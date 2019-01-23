«Думали, упал метеорит»: последняя катастрофа СССР

23 января 1989 года в 05:02 утра по местному времени в Гиссарской долине на западе Таджикистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр бедствия находился в тридцати километрах юго-западнее Душанбе. Сила толчков здесь достигала 7 баллов. Больше остальных пострадали три кишлака, расположенные в центре Гиссарского района. Основной ущерб нанесли вторичные последствия — сели, лавины, обвалы и оползни. В толще глинистого холма произошло скопление влаги, возник увлажненный слой грунтов. Сравнительно слабого подземного толчка оказалось достаточно, чтобы верхняя часть холма сдвинулась, водный горизонт вскрылся и образовались потоки глины, которые сошли на кишлаки Окули-Боло и Окули-Боен.

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Полному разрушению подвергся также построенный вокруг научно-производственного объединения «Земледелие» кишлак Шарора, южная часть которого превратилась в огромную братскую могилу.

Единственной выжившей оказалась девочка Шарора: спасло то, что ребенка предусмотрительно привязали к колыбели.

Некоторое время спустя ее хотела усыновить немецкая супружеская пара, однако таджикские власти не позволили увезти девочку в Германию. Повзрослев, она выучилась на преподавателя немецкого языка и регулярно встречается со своими несостоявшимися приемными родителями.

«У меня три дочки: Оишабону, Рохилабону и Оминаджон, сейчас занимаюсь их воспитанием. Раньше работала на телеканале «Субх». Муж предприниматель, у него в Шароре есть магазин, так и живем», — рассказывала Шарора несколько лет назад «Радио Озоди».

Окраина кишлака Шарора вплотную подходила к высокому земляному холму. Дожди и мокрый снег, обильно выпавшие за неделю перед стихией, размочили почву. Резкий вертикальный толчок обрушил огромные массы земли. Оползень шириной около двух километров сорвался вниз, на кишлак. Половина домов селения была погребена под слоем земли. Местами завал достигал толщины 18-20 метров. Такая же участь постигла и значительную часть строений в Окули-Боло и Окули-Боен. Спасательные работы осложнял выброс грунтовых вод на поверхность.

«Было полностью уничтожено около двух километров автомобильной дороги, животноводческая ферма на 760 голов скота, большие площади сельскохозяйственных угодий, — рассказывал изданию «Фергана.ру» сейсмолог Фаршед Каримов. — Землетрясение ощутили жители многих других населенных пунктов. Всего по району разрушено более 3000 личных хозяйств. В кишлаке Окули-Боло погибли 67 человек. В Окули-Боен, третьем из наиболее пострадавших, жертв не было. Жидкая глинистая лава дошла сюда только через полтора часа после толчка. Люди, проснувшиеся от нарастающего грохота, успели уйти из своих домов».

Грязевой поток залил дома в Окули-Боен до чердаков, отмечал геолог Николай Новгородцев, побывавший на месте ЧП и написавший статью для журнала «Вокруг света». На поверхности торчали горбатые глыбы суглинков — смешанной глинисто-песчаной почвы. Люди практически руками раскапывали собственные жилища, доставая вещи первой необходимости.

«Примерно без двадцати пять начала легко трястись земля — как баллон на воде, — рассказывал Новгородцеву житель разрушенного кишлака, бывший воин-«афганец» Мухамедкадыр Басидов. — Минут пять прошло, подошла к двери собака моего братишки, который в эту ночь спал в моей комнате. Как я теперь понимаю, она хотела его предупредить, спасти — сначала лаяла, потом страшно зарычала.

Я встал, и тут раздался удар, я думал, что-то взорвалось. Здесь часто трясет, а в этот раз было что-то не то. Люди думали, что упал метеорит. После удара все осветилось.

Я пулей выскочил на улицу. Было еще светло, и я увидел — падает дувал (глинобитный забор. – «Газета.Ru»). Потом быстро потемнело. Я побежал к старшему брату спасать детей. Вскоре стал нарастать звук. Брат хотел выпустить скот, а сарая уже нет. Все побежали на дорогу. После взрыва прошло 7—8 минут... Утром, когда было уже светло, я подошел и потрогал грязь. Она была теплая, градусов 40».

Это подтверждала Халима Раджабова, проживавшая в 100 метрах от места, где остановился поток: «Я трогала грязь в шесть часов. Сильно горячая была, обжигала руку».

Землетрясение охватило территорию свыше 2100 квадратных километров. Из статистических данных известно, что в совхозе «50 лет Октября» пострадали 511 семей. 174 из них остались без крова. Были разрушены две школы и котельная. В кишлаке Хисор пострадали 355 семей, в кишлаке Первомай уничтожению подверглись 209 жилых домов.

Всего же Гиссарское землетрясение унесло 274 жизни. При этом 73 человека были спасены и госпитализированы.

В первой половине февраля в районе стихийного бедствия работал художник из Томска Геннадий Бурцев. Он заинтересовался случившимся и записал свидетельства выживших очевидцев.

«Шум был, взрыв, — рассказывал ему один из жителей кишлака Окули-Боло. — Я выбежал из дома. Увидел огонь сверху на земле. Яркий-яркий, красный! Огонь поднялся вверх и осветил все. Я и другие люди думали, что горит город Душанбе! Черный дым. Оттуда вырвался огонь, пошла лава. Мы заметили, как идет смола с большой скоростью, с паром, пылью. Лава катилась с горки в течение нескольких минут, накрывая крыши домов в Окули-Боло. От страха мы все убежали. Нам стало теперь ясно, к чему накануне была такая красная Луна — к большой беде...»

Причины катастрофы расследовала рабочая группа специалистов-гидрогеологов производственного объединения Таджикгеология. Согласно их выводам, к оползням привело обводнение лессовидных суглинков, которое произошло в результате двадцатилетней инфильтрации воды из оросительной системы Института земледелия АН Таджикской ССР.

«Первый вал был высотой 1 метр, и над ним слой белого пара высотой 50—60 сантиметров, — это слова бригадира колхоза имени Карла Маркса Султана Алтынбаева. — А следом за первым валом метрах в 3—5 был виден другой, высотой 5 метров.

Посмотрел в сторону Первомайской горы — там черно. Закричал своим, мол, бегите скорее.

Все побежали в сторону от глины, она была горячей, это все скажут, иначе откуда взяться пару. Люди между собой говорили, что произошло извержение грязевого вулкана».

Таджикистан, 94% территории которого занимают горы, является одним из самых высокосейсмичных районов мира. Периодически здесь происходят крупные землетрясения. Наиболее разрушительные из них в XX веке – Каратагское 1907 года, Сарезское 1911-го и Хаитское 1949-го, когда погибли свыше 28 тыс. человек. В один день с Гиссарским землетрясением, только в 1556 году, произошло самое смертоносное землетрясение в истории — в китайской провинции Шэньси, когда погибли примерно 830 тыс. человек.