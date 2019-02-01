Гибель группы Дятлова: Генпрокуратура раскрывает тайну. LIVE

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Виновники гибели людей так и не были определены.
«Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии», — следовало из постановления о прекращении уголовного дела. В дальнейшем ход следствия не раз подвергался критике.
Следствием поначалу рассматривалась версия о нападении и убийстве туристов представителями коренной народности северного Урала манси. Однако доставленные на допрос люди показали, что поблизости от места происшествия в начале февраля не были, студентов из тургруппы Дятлова не видели, а священная для них молельная гора находится в другом месте. Вскоре выяснилось, что разрезы, обнаруженные на одном из скатов палатки, сделаны не снаружи, а изнутри. Вместе с этим, судебно-медицинское исследование пяти обнаруженных на начало марта тел не выявило у погибших смертельных травм и определило в качестве причины смерти замерзание. Поэтому подозрения с манси были сняты.
Официальное следствие было начато после возбуждения уголовного дела прокурором города Ивделя Василием Темпаловым по факту обнаружения трупов 26 февраля 1959 года и велось в течение трех месяцев.
«В одном из фотоаппаратов сохранился фотокадр (сделанный последним), на котором изображён момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 1/25 сек. при диафрагме 5,6 при чувствительности пленки 65 единиц ГОСТ, а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки приступили около 5 часов вечера 1.02.1959 года. Аналогичный снимок сделан и другим аппаратом. После этого времени ни одной записи и ни одного фотоснимка не было обнаружено», — говорилось в постановлении о прекращении уголовного дела.
Тела членов группы были найдены в период с февраля по май. Некоторые из них были частично или полностью раздеты, у одного на лице были следы носового кровотечения. Палатка ребят была разрезана, однако сделано это было изнутри.
12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута — поселка Вижай — и послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. 16-17 февраля, не дождавшись ребят, руководители спортклуба и кафедры физвоспитания связались с Вижаем и выяснили, что до него группа не дошла. Сразу же была запланирована поисковая операция.
Последний поход группы был посвящен XXI съезду КПСС. За 16-18 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход относился к 3-й (высшей) категории трудности по классификации спортивных турпоходов, применявшейся в конце пятидесятых годов.
Игорь Дятлов был студентом-пятикурскиком радиотехнического факультета. Почти все члены группы, за исключением инструктора Коуровской турбазы и одного выпускника, тоже были студентами. Изначально группа состояла из 10 человек, но один из них, Юрий Юдин, выбыл из похода из-за болей в ноге. Это спасло ему жизнь.
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в 11:00 Генпрокуратура РФ расскажет о результатах масштабной проверки уголовного дела по факту гибели в 1959 году тургруппы Игоря Дятлова на перевале на Северном Урале. Пока же мы вспомним, что там произошло и каковы были основные версии смерти 9 молодых людей.