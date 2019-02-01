Триумф Исламской революции: Иран встречает мессию. ОНЛАЙН

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Для безопасности аятолле предоставили вертолет, который приземляется прямо на кладбище.
На экране ТВ в обрамлении ярких цветов появилась надпись: «Да здравствует весна свободы Ирана!» Начиная передачу, диктор выражает надежду, что с приездом аятоллы Хомейни в стране установятся закон и порядок.
Продолжает Калинин: «С утра Тегеран опустел. Еще ночью тысячи людей отправились на кладбище Бехешт-Захра. Там сегодня в 17 секторе состоится встреча Хомейни с народом. Все члены нашей экспедиции и иностранцы, главным образом американцы, заняли места у телевизора в вестибюле гостиницы».
Революция идет полным ходом, в Тегеране по-прежнему неспокойно. Демонстрантами возведены на улицах баррикады. Видны следы пожаров, а южная окраина города окутана дымом. Как писали газеты, из 139 кинотеатров 127 были сожжены. А исламские радикалы 30 января уничтожили 20 магазинов, торговавших спиртными напитками, ресторан и пивзавод. Количество жертв исчисляется десятками, раненых – сотнями.
Захватывающее описание событий оставил в своей книге «Исламская революция 1979 года в Иране. Записки очевидца» советский переводчик Евгений Калинин, который в то время трудился в в проектно-изыскательной экспедиции, проводившей работы для строительства железной дороги Мешхед – Серахс.
«Всюду на улицах валяются перевернутые автомобили. В районе железнодорожного вокзала неизвестными лицами подожжено много жилых домов, — свидетельствовал он. – Впоследствии выяснилось, что поджигатели были связаны с правительством. Не затихают антиамериканские настроения. В Иране все еще проживает около 10 тыс. граждан США. В Исфахане демонстранты избили американского консула. В Тегеране неизвестные лица пытались совершить нападение на американского военного советника майора Дэвиса».
Аятоллу Хомейни ждут как спасителя, как мессию. А накануне правительство сообщило об открытии международного аэропорта «Мехрабад», приостанавливавшего работу из-за беспорядков. Для встречи Хомейни со всех концов Ирана прибыло порядка 2 млн человек. Городским властям даже пришлось создать специальный комитет, чтобы разместить всех желающих лично засвидетельствовать бывшему изгнаннику свое почтение. Тем временем присягать аятолле Хомейни начали армейские чины – всем хотелось обезопасить свою карьеру и продемонстрировать верность новому руководителю страны. Военные в разных частях Ирана выражали солидарность с революцией, участвовали в демонстрациях. А ведь еще совсем недавно они разгоняли протестующих и защищали власть шаха Резы Пехлеви!
Но вот великий изгнанник летит на Родину, которую собирается возрождать. На борт взяли дополнительное горючее – если в Иране в последний момент передумают и откажутся принимать самолет. Чартерный Boeing 747 заказан близким соратником аятоллы Абольхасаном Банисадром и тоже важным участником Исламской революции. Активный участник антиправительственных выступлений начала 1960-х, он получил ранение и дважды сидел в тюрьме, а в 1964-м бежал во Францию, где присоединился к исламской оппозиции и сошелся с Хомейни. Помимо Банисадра в ближайшее окружение аятоллы входили Аббас Амир-Энтезам, Садек Готбзаде и Ибрагим Язди. Когда Хомейни станет высшим руководителем Ирана, Банисадр получит президентское кресло, победив на первых в истории президентских выборах с результатом 76,5%.
Как же ликовал Тегеран! Люди пели и плясали, поздравляя друг друга. «Шах ушел навсегда!» — кричали они и обнимались. Тегеранцы срывали со зданий барельефы, портреты и прочие символы последней иранской династии. Сносили статуи. Вырезали из купюр портрет ненавистного властелина. Автомобилисты гудели клаксонами. В воздух над толпой поднимались портреты аятоллы Хомейни. Еще находясь в своем особняке в пригороде Парижа, тот приветствовал бегство противника словами «Аллаху Акбар!» Но окончательная победа, сказал он, будет достигнута лишь с окончанием «иностранного управления» Ираном. К его дому уже спешили проживавшие там же, во Франции, иранские политические эмигранты. Бурно радовались и в арабских странах. О своем счастье заявляли в Сирии и Палестине.
Еще 16 января практически в панике и, можно сказать, под одобрительное улюлюканье толпы из Тегерана бежал шах Реза Пехлеви. О том, как пала персидская монархия, основанная в середине VI века до нашей эры Киром Великим, можно прочитать в онлайне «Газета.Ru», доступном по этой ссылке.
1 февраля 1979 года достигли кульминации события Исламской революции в Иране. После 15-летней ссылки на родину возвращался крупнейший религиозный и политический лидер Сейид Рухолла Мостафави Мусави Хомейни или просто – аятолла Хомейни. Его встречали ликующие толпы. Чартерный рейс вылетел из Парижа в 03:30 по тегеранскому времени. «Газета.Ru» вспоминает важнейший день в истории Ирана – ключевой страны на Ближнем Востоке.