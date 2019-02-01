Гибель группы Дятлова: Генпрокуратура раскрывает тайну. LIVE

Официальное следствие было начато после возбуждения уголовного дела прокурором города Ивделя Василием Темпаловым по факту обнаружения трупов 26 февраля 1959 года и велось в течение трех месяцев.

«В одном из фотоаппаратов сохранился фотокадр (сделанный последним), на котором изображён момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 1/25 сек. при диафрагме 5,6 при чувствительности пленки 65 единиц ГОСТ, а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки приступили около 5 часов вечера 1.02.1959 года. Аналогичный снимок сделан и другим аппаратом. После этого времени ни одной записи и ни одного фотоснимка не было обнаружено», — говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.