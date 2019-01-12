Украинский палач: умер последний нацист Третьего рейха

Известный нацистский преступник Второй мировой войны Яков Палий скончался в Германии в возрасте 95 лет, информирует Westfalische Nachrichten. Смерть настигла этнического украинца в доме престарелых города Ален в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, где он проживал с конца лета 2018 года по решению немецких властей. Палий считался последним известным нацистом Третьего рейха на территории США: за океан бывший надзиратель концлагеря «Травники» перебрался в 1949 году, соврав властям, что работал свинопасом на оккупированной Украине. Восемь лет спустя предприимчивый нацист добился получения американского гражданства.

Вплоть до выхода на пенсию Палий трудился неприметным чертежником, занимая двухэтажный частный дом в Нью-Йорке.

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Он спокойно прожил по вымышленной легенде более полувека, пока в начале 2000-х его не разоблачил анонимный «доброжелатель». В результате обыска в доме Палия обнаружили нацистские шевроны. Начался судебный процесс, установивший причастность украинца к убийствам гражданских лиц. После этого в жизни престарелого почитателя Адольфа Гитлера начались тяжелые времена. Сперва ему аннулировали американский паспорт. Затем власти США предприняли попытку депортировать нежелательную персону, однако ни одна страна в мире, в том числе Украина и Германия, не захотели его принять. Поэтому Палий пробыл в Америке еще 15 лет. В 2017-м требования выдворить преступника за пределы державы возобновились с новой силой. Активность конгрессменов подкреплялась инициативой снизу: в Нью-Йорке прошли акции с лозунгом «Нет СС в США!»

«Присутствие Палия здесь является насмешкой над памятью погибших, это издевка над военнослужащими США, которые сражались и погибли, чтобы победить зло нацистского режима»,

— заявил член Ассамблеи штата Нью-Йорк, этнический еврей Дов Хайкинд.

Широкий общественный резонанс заставил вмешаться в дело президента Дональда Трампа. При непосредственном участии его администрации 21 августа прошлого года Палий был депортирован в Германию и на санитарном поезде доставлен в муниципальный дом престарелых.

Тогда же экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что возраст украинца не должен помешать его судебному преследованию.

«Было бы невыносимо, если бы нацистские преступники могли мирно доживать свой век», — подчеркивала она.

Команда Трампа представила изгнание Палия как окончательную победу над нацизмом в США. Намекалось, что иммиграционно-таможенная служба исполнила решение суда от 2004 года, чего не смогли добиться предыдущие президенты.

«Трамп сделал своим приоритетом выдворение Палия, — подчеркивалось в специальном заявлении Белого дома. — В результате интенсивных переговоров президенту и его команде удалось обеспечить депортацию Палия в Германию, укрепив таким образом сотрудничество с ключевым европейским союзником».

В тексте также подчеркивалось, что «Палий солгал, отрицая связь с нацистами, и оставался в США на протяжении десятилетий».

«Его депортация посылает мощный сигнал о том, что США не потерпят тех, кто был пособником преступлений нацистов и других нарушений прав человека, и что они не найдут прибежища на американской земле», — заключалось в обращении.

Палий является самым знаменитым уроженцем села Пядики, что в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины. После Первой мировой и советско-польской войн эти земли перешли к независимой Польше, а в 1939 году были присоединены к СССР. В 1943-м 20-летний в ту пору Палий служил «травником» — охранником концентрационного лагеря для гражданского населения и военнопленных, организованного близ деревни Травники в оккупированной нацистами Польше.

В этом месте также был создан учебный лагерь СС, где коллаборационистов обучали конвоированию и уничтожению пленников для «окончательного решения еврейского вопроса».

Комендантом «Травников» был Карл Штрейбель: после войны он проживал в Германии, был оправдан судом и скончался в 1986 году.

Что же до Палия, то после приобретения опыта в лагере он служил в зондеркоманде и элитном охранном батальоне СС. Согласно судебным документам, украинец участвовал в реализации «Операции Рейнхард» — программы Третьего рейха по систематическому истреблению евреев и цыган в Польше.

«3 ноября 1943 года около 6 тыс. еврейских детей, женщин и мужчин, находившихся в концлагере, примыкавшем к тренировочному лагерю «Травники», были расстреляны», — следует из заявления Белого дома.

В этом же лагере работал самый знаменитый нацистский преступник украинского происхождения Иван Демьянюк,

который в конце 1980-х — 2000-х годах проходил обвиняемым на судебных процессах в Израиле, США и Германии, однако отбывать тюремное заключение по большому счету так и не начал. В 2012-м Демьянюк умер в доме престарелых в немецком городе Бад-Файльнбах на 92-м году жизни во время рассмотрения апелляции. В 2009 году Областной совет Львова попросил украинские власти заступиться за нациста, назвав преследование Демьянюка «международным заговором».

Еще один известный охранник «Травников» Федор Федоренко был выдан американцами в СССР и расстрелян в 1987 году как соучастник массовых убийств.