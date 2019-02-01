Триумф Исламской революции: Иран встречает мессию. ОНЛАЙН

Захватывающее описание событий оставил в своей книге «Исламская революция 1979 года в Иране. Записки очевидца» советский переводчик Евгений Калинин, который в то время трудился в в проектно-изыскательной экспедиции, проводившей работы для строительства железной дороги Мешхед – Серахс.

«Всюду на улицах валяются перевернутые автомобили. В районе железнодорожного вокзала неизвестными лицами подожжено много жилых домов, — свидетельствовал он. – Впоследствии выяснилось, что поджигатели были связаны с правительством. Не затихают антиамериканские настроения. В Иране все еще проживает около 10 тыс. граждан США. В Исфахане демонстранты избили американского консула. В Тегеране неизвестные лица пытались совершить нападение на американского военного советника майора Дэвиса».