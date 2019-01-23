«Печалит, удручает, опустошает»: как шатдаун бьет по ученым

Продолжающийся в США рекордный по продолжительности шатдаун негативно отразился на функционировании научных организаций и проведении исследований. Начавшийся в декабре прошлого года кризис, связанный с приостановкой работы правительства, поначалу коснулся не всех ученых и исследователей, чья работа финансируется государством.

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Это связано с тем, что политические разногласия между Конгрессом и администрацией президента никак не затронули финансирование крупнейших государственных исследовательских агентств, таких как Национальные институты здравоохранения (NIH) с бюджетом $39 млрд и министерство энергетики ($35,6 млрд), финансирование которых было одобрено ранее. Однако на этой неделе стало известно,

что шатдаун коснулся сотрудников исследовательских учреждений, которые не ушли в отпуск из-за разногласий в Вашингтоне.

Так, руководство Национальных институтов здравоохранения вынуждено считаться с правилами, обязывающими их публиковать предложения о будущих научных проектах в так называемом федеральном реестре — официальном журнале федерального правительства. Однако государственное агентство, издающее реестр, не работает, и это обстоятельство подрывает весь процесс получения научных грантов.

Некоторым сотрудникам министерства энергетики США руководство посоветовало отказаться от командировок, несмотря на то что ведомство полностью финансируется, сообщает журнал Science. Известно, что в Конгрессе уже попросили министерство объяснить подобные случаи.

Гораздо хуже ситуация в государственных агентствах, которые оказались почти полностью закрыты, — таких как NASA. На днях 181 научный сотрудник из пяти исследовательских центров агентства был вынужден уйти в отпуск из-за отсутствия финансирования.

По той же причине на прошедшей в начале месяца ежегодной встрече Американского астрономического общества в Сиэттле

не было ни одного представителя NASA.

В ходе этой конференции планировались полеты делегатов на знаменитой американской воздушной обсерватории — самолете SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). «От этого отказались, поскольку SOFIA финансируется NASA и сейчас на земле», — пояснил представитель Американского астрономического общества Рик Финберг.

Тем не менее сотрудники NASA продолжают бесплатно работать в таких жизненно необходимых проектах, как подготовка первого запуска пилотируемого корабля Dragon компании SpaceX. Кроме того, не останавливается обслуживание МКС, космического телескопа Hubble и других научных миссий.

«Никакая из важных программ не подверглась такой угрозе, чтобы мы сказали – «О боже, мы должны все отключить». Mars 2020 готовится, Джеймс Вебб готовится», — сообщили в NASA.

На прошедшей в Фениксе встрече по вопросам изменения климата и экстремальных погодных условий не смогли присутствовать сотни представителей Национальной метеорологической службы и других исследовательских агентств.

Шатдаун заставил многих ученых отменить давно запланированные научные экспедиции.

«Это печалит, удручает, опустошает», — рассказала газете Washington Post американский палеонтолог Кей Беренсмейер, планировавшая трехнедельную экспедицию в Кению для изучения следов древних племен. Она была вынуждена отменить свою экспедицию еще перед Новым годом из-за того, что Смитсоновский институт не смог обеспечить временное финансирование проекта.

Многие защитники окружающей среды обвиняют президента в том, что по его вине многие национальные парки остались без присмотра –

по подсчетам вынуждены уйти в отпуска были порядка 21 тыс. сотрудников национальных парков.

Лишь около 3 тыс. сотрудников остались на рабочих местах для выполнения неотложных задач. Уже вскоре после начала шатдауна посетители многих парков стали обращать внимание на неубранные туалеты, находить кучи мусора с грязными подгузниками, бутылками из-под алкоголя, стреляными патронами.

В Национальном парке Джошуа-Три на юге Калифорнии посетители раскрасили стены граффити и срезали деревья, росшие там столетиями.

Остановка работы правительства сказалась даже на космической сфере. Так, ряд экспертов отрасли выразили озабоченность, что шатдаун может прервать запланированное расписание запусков коммерческих, гражданских и даже военных космических аппаратов.

В этих условиях на днях американская тяжелая ракета Delta IV Heavy, одна из самых мощных ракет-носителей с мире, запустила в космос разведывательный спутник в интересах правительства США. Старт состоялся с шестой пусковой площадки базы ВВС «Ванденберг» в Калифорнии.

«В дни, предшествовавшие запуску, представители ракетной спутниковой промышленности высказывали обеспокоенность, что затянувшийся отпуск государственных служащих может отрицательно отразиться на космических миссиях, запускаемых с площадок NASA и других космодромов», — пишет издание WSJ.

Несмотря на то, что деятельность ВВС и других военных структур не затронута нынешним бюджетным кризисом, военные пуски требуют участия гражданских специалистов и ряда правительственных структур, работа которых парализована шатдауном.

Так, ранее компания Lockheed Martin предупредила об опасности срыва запуска коммерческого спутника в интересах Саудовской Аравии из-за бюджетного кризиса.

К примеру, в компании не могут получить одобрение государства на использование российского тяжелого самолета на перевозку спутников из Калифорнии на космодром во Флориду.

Она также предупредила о возможности сдвига некоторых военных запусков, намеченных на этот год.