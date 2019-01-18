«Профессиональный физик»: патриарх Кирилл станет профессором

В Российской академии наук опровергли информацию о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже удостоен звания почетного профессора Российской академии наук.

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Ранее пресс-служба РАН распространила сообщение, согласно которому 22 января на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания «Почетный профессор Российской академии наук» Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«У святейшего заслуги очень серьезные — он профессиональный физик.

Это точно, потому что он с Сергеем Петровичем Капицей дружил, и мы два раза делали с ним программу («Очевидное-Невероятное» — «Газета.Ru»). Такого второго человека нет, который сделал бы столько для науки и ее сближения с религией», — пояснила «Газете.Ru» пресс-секретарь президента РАН, руководитель пресс-службы Академии Светлана Попова.

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», — сказала Светлана Попова «Интерфаксу».

Позднее в пресс-службе РАН уточнили, что речь идет о том, что во вторник состоится голосование по вопросу присвоения звания почетного профессора. «Церемония присвоения звания состоится в другой раз», — сообщили в пресс-службе.

«Президиум РАН будет голосовать за присвоение его Святейшеству и Валентине Ивановне Матвиенко, которая много помогает нашей науке, звания почетного профессора РАН. Так что мы будем решать, голосовать», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент РАН Юрий Юрьевич Балега.

По его словам, решение принимается обычным большинством голосов, обычно на президиум приходят 50-60 человек.

«Патриарх много внимания уделял взаимодействию духовенства и точных наук, проблемам существования вселенной и так далее», — добавил Балега.

По предположению источника «Газеты.Ru» в РАН, кандидатура патриарха могла быть выдвинута президентом Академии наук Александром Сергеевым.

«В последнее время патриарх очень позитивно высказывался о науке и ее роли, поэтому этот вопрос обсуждался неформально, но решение пока не принято, — рассказал «Газете.Ru» другой источник в РАН. — Это звание, которое присуждается не научным деятелям. Это некий почетный знак, подчеркивающий хорошее отношение человека к науке».

Звание «почетный профессор РАН», согласно уставу, присуждается президиумом академии «выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами».

Обладателем этого звания также являются бывший мэр Москвы Юрий Лужков, заведующий отделением онкологии госпиталя Питье-Сальпетриер во Франции Давид Хаят, доктор исторических наук Виктор Хейфец, доктор церковной истории патриарх Алексий II и другие.

У патриарха уже есть несколько профессорских званий — почетный профессор военной академии ПВО Сухопутных войск, почетный профессор Смоленского гуманитарного университета, почетный профессор Астраханского государственного университета, почетный профессор Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова, почетный профессор Военной академии РВСН имени Петра Великого.

В 2015 году патриарх поддержал включение теологии (богословия) в список научных дисциплин, подчеркнув важность богословского образования.

«Можно быть магистром, а нельзя быть доктором — только потому, что кто-то отказывается включить богословие, теологию в перечень научных дисциплин», — сказал он.

Позднее теология все же попала в список научных дисциплин. «Специальность «теология» раскрывает содержание теологии, базовые разделы теологии, изучает источники теологического знания, основы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы и практическую деятельность религиозной организации, ее религиозное служение, религиозное культурное наследие в различных контекстах», — говорится на сайте ВАК.

Не стоит путать новое звание патриарха с введенным в 2015 году «Профессором РАН». Последнее было введено с целью привлечения ведущих ученых с активной социальной позицией, неравнодушных к развитию науки. Профессором РАН может стать признанный в научном сообществе ученый, имеющий ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации; награды, почетные звания, включая членство в академиях, научных обществах и т.д. Стаж научной деятельности кандидатов должен составлять не менее 10 лет в научных организациях или образовательных организациях высшего образования.

Всего из ныне живущих ученых звание профессора РАН имеют 605 человек. Последний на данный момент, второй по счету, конкурс на присвоение званий состоялся весной 2018 года.