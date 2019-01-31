Любовники и сожители: денисовцы делили кров с неандертальцами

В 2018 году на Алтае в Денисовой пещере немецкие археологи нашли обломок кости, который принадлежал дочери денисовского человека и неандерталки. Предположение о том, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться, возникло давно, но достоверных подтверждений этому не было.

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Теперь же в Nature вышли сразу две работы, авторы которых определили возраст отложений в Денисовой пещере и датировали останки людей и артефакты, найденные в разных ее частях.

Как оказалось, денисовцы и неандертальцы не только скрещивались, но и жили вместе.

Авторы первой статьи, австралийские и российские исследователи под руководством Ричарда Робертса из университета Вуллонгонга, определили возраст отложений в Денисовой пещере с помощью оптического датирования. Этот метод позволяет узнать, когда минерал в последний раз находился на свету.

Ученым удалось создать подробную послойную карту отложений Денисовой пещеры с определением возраста каждого слоя. Они установили, что следы пребывания в пещере денисовцев можно обнаружить в слоях возрастом 287 тыс. лет. Неандертальцы появились здесь 193 тыс. лет назад.

Вторая группа исследователей, ученые из России, Австралии, Великобритании и Германии под руководством Тома Хигхэма из Оксфордского университета, с помощью радиоуглеродного анализа определили возраст 50 предметов из пещеры (в том числе обломков костей животных, остатков угля из кострищ и различных артефактов), а также описали три новых фрагмента останков денисовцев. Для того, чтобы их обнаружить, исследователям пришлось изучить более 2000 обломков костей, принадлежащих животным, с помощью зоо-масс-спектрометрии — новейшего метода, позволяющего найти среди неопределимых обломков костей животных человеческие.

Katerina Douka/Reuters

Результаты показали, что денисовцы жили в пещере как минимум 195 тыс. лет назад. Последние денисовские люди жили в пещере около 55 тыс. лет назад. Неандертальцы покинули пещеру раньше — около 80 тыс. лет назад.

«Хотя все еще сохраняется некоторая неопределенность относительно точного возраста останков, учитывая природу и сложность отложений, общая картина теперь ясна», — отмечает археолог Робин Деннелл.

Директор Института археологии и этнографии СО РАН член-корреспондент РАН Михаил Шуньков поясняет, что благодаря сотрудничеству с зарубежными коллегами сегодня получена полная картина геохронологии плейстоценовых отложений во всех трех залах пещеры – Центральном, Восточном и Южном.

«Полученные новейшими методами серии датировок хорошо коррелируются не только со сделанными в предыдущие годы отдельными датами, но и с имеющимися у нас данными по биостратиграфии отложений — споро-пыльцевыми спектрами, над которыми работала профессор Наталья Болиховская из МГУ, и исследованиями остатков мелких млекопитающих зав. лаб. ПИН РАН Александра Агаджаняна, — говорит он. — Если датировки нижних слоев пещеры средним плейстоценом, полученные в начале 1990-х гг. в лаборатории МГУ, вызывали у некоторых коллег вопросы и сомнения, то теперь серия новых измерений подтвердила этот возраст».

Среди изделий денисовцев выделяются уникальные предметы— каменный браслет из зеленого полупрозрачного камня хлоритолита, мраморное кольцо, различные украшения из бивня мамонта и зубов животных, костяные иглы с просверленным ушком, в том числе самая большая игла, известная в мировой археологии палеолита. Таким образом, согласно имеющимся на сегодняшний день археологическим, антропологическим и палеогенетическим данным, культурный комплекс начала верхнего палеолита в Денисовой пещере связан с деятельностью денисовцев.

Останки человека современного типа, найденные близ Усть-Ишима (Омская область) позволяют предположить, что люди населяли Западную Сибирь уже 45 тыс. лет назад. Не исключено, что некоторые артефакты в Денисовой пещере могли быть созданы их руками. Однако пещера находится в сотнях километров от места находки.

«Наши российские коллеги справедливо утверждают, что у нас нет окаменелостей современных людей из Денисовой пещеры и современной человеческой ДНК, добытой из отложений, — отмечает археолог Катерина Дука из Института естествознания имени Макса Планка. — Можно сказать, что с учетом Усть-Ишимской окаменелости мы должны предполагать, что современные люди делали подвески и костяные орудия, найденные в Денисовой пещере, но останков современного человека тех лет на Алтае у нас нет».

«Это могли быть современные люди, — добавляет Хигхэм. — Но самое логичное объяснение — это были денисовцы».

Предположение о том, что денисовцы были способны создавать украшения и орудия труда — горячо обсуждаемая палеоантропологами тема, позволяющая узнать больше об истоках современного поведения и познавательных способностей человека. Когда-то считалось, что создавать такие артефакты способны только Homo sapiens, однако уже с 1970-х годов велись дебаты о подобных возможностях у неандертальцев. Одним из доказательств последних лет стали наскальные рисунки в Испании, которые появились там за тысячелетия до прихода современных людей и, очевидно, были созданы неандертальцами.

А в 2014 году археологи нашли ракушку возрастом около 500 тыс. лет с выгравированным геометрическим узором, что, по всей видимости, было делом рук даже не неандертальца, а человека прямоходящего. Поэтому многие исследователи склоняются к тому, что и денисовцы вполне могли самостоятельно развить познавательные способности.

«Я не вижу причин, по которым древние гоминины не могли бы самостоятельно и многократно изобретать украшения, и многие находки из Европы поддерживают это предположение», — говорит археолог Франческо д'Эррико из Университета Бордо во Франции.