«Спорадический болид»: что напугало жителей Заполярья

Движение яркого светящегося объекта было заснято видеорегистратором одного из автолюбителей Мурманской области. На видео заметно, как загадочное тело пролетело над трассой по диагонали и, предположительно, соприкоснулось с землей на неосвещенном участке за обочиной, вдали от машины, из которой велась съемка. Фрагмент записи с указанным эпизодом быстро набрал популярность в интернете. Пользователи гадают, что же могло пролететь в ночном небе над Хибинами. Особо впечатлительные граждане высказали предположения об инопланетянах.

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По мнению председателя мурманского астрономического общества «Орион» Виктора Трошенкова, неизвестным объектом мог быть спорадический болид.

«Спорадический – это случайный, — пояснил эксперт РИА «Новости». — По оценкам ученых, за сутки в атмосферу Земли с разных точек выпадает примерно 100 тысяч тонн метеоритного, астероидного и кометного вещества».

Как подчеркнул Трошенков, болиды часто наблюдают космонавты и астрономы в обсерваториях.

Это уже не первое подобное явление в Мурманской области за последнее время. Так, яркий болид появился в ночном небе 16 ноября 2017 года, причем длительность его полета составила тогда не менее семи секунд, рассказывали очевидцы в Мончегорске, Снежногорске и мурманском аэропорту. Согласно их свидетельствам, движение болида сопровождалось несколькими яркими вспышками. При этом осталось неизвестным, достигло космическое тело земной поверхности, или сгорело в атмосфере. Сотрудник НПО имени Лавочкина Анатолий Зайцев тогда же предположил, что объект мог быть сгоревшим в атмосфере космическим аппаратом.

«Небольшие объекты регулярно пролетают над Землей, их опасаться не стоит. Есть данные, опубликованные американской службой контроля космического пространства. За 20 лет наблюдений они зарегистрировали свыше 500 входов в атмосферу ярких болидов. Это 25 случаев в год, то есть примерно по два события в месяц», — объяснял он НСН.

Этот огненный шар заметили и Финляндии. Тамошние специалисты предположили, что он мог упасть в озеро Инариярви. Если верить автору одного из видеороликов, болид пронесся над его домом с такой скоростью, что содрогнулись стены. Впрочем, также наблюдавшие болид норвежцы настаивали, что он приземлился именно в их стране.

В апреле 2014 года жители Заполярья увидели падение метеора из потока Лириды, а в 2016-м астрономы зафиксировали сгорание космического тела в районе Туломы.

Кроме того, в январе 2017 года полет болида наблюдали в Архангельской области.

Еще один яркий болид пронесся по небу совсем недавно – в конце ноября в Новосибирске. Ученых заинтересовал необычный изумрудный цвет вспышки, который мог говорить о химическом составе космического тела. Они предположили, что его размер достигал всего нескольких миллиметров в диаметре, поэтому не представлял опасности для людей.

А во время недавнего затмения на Луну упал небольшой метеорит. Одним из первых обратил внимание на столкновение неизвестного объекта с поверхностью спутника Земли пользователь сайта Reddit: он же призвал специалистов изучить произошедшее более детально.

Астроном-любитель проверил записи трансляций из Марокко и обсерватории Гриффит в Калифорнии, где вспышка была также видна, что указывало на то, что ее источником не был самолет или какое-либо атмосферное явление. Астроном Уилл Гейтер, увидевший данный пост, проверил другие видеозаписи и пришел к выводу, что вероятной причиной вспышки действительно стало падение метеорита.

Метеорит упал в западной части видимой стороны Луны, в районе древнего кратера Бюрги.

А астрономы из Великобритании обнаружили в космосе необычный объект, вращающийся вокруг Земли, и напоминающий мусорный пакет. Ученых удивила странная орбита, очевидно, рукотворного объекта, который вращается вокруг Земли по эллиптической, очень вытянутой траектории, сближаясь с Землей на расстояние 600 километров, и удаляясь от нее на 538 километров, что в 1,4 раза дальше орбиты Луны. По предположению сотрудников лондонской обсерватории Northolt Branch, это очень легкий для своих размеров объект, оставшийся на орбите после какого-то космического запуска.