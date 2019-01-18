Апокалипсис близко: Земле угрожает астероид

Астероид Апофис в 2068 году может упасть на Землю, а в 2029 году пройдет на расстоянии, в десять раз более близком к планете, чем расстояние от Земли до Луны, посчитали на кафедре небесной механики Петербургского госуниверситета. Соответствующий доклад они подготовили для московских Королевских чтений по космонавтике, цитаты из него приводит РИА «Новости».

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«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров (Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров). Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году.

Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году»,

— говорится в тезисах доклада, который будет озвучен на чтениях в конце января.

До возможного столкновения с Землей в 2068 году астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 миллионов километров, в 2051 году — на 760 тысяч километров, и в 2060 году — на 5 миллионов километров.

Астероид Апофис открыли в 2004 году специалисты обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Его диаметр составляет около 325 м, астероид отражает только 23% падающего на его поверхность света.

По подсчетам исследователей NASA, тротиловый эквивалент взрыва при падении астероида на Землю составил бы 506 мегатонн. Для сравнения, энерговыделение при падении Тунгусского метеорита оценивается в 10—40 Мт, энергия взрыва «Царь-бомбы» — 57-58,6 Мт, взрыв вулкана Кракатау в 1883 году был эквивалентен примерно 200 Мт.

Эффект взрыва мог бы варьироваться в зависимости от состава астероида, а также места и угла удара. В любом случае взрыв причинил бы огромные разрушения на территории площадью в тысячи квадратных километров, но не создал бы долгосрочных глобальных эффектов, подобных «астероидной зиме».

В случае падения в моря или крупные озера, такие как Онтарио, Мичиган, Байкал или Ладожское, не обошлось бы без разрушительного цунами.

Все населенные пункты, расположенные на расстоянии 3—300 км, в зависимости от рельефа области падения, были бы уничтожены полностью.

В 2013 году астрономы NASA исключили возможность столкновения Апофиса с Землей в 2036 году. По расчетам, сделанным ранее, когда астрономы впервые увидели Апофис, выходило, что астероид может врезаться в нашу планету с вероятностью в 2,7%. Однако после того как в 2013 году Апофис пролетел мимо Земли, ученым удалось уточнить данные — по новым расчетам, планета точно не окажется на пути астероида. По словам главы департамента NASA, отвечающего за мониторинг астероидов, Апофис не подлетит к Земле ближе, чем на 31 тысячу километров.

При этом не был исключен риск столкновения в 2068 году. «Путем изучения неопределенностей, связанных с изменением орбиты после сближения в 2029 году, мы выявили области, которые связаны со столкновениями во время будущих сближений.

В частности, мы обнаружили, что существует риск столкновения с вероятностью выше одной на миллион в 2068 году», — сообщили в том же 2013 году специалисты Лаборатории реактивного движения NASA.

Исследователи обнаружили около 20 областей, которые ведут к столкновению Апофиса с Землей в будущем. В их числе оказалась область шириной два метра, прохождение через которую ведет к столкновению Апофиса с Землей 12 апреля 2068 года с вероятностью 2,3 на миллион.

NASA не сидит сложа руки — агентство разрабатывает кинетический таран, способный изменить орбиту угрожающего Земле астероида. Миссия не связана конкретно с Апофисом — поблизости Земли могут оказаться и другие опасные астероиды. Таран планируется опробовать в 2022 году на астероиде Дидим. Предполагается, что удар произойдет на расстоянии 11 млн километров от Земли и вызовет отклонение орбиты, которое можно будет заметить с помощью инструментов.

А глава РАН Александр Сергеев выступил за обучение школьников защите от астероидов.

Он отметил, что в данный момент вместо гражданской обороны ведется курс обеспечения безопасности жизнедеятельности.

«Мы можем в постановлении сказать, что нужно обратиться в министерство просвещения, чтобы совместно обсудить вопрос минимизации ущерба от космических угроз», — сказал Сергеев.