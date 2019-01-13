Расистский скандал: нобелевского лауреата лишили званий

Первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона, удостоившегося за это Нобелевской премии, лишили почетных званий в лаборатории «Колд-Спринг-Харбор», которую он некогда возглавлял. Причиной стали заявления ученого в документальном фильме, в котором он подвергает сомнению идентичность интеллектуальных способностей представителей разных рас. Заявление лаборатории опубликовано на ее сайте.

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«Высказывания доктора Уотсона предосудительны, не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, ее попечителей, преподавателей, сотрудников или студентов», — подчеркивается в заявлении.

Впервые о подобных идеях Уотсона стало известно в 2007 году, из-за чего он остался без работы.

«Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все исследования говорят, что это не так»,

— заявил он в одном из интервью.

Эти слова привели к скандалу, и в итоге лаборатория «Колд-Спринг-Харбор» сняла с Уотсона административные обязанности, а позже он был выведен из состава ее директоров. Тем не менее, с 2009 года он руководил проектной работой в лаборатории.

Теперь же лаборатория лишила Уотсона званий заслуженного руководителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса, а также почетного попечителя.

«Лаборатория «Колд-Спринг-Харбор» признает и ценит существенное научное наследие доктора Уотсона, в том числе его роль в проекте «Геном человека» и его лидерство в развитии исследований и образования в лаборатории в период его пребывания на посту директора и президента. Тем не менее, заявления, которые он сделал в документальном фильме, полностью несовместимы с нашей миссией, ценностями и политикой и требуют разрыва наших с ним связей», — подчеркивается в заявлении.

Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК в виде двойной спирали в 1962 году.

Существенную часть своей карьеры он посвятил лаборатории «Колд-Спринг-Харбор» — частному исследовательскому институту около Нью-Йорка. На данный момент в штате лаборатории около 400 сотрудников, в прошлом в ней работали девять лауреатов Нобелевской премии. Уотсон стал директором лаборатории в 1968 году, президентом — в 1994, и почетным руководителем — в 2004 году.

Уотсон и его коллега физик Фрэнсис Крик вывели структуру двойной спирали ДНК в 1952 году на основе рентгенограмм, сделанных биофизиком Розалинд Франклин. Она умерла в 1958 году, поэтому не была номинирована на премию.

В 1968 году Уотсон стал директором лаборатории «Колд-Спрингс-Харбор». На посту директора, президента и канцлера лаборатории он сформулировал свою миссию как «приверженность изучению молекулярной биологии и генетики в целях содействия пониманию и способности диагностировать и лечить раковые заболевания, неврологические заболевания и другие причины человеческих страданий».

В 1990-1992 годах Уотсон также возглавлял проект «Геном человека» по расшифровке человеческой ДНК.

Уотсон известен и другими резкими высказываниями в прессе и поддерживает генетический скрининг и генную инженерию в отношении человека.

«Если бы можно было найти ген, отвечающий за сексуальную ориентацию, и какая-нибудь женщина решила бы, что не хочет иметь гомосексуального ребенка, — что же, ну и пусть», — заявил он в одном из интервью.

В еще одном интервью Уотсон высказался насчет полных людей.

«Когда вы как работодатель проводите собеседование с жирным человеком, вы всегда чувствуете себя неловко, потому что знаете, что не собираетесь брать его на работу», — заявил он.

В своем выступлении на конференции в 2000 году Уотсон предположил существование связи между цветом кожи и половым влечением, высказав гипотезу, что у темнокожих людей либидо сильнее.

Уотсон — лауреат почти 30 премий, первую из которых он получил в 1960 году за успехи в биохимии. Также он — член множества американских и европейских научных ассоциаций и обладатель почетных степеней в 20 университетах и колледжах.