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В поисках истины: прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова. ОНЛАЙН

Прокуратура представляет архивные материалы по делу гибели группы Дятлова

Прокуратура представляет архивные материалы по делу гибели тургруппы Игоря Дятлова в 1959 году. «Газета.Ru» следит за происходящим в Екатеринбурге в режиме онлайн-трансляции.
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08:59

«Газета.Ru» вела текстовые онлайны прокурорского заявления в пятницу и субботних мероприятий дятловедов. С текстами можно ознакомиться здесь и здесь.

08:53

Вашему вниманию — видео о субботнем заседании дятловедов. Именно здесь была представлена справка прокурора Темпалова.

08:39

2 февраля, в день 60-летия гибели студентов УПИ, в Екатеринбурге прошли памятные мероприятия. Интерес к теме в эти дни велик как никогда. Знатоки истории группы Дятлова, так называемые дятловеды, побывали на мемориале в честь погибших туристов, возложив цветы.

08:25

Напомним, в пятницу, 1 февраля Генпрокуратура России заявила о начатой в сентябре 2018 года проверке по делу о гибели студентов 60-летней давности. А в субботу частные исследователи случившегося с тургруппой Дятлова представили общественности ранее неизвестный документ — записку прокурора Ивделя Темпалова следователю Коротаеву, в которой сообщается о начале расследования. На ней стоит дата — 15 февраля 1959 года, что позволило исследователям заявить о якобы имевшей место фальсификации компетентными органами материалов дела. Как известно, пропавших туристов начали искать только 20 февраля, 25-го обнаружили разгромленную палатку, а 26-го — первые трупы. В прокуратуре настойчиво отрицают криминальный характер трагедии и какие-либо конспирологические версии, настаивая на том, что прокурор Темпалов попросту ошибся при написании даты — на самом деле он имел ввиду, конечно, 15 апреля. Итак, свет на эти несостыковки обещает пролить сегодня представитель надзорного ведомства Курьяков. Пресс-конференция начнется в Екатеринбурге в 10:00 по московскому времени.

08:15

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков расскажет о проводимой прокуратурой проверке, представит данные материалов уголовного дела, расследование по которому проводилось в связи с гибелью группы Игоря Дятлова, а также представит архивные материалы, опровергающие конспирологические версии событий на горе Отортен города Ивделя.

курьяков
Прокуратура Свердловской области
Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков
08:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Очередная неделя начинается с загадки гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Сегодня в екатеринбургском Доме журналистов состоится пресс-конференция управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области с многообещающим названием «Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова». «Газета.Ru» будет следить за происходящим в Екатеринбурге в режиме онлайн. Подключайтесь к нам, обещают рассказать много интересного.

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Wikimedia Commons
Фото членов тургруппы на памятнике. Инициалы и фамилия Золотарева выбиты с ошибками