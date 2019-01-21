«Вопрос снят»: светит ли патриарху звание профессора

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ближайшее время не станет почетным профессором Российской академии наук. Пункт о голосовании по этому вопросу снят с повестки президиума РАН, заседание которого состоится 22 января. Об этом «Газете.Ru» сообщили источники в руководстве Академии наук.

«Недавно получили повестку, нет там этого вопроса, вопрос снят — пояснил источник. — Все это вызвало неоднозначную реакцию внутри президиума, все взбудоражены».

По его словам, с повестки снято голосование по присуждению звания почетного профессора и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, вопрос этот отложен как минимум до возвращения президента РАН Александра Сергеева из заграничной командировки. Он находится в Катаре, где обсуждает, помимо прочего, вопросы, связанные с палеонтологией. Его обязанности в настоящее время исполняет вице-президент РАН Юрий Балега.

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18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания «Почетный профессор Российской академии наук» Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Позднее в пресс-службе РАН уточнили, что речь шла лишь о голосовании по этому вопросу.

«У святейшего заслуги очень серьезные — он профессиональный физик.

Это точно, потому что он с Сергеем Петровичем Капицей дружил, и мы два раза делали с ним программу («Очевидное-Невероятное» — «Газета.Ru»). Такого второго человека нет, который сделал бы столько для науки и ее сближения с религией», — пояснила «Газете.Ru» пресс-секретарь президента РАН, руководитель пресс-службы Академии Светлана Попова.

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — заявила Попова «Интерфаксу».

Вопрос о присвоении патриарху указанного звания, и комментарии пресс-службы РАН позднее вызвали бурные обсуждения в СМИ и соцсетях.

«Присвоение звание почетного профессора – это мировая практика. Многие ведущие и зарубежные университеты, и научные структуры присваивают такое звание видным общественным и политическим деятелям. В этом плане собственно постановка вопроса о присвоении звания «Почетный профессор РАН» председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко и патриарху Кириллу, очевидно, ничему не противоречит, — заявил «Газете.ru» другой источник в руководстве РАН. —

Кроме того, следует отметить, что одной из проблем сейчас является консолидация общества, а Церковь, возглавляемая патриархом, является одним из институтов, призванных решать эту задачу. Поэтому присуждение такого звания можно было бы рассматривать как оценку научным сообществом роли того или иного общественного деятеля в решении государственных задач.

Но пока этот вопрос на рассмотрении в Академии не стоит».

«Патриарх много внимания уделял взаимодействию духовенства и точных наук, проблемам существования вселенной и так далее», — говорил ранее в интервью «Газете.ru» Юрий Балега.

Звание «почетный профессор РАН», согласно уставу, присуждается президиумом академии «выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами». Обладателем этого звания также являются бывший мэр Москвы Юрий Лужков, заведующий отделением онкологии госпиталя Питье-Сальпетриер во Франции Давид Хаят, доктор исторических наук Виктор Хейфец, патриарх Алексий II и другие деятели.

Не стоит путать новое звание патриарха с введенным в 2015 году «Профессором РАН».

Последнее было введено с целью привлечения ведущих ученых с активной социальной позицией, неравнодушных к развитию науки. Профессором РАН может стать признанный в научном сообществе ученый, имеющий ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации; награды, почетные звания, включая членство в академиях, научных обществах и т.д. Стаж научной деятельности кандидатов должен составлять не менее 10 лет в научных организациях или образовательных организациях высшего образования.

Всего из ныне живущих ученых звание профессора РАН имеют 605 человек. Последний на данный момент, второй по счету, конкурс на присвоение званий состоялся весной 2018 года.