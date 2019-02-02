«Работаете на нас, либо на них»: США наказали российских ученых

Министерство энергетики США объявило ученым подведомственных лабораторий о запрете на совместные работы с коллегами из других стран, которые могут использовать наработки в США в особо чувствительных проектах. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.

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В документе, распространенном в минувшую пятницу от лица министерства, все штатные сотрудники, работники, исполняющие обязанности по временным контрактам и будущие грантополучатели обязуются заявлять о любом сотрудничестве с иностранцами из стран, кооперация с которыми нежелательна.

Работникам, поддерживающим такие связи, будет предложено оборвать их, либо уволиться, заявили в руководстве министерства.

Министерство энергетики известно тем, что ему подчиняются 17 национальных исследовательских лабораторий, которые занимаются широким спектром фундаментальных научных исследований, начиная от ядерной физики и заканчивая суперкомпьютерными вычислениями. «Эта мера принята для защиты американских национальных интересов и научной целостности, — заявил Дэном Бруйллэттом, первый заместитель министра энергетики США в интервью изданию. – Либо вы работаете на нас, либо на них».

Издание отмечает, что этот шаг в первую очередь является частью инициативы президента Дональда Трампа, который намерен более агрессивно бороться с китайскими попытками заполучить критически важные технологии и интеллектуальную собственность в США. В посольстве Китая в Вашингтоне пока никак не прокомментировали заявление министерства. Ранее китайские власти отрицали свое участие в целенаправленном похищении американских технологий.

«Китай считает приоритетным защиту интеллектуальной собственности», — заявляли в министерстве торговли в прошлом году.

Инициатива министерства нацелена на такие международные программы, как китайский Thousand Talents Plan, по которому оплачиваются ученые, работающие за рубежом и в целях которого указан сбор «мировой мудрости». В рамках этой программы, начиная с 2008 года из-за рубежа в китайские лаборатории были привлечены тысячи экспертов из различных компаний и исследовательских центров, подсчитали американские эксперты.

По краткосрочным контрактам исследователям платится эквивалент $74 тыс. в качестве начального финансирования, долгосрочные контракты составляют свыше $700 тыс. и другие бонусы, такие, как предоставление жилья и медицинское обслуживание. Thousand Talents – лишь одна из порядка двухсот аналогичных программ, запущенных китайским правительством, утверждает Джеймс Малвенон, соавтор книги «Китайский промышленный шпионаж», вышедшей в 2013 году.

В декабре он докладывал сенатскому комитету о том, что свыше трехсот американских государственных служащих принимали китайские деньги в рамках этой программы.

Участники таких программ «путешествуют из США за счет китайского правительства, разглашают технические знания, служат китайским технологическим интересам, возвращаются к себе на «базу» в США для получения другой информации и процесс продолжается», — говорил он.

В 2015 году ФБР предупреждало, что участие в китайских научных программах американских ученых несет угрозу национальной безопасности и американским университетам через «шпионаж по IP».

В этих случаях такое сотрудничество влечет за собой конфликт интересов для ученых, чьи работы оплачиваются за счет федерального бюджета и которые дают враждебным странам возможность копировать американские, часто секретные технологии, утверждают в министерстве.

Нынешний запрет коснется признанных лидеров в своих научных областях, имеющих доступ к разработкам в технологических областях, представляющих интерес для иностранных правительств, заявили в министерстве.

Полный список стран, чьи ученые подпадают под запрет не приводится, однако источники в министерстве говорят, что речь идет о странах, представляющих угрозу США, в том числе Иран, Россию и КНДР.

В начале января глава NASA Джим Брайденстайн объяснил отказ в приглашении посетить США своему коллеге, главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. В интервью изданию Washington Post чиновник рассказал, что приглашение было попыткой поддержания отношений с главой российского ведомства.

Однако после протеста со стороны ряда сенаторов его пришлось отозвать.

«Мы услышали от ряда сенаторов, что это не лучшая идея, — заявил Брайденстайн. — И я решил учесть интересы сенаторов и отозвал приглашение». По словам Брайденстайна, он действительно работал с министерством финансов, чтобы позволить Рогозину прилететь в США. Эта попытка служила, по его мнению, «поддержанию крепких рабочих отношений, которые оставались вдали от геополитики и даже межпартийной политики внутри США, и это было хорошо для обеих стран».

При этом чиновник признался, что не консультировался с Белым домом, приглашая Рогозина в США и отзывая это приглашение.

Поездка главы «Роскосмоса» в США обсуждалась еще в октябре 2018 года, когда в Россию с официальным визитом приезжал Джим Брайденстайн. Ответный визит по приглашению NASA вызвал волну критики в Вашингтоне, который ввел персональные санкции в отношении Рогозина весной 2014 года после присоединения Крыма.