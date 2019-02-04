В поисках истины: прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова. ОНЛАЙН

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Вашему вниманию — видео о субботнем заседании дятловедов. Именно здесь была представлена справка прокурора Темпалова.
2 февраля, в день 60-летия гибели студентов УПИ, в Екатеринбурге прошли памятные мероприятия. Интерес к теме в эти дни велик как никогда. Знатоки истории группы Дятлова, так называемые дятловеды, побывали на мемориале в честь погибших туристов, возложив цветы.
Напомним, в пятницу, 1 февраля Генпрокуратура России заявила о начатой в сентябре 2018 года проверке по делу о гибели студентов 60-летней давности. А в субботу частные исследователи случившегося с тургруппой Дятлова представили общественности ранее неизвестный документ — записку прокурора Ивделя Темпалова следователю Коротаеву, в которой сообщается о начале расследования. На ней стоит дата — 15 февраля 1959 года, что позволило исследователям заявить о якобы имевшей место фальсификации компетентными органами материалов дела. Как известно, пропавших туристов начали искать только 20 февраля, 25-го обнаружили разгромленную палатку, а 26-го — первые трупы. В прокуратуре настойчиво отрицают криминальный характер трагедии и какие-либо конспирологические версии, настаивая на том, что прокурор Темпалов попросту ошибся при написании даты — на самом деле он имел ввиду, конечно, 15 апреля. Итак, свет на эти несостыковки обещает пролить сегодня представитель надзорного ведомства Курьяков. Пресс-конференция начнется в Екатеринбурге в 10:00 по московскому времени.
Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков расскажет о проводимой прокуратурой проверке, представит данные материалов уголовного дела, расследование по которому проводилось в связи с гибелью группы Игоря Дятлова, а также представит архивные материалы, опровергающие конспирологические версии событий на горе Отортен города Ивделя.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Очередная неделя начинается с загадки гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Сегодня в екатеринбургском Доме журналистов состоится пресс-конференция управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области с многообещающим названием «Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова». «Газета.Ru» будет следить за происходящим в Екатеринбурге в режиме онлайн. Подключайтесь к нам, обещают рассказать много интересного.