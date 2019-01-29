Уважал Гитлера, ненавидел Россию: загадка Аллена Даллеса

29 января 1969 года в возрасте 75 лет от воспаления легких умер американский супершпион, легендарный шеф ЦРУ и убежденный противник Советского Союза Аллен Даллес. Он обессмертил свое имя целой серией выдающихся операций, а также считается автором конспирологической Доктрины, подразумевающей борьбу с СССР путем морального разложения населения. Да, Даллес люто ненавидел советский строй, называл жителей страны «дикарями», но при этом фанател от русской литературы – Достоевский был для него чуть больше, чем все.

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Внук и брат секретарей Госдепа

Кажется, Даллесу на роду были написаны серьезные свершения на благо государства. С генеалогией Аллену, конечно, повезло. Его дед Джон Фостер воевал за северян в Гражданской войне, служил послом в Российской империи, застав убийство Александра II и восшествие на престол Александра III, а на пике карьеры возглавлял Государственный департамент. Секретарем Госдепа – уже в 1950-х — являлся и старший брат Даллеса, тоже Джон. На дипломатической работе состояли и многие другие члены династии. Маленький Аллен с раннего детства проявлял высокий интерес к международным делам:

один из его комментариев, написанный в восьмилетнем возрасте по поводу англо-бурской войны, даже был издан и имел большой успех.

В юности Даллес работал миссионером в Индии и Китае, где познакомился с методами британской разведки. Оставив просветительскую деятельность, он посвятил себя посольской работе в европейских столицах, в том числе в Берлине, хотя никогда не скрывал, что в реальности больше занимался разведкой. Даллес входил в американскую делегацию на Парижской конференции по итогам Первой мировой войны. Ему весьма симпатизировал президент Вудро Вильсон. Далее ждала адвокатская практика в американских компаниях, активно инвестировавших в промышленность Германии. Он был советником, агентом, посредником. Трамплином для Даллеса стала Вторая мировая война.

Друг Гитлера и Муссолини

Даллесу посчастливилось встречаться со многими главными фигурами мировой политики XX века. Был он знаком и с Адольфом Гитлером: их первое свидание произошло 4 января 1932 года на вилле банкира Курта фон Шредера в Кельне. Обсуждалось, понятное дело, финансирование НСДАП, которая находилась в непростом положении, и к тому же была обременена огромными долгами.

Обсуждение, как известно, окончилось более чем успешно для нуждающихся. Гитлер получил необходимые деньги, путь на политический Олимп был расчищен, и уже в следующем году нацисты забрали в свои руки власть в Германии. Не лишним будет заметить, что немалая заслуга в этом принадлежит Даллесу и его старшему брату, также присутствовавшему на встрече. Американцы начали поставлять нацистам нефть.

О фюрере, равно как и о дуче Бенито Муссолини, разведчик впоследствии отзывался с большим уважением, называя их «замечательными людьми».

А вот с другим вождем — не нацистским, а пролетарским – судьба Даллеса развела. Существует легенда, будто в апреле 1917 года в американском посольстве в Берне раздался звонок: загадочный некто срочно требовал приема. Дело клонилось к вечеру, а потому поднявший трубку Даллес дипломатично отшил незнакомца, порекомендовав перезвонить утром. Собеседник пытался увещевать, что разговор срочный и не терпит отлагательств. Приняв назойливого просителя за городского сумасшедшего, Даллес разъединил связь, пожал плечами и вернулся к своему занятию. На следующий день пломбированный вагон с Владимиром Лениным взял курс на Россию. Другая версия – Ильич лично пришел в посольство, предлагая сотрудничество США, однако Даллес опрометчиво посчитал его бесперспективным в политическом смысле.

Герой «Семнадцати мгновений»

Возможно, и хорошо, что так вышло, поскольку идеи большевиков о бесклассовом обществе и экспорте социалистической революции в другие страны не вызывали у Даллеса ничего, кроме брезгливости и неприязни. Он-то как раз даже во внешнем облике всячески подчеркивал свое буржуазное, как сказал бы Ленин, происхождение, хотя «по-сталински» курил трубку, а не сигары.

Зато с нацистами Даллес продолжил тесное сотрудничество и во время Второй мировой. Считается, что он лично завербовал всесильного шефа абвера Вильгельма Канариса, вдове которого покровительствовал и в дальнейшем. Даллес – архитектор операции «Санрайз», тайных переговоров с Германией о выводе войск из Северной Италии. В СССР весьма опасались сепаратного мира нацистов с США, а потому, узнав об имевших место контактах от своих разведчиков, Иосиф Сталин был вне себя от гнева. Этот эпизод дипломатического закулисья воспроизведен в сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Роль Даллеса исполнил актер Вячеслав Шалевич: в его образе гений американской разведки и запомнился навсегда советским зрителям.

