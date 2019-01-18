«Из космоса видно все»: зачем Рогозину «Государево око»

«Роскосмос» предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на Земле. Об этом в пятницу рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

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«Сегодня мы представили новый проект, который мы считаем перспективным. После успешного пуска в декабре на космодроме Восточный мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли.

Мы предлагаем проект, который называется «Государево око», мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле»,

— отметил Рогозин.

Эту систему смогут использовать сотрудники МЧС, работники сельского хозяйства. «Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель», — сказал гендиректор «Роскосмоса».

Более того, с помощью «Государева ока» планируется отслеживать изменения инфраструктурных объектов. «Это огромная польза для органов власти. Из космоса видны все постройки и изменения инфраструктурных объектов», — рассказал Рогозин.

«Для «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла», «Русснефти» и других компаний мы будем предлагать возможность дистанционный контроль за теми объектами, которые они строят на территории нашей страны либо за ее пределами», — сказал гендиректор госкорпорации.

По его словам, из космоса можно контролировать все, что происходит на этих объектах.

«Причем снимки мы можем делать не только под прямым углом, но и под иным углом, тем самым видя, например, глубину котлована, глубину шахты или какие-то иные изменения в техногенном облике инфраструктуры», — отметил глава «Роскосмоса», уточнив, что это также является частью «Государева ока».

По словам Рогозина, это новый проект, который ведомство считает перспективным. «У нас существует проект «Цифровая экономика», «Цифровая земля» и многое другое. Но какая может быть цифровая экономика, если не использовать ресурсы «Роскосмоса». Мы 27 декабря усилили группировку дистанционного зондирования Земли. И мы предлагаем проект «Государево око», — рассказал Рогозин журналистам, уточнив, что сокращенное название «Госоко».

В ноябре 2018 года стало известно, что два из трех российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П», выведенных на орбиту в 2013-2016 годах, не смогли отработать положенный срок и вышли из строя значительно раньше времени.

С помощью этих спутников обновлялись топографические карты, велся контроль загрязнений, контроль хозяйственной деятельности, застройки, наблюдение за районами чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Выяснилось, что, несмотря на пятилетний гарантийный срок службы, к настоящему времени лишь первый аппарат продолжает работать на орбите, при этом с его помощью военными ведется также съемка территории Сирии. Второй аппарат дважды выходил из строя в 2016 и 2017 году из-за проблем с терморегуляцией и бортовой вычислительной системой.

В «Роскосмосе» раскрыть причины поломки спутников отказались. На сайте РКЦ «Прогресс» нерабочие спутники отображались как действующие.

Проблемы со спутниками «Роскосмоса» вызывают жалобы ученых. Так, после оползня в Хабаровском крае, когда ученым требовалось поднять архивные спутниковые снимки, чтобы узнать время наступления события, им пришлось обращаться к данным зарубежных спутников, а не отечественных.

Как рассказали «Газете.Ru» в Росгидромете, проблема — в неработающих приборах на официально функционирующих отечественных спутниках и в невозможности получать от «Роскосмоса» снимки нужных мест в оперативном режиме.

«К примеру, спутник Sentinel имеет локатор, позволяющий ему заглядывать под облака, а на нашем спутнике «Метеор» локатор не работает, — рассказал «Газете.Ru» источник в Росгидромете, знакомый с ситуацией. — В случае с Sentinel мы просто смотрим архивные данные, лежащие в открытом доступе, съемки же с отечественных спутников мы получаем по заявке, однако ответ мы получаем не всегда. Для исследования оползня мы подали заявку, может быть, наши спутники в конце недели что-нибудь и снимут. В основном же мы опираемся на работу 21 зарубежного спутника, а наших — всего восемь, геостационарного спутника, обозревающего Дальний Восток, у нас нет».