транквилити» имеется туалет и система очистки воздуха, удаляющая загрязнения из атмосферы станции и контролирующая её состав.

«Транквилити» имеет шесть стыковочных узлов. Одним из осевых стыковочных узлов он пристыковывается к модулю «Юнити». К нижнему стыковочному узлу Tranquillity пристыковывается модуль панорамного обзора «Купола», предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими в открытом космосе людьми или техникой.

Этот инцидент стал не первым случаем неисправности санузлов на Международной космической станции, аналогичные проблемы возникали и раньше, в том числе на российском сегменте. Так, ровно три года назад в российском сегменте Международной космической станции вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. Тогда прохудился один из шлангов, присоединенных к насосу ассенизационно-санитарного устройства в российском модуле «Звезда». В результате этого из шланга вытекла жидкость.

Российским космонавтам пришлось выключить туалет и «удалить жидкость имеющимися на борту средствами».

В 2010 году на американском сегменте ломался туалет российского производства. Санитарно-гигиенический блок производства РКК «Энергия» стоимостью $19 млн был установлен в американском лабораторном модуле «Гармония». Этот туалет аналогичен тому, что смонтирован в российском модуле «Звезда», но дополнительно оснащен американской подсистемой регенерации непитьевой воды из урины и пота космонавтов, которая обошлась еще в $250 млн.

Это сложнейшее инженерное устройство также несколько раз выходило из стоя: в трубопроводах периодически появлялись пузырьки воздуха, которые блокировали систему.

В 2008 году туристический полет на МКС миллионера Ричарда Гэрриота едва не омрачился туалетными проблемами. За несколько часов до его прибытия на станции в очередной раз сломался санузел.

Неисправность обнаружилась в газовом сепараторе основного санузла — в российском секторе МКС «Звезда». Туалет на МКС поломался всего за несколько часов до стыковки с кораблем «Союз ТМА-13», который должен был доставить на космическую станцию восемнадцатую экспедицию, одним из членов которой являлся шестой космический турист миллионер Ричард Гэрриот.

«Насос-сепаратор — основной агрегат туалета, центробежный насос. Он обеспечивает подачу урины в емкости или на переработку и полное отделение газа от жидкости. Там нарушилась герметичность, и, к сожалению, урина потекла наружу», — пояснил тогда начальник сектора водообеспечения и питания экипажей пилотируемых аппаратов РКК «Энергия» Петр Андрейчук.

Дыра в космос

Минувшей осенью пристальное внимание было приковано к российскому сегменту МКС из-за другой утечки, которая произошла 30 августа. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Скорость утечки не представляла угрозу – давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты.

Вскоре причина утечки была локализована –

ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

После заделки дыры специальным герметиком остро встал вопрос, о ее происхождении, в течение месяца эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий сентября. Созданная распоряжением главы Роскосмоса комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле. Как заявил тогда Дмитрий Рогозин, комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую – он не исключил, что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

Ответ на вопрос о происхождении дыры не дан до сих пор, большие надежды в Роскосмосе возлагали на результаты осмотра дыры в открытом космосе, который провели российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьевым в ночь на 12 декабря.

Сняв защиту, космонавты увидели дыру, залепленную некой черной субстанцией, похожей на герметик. Однако пока не ясно, о чем говорит обнаружение этого герметика – возможно, это именно им космонавты заделали дыру 1 сентября, и он просто вытек наружу. Впрочем, против этой версии говорит форма герметика – он был размазан вокруг дыры в виде «грибка».