Больше проваливался, чем побеждал

Даллес считается отцом ЦРУ: именно при нем разведуправление приобрело ту форму, силу и возможности, от которых сегодня трепещут по всему миру. При этом ошибочно полагать, что карьера суперагента сплошь состоит из побед, больших и малых.

На самом деле головокружительные успехи чередовались у ЦРУ под его началом с не менее оглушительными провалами: один из них в конечном счете стоил директору работы. Пытаясь ликвидировать дефицит информации о положении дел в СССР, Даллес был одержим идеей забрасывать на его территорию агентов-нелегалов.

«Героями» самого известного эпизода стали бывшие красноармейцы-дезертиры Виктор Воронец и Александр Ященко, с 1943 года служившие во власовской Русской освободительной армии. В августе 1951-го их спустили на парашютах с американского самолета, вылетевшего с секретной базы в Салониках. Шпионы имели убедительную легенду и сфабрикованные документы, их заданием являлся поиск атомных предприятий. Несмотря на отменную подготовку, оба были почти сразу разоблачены, и вскоре казнены. Неудачами неизменно оканчивались и другие аналогичные попытки. После гибели нескольких десятков агентов Даллес был вынужден отказаться от этой затеи.

«Угроза нашим свободам возникает не от нашей разведки, а скорее в результате того, что мы можем быть недостаточно осведомлены относительно опасностей, угрожающих нам»,

— говорил Даллес.

Лишь 50-процентное попадание сопутствовало ему и в «играх по-крупному». Так, если в 1953 году американцам удалось свергнуть премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, то попытка вторжения на Кубу в 1961 году обернулась унизительным поражением: Фидель Кастро и компания отбились, ЦРУ понесло большие потери. В сущности, это предопределило уход Даллеса на пенсию по решению Джона Кеннеди. Сам оконфузившийся разведчик, правда, обвинял президента в недостаточном обеспечении операции.

Убийца Кеннеди?

В 1963-м Даллес в последний раз вернулся на госслужбу, войдя в комиссию по расследованию убийства своего бывшего босса. Любители конспирологии меж тем не сомневаются: именно Даллес и организовал покушение на Кеннеди в отместку за увольнение! Не меньшее возмущение главы ЦРУ якобы вызвало замирение президента с советским лидером Никитой Хрущевым по итогам Карибского кризиса. Даллес всегда руководствовался совсем другой установкой: никакого взаимодействия с Советами, только диктовка с позиции безусловной силы.

«Мафия, ЦРУ и кубинская оппозиция объединились для убийства президента Кеннеди. К тому времени эти три группы были в одной постели уже несколько лет – их накрепко связывала борьба против Фиделя», — заключал исследователь Энтони Саммерс.

«Мы сами должны определять, когда, где и каким образом мы должны действовать, учитывая при этом требования нашей собственной безопасности,

— писал Даллес по мотивам событий на Кубе.

Хотел морально разложить Россию

В любой книжке о Даллесе можно прочитать две эти его крайности: козырял цитатами из Достоевского и Толстого; дико презирал русских, называя их «дикарями». Сторонники теории заговора традиционно связывают имя экс-шефа ЦРУ с легендарной Доктриной, заключавшейся в скрытом моральном разложении населения СССР.

В своей работе Даллес нацеливался на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, — в общем, на тотальное идеологическое развращение.

Полный текст Плана Даллеса по уничтожению СССР (России) никогда не был опубликован на английском языке, а потому его существование вызывает вопросы. Тем не менее, русскоязычный вариант в 2016 году был включен в Федеральный список экстремистских материалов.

«Ученым известно, что судьбы народов формируются комплексом трудно улавливаемых социальных, психологических и бюрократических сил, — отмечал заместитель директора ЦРУ Рэй Клайн. – Обычные люди, чья жизнь – в худу ли, к добру ли – зависит от игры этих сил редко понимают это разве что смутно и весьма поверхностно. Одной из таких сил – с начала 1940-х годов стала разведка».

Одно ясно точно: Даллес начал информационную войну против СССР задолго до вступления на пост директора ЦРУ. Вот например, его слова на заседании «Совета по международным отношениям» осенью 1945 года: «Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить».