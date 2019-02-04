В поисках истины: прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова. ОНЛАЙН

Напомним, в пятницу, 1 февраля Генпрокуратура России заявила о начатой в сентябре 2018 года проверке по делу о гибели студентов 60-летней давности. А в субботу частные исследователи случившегося с тургруппой Дятлова представили общественности ранее неизвестный документ — записку прокурора Ивделя Темпалова следователю Коротаеву, в которой сообщается о начале расследования. На ней стоит дата — 15 февраля 1959 года, что позволило исследователям заявить о якобы имевшей место фальсификации компетентными органами материалов дела. Как известно, пропавших туристов начали искать только 20 февраля, 25-го обнаружили разгромленную палатку, а 26-го — первые трупы. В прокуратуре настойчиво отрицают криминальный характер трагедии и какие-либо конспирологические версии, настаивая на том, что прокурор Темпалов попросту ошибся при написании даты — на самом деле он имел ввиду, конечно, 15 апреля. Итак, свет на эти несостыковки обещает пролить сегодня представитель надзорного ведомства Курьяков. Пресс-конференция начнется в Екатеринбурге в 10:00 по московскому времени.