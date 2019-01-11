«Вред аборигенам»: Лондон скрыл ядерные грешки

Документы, связанные с программой секретных испытаний британского ядерного оружия в австралийской глубинке, были изъяты из Национального архива без объяснения причин, сообщает CNN. Недоумение по поводу случившегося выразили исследователи и историки, работающие с материалами для получения информации о запусках, которые до сих пор остаются засекреченными.

Великобритания впервые испытала самостоятельно разработанное ядерное оружие в октябре 1952 года – третьей в мире после США и СССР.

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При этом она остается единственным членом ядерного клуба, не проводившим тесты на собственной территории. В качестве полигона неизменно использовалась Австралия и острова в Тихом океане. Последние испытания британцев датируются 1991 годом. А в 2015-м тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.

По словам эксперта Элизабет Тайнэн, британское правительство традиционно открывает доступ к документам, когда их возраст переваливает за 30 лет. Однако архивные данные, посвященные ядерным испытаниям, остаются в секрете и по истечении срока давности. Происходящее очень напоминает попытку скрыть информацию, уверена автор книги «Атомный гром: история Маралинги».

National Archives of Australia

«Британские атомные испытания в Австралии нанесли гигантский урон аборигенам, военному и гражданскому персоналу, значительной части территории, — добавила Тайнэн. — Эта страна имеет полное право знать всю правду об этих испытаниях. Увы, загадки становится все труднее разгадывать после закрытия архивов британским правительством».

Профессор Университетского колледжа Лондона Джон Агар добавил, что речь идет не о «паре каких-то записей», а о двух глобальных комплектах уникальных данных, которые ранее были открыты для исследований. Они просто необходимы для любого историка британских ядерных проектов, констатировал ученый, также посетовавший на то, что доступ к архивам закрыли без объяснений или хотя бы консультаций со специалистами.

Изъятие документов впервые было замечено исследователями в конце декабря прошлого года. Однако и в январе доступ к ним остался закрытым.

Как объяснил представитель Национального архива, изъятие сведений об испытаниях в Австралии было произведено по запросу Управления по снятию с эксплуатации ядерного оружия (NDA), которое несет конечную ответственность за хранение материалов. В свою очередь, в этой организации пояснили, что «пакет документов был временно изъят из общего доступа для специальной проверки».

«Пока неясно, сколько времени она займет, но многие документы будут возвращены для публичного использования», — подчеркнули в NDA.

Профессор Агар владеет несколько иной информацией: как следует из его личной переписки с NDA, некоторые документы будут перенесены в архив Nucleus на севере Шотландии, специализирующийся на гражданской ядерной промышленности Великобритании. Этот архив не предоставляет онлайн-доступ к своим материалам. Агар убежден, что проблему могло бы решить копирование документов, однако соответствующую инициативу пока никто не проявлял.

В 1955-1963 годах Великобритания провела 12 крупных ядерных испытаний приблизительной мощностью в диапазоне от 1 до 27 килотонн в тротиловом эквиваленте в малонаселенной местности Маралинга на юге Австралии. Информация хранилась в тайне на протяжении нескольких десятилетий. Лишь в 1984 году после ряда скандальных сообщений в СМИ была сформирована Королевская комиссия Макклеланда: в результате ее работы стал известен колоссальный ущерб, нанесенный коренным жителям, а также австралийским военнослужащим, работавшим на полигонах.

Последствия взрывов вызывали у людей жжение в глаза и сыпь на коже. Многие испытывали тошноту и страдали от диареи.

Эти претензии были отклонены и высмеивались официальными лицами вплоть до публикации доклада Макклеланда. Например, правительству Австралии пришлось выплатить племени тжарутжа $13,5 млн в качестве компенсации.

Согласно докладу комиссии, по состоянию на 1985 год в Маралинге все еще существовала значительная опасность радиационного заражения. Мероприятия по ликвидации загрязнений завершились только в 2000-м, обойдясь британской казне в $108 млн. И все же, несмотря на признание властями высокой опасности испытаний для здоровья аборигенов, многие сведения о тестированиях ядерного оружия в Австралии продолжают держаться в секрете.

С 1998 года единственным компонентом ядерных сил Великобритании является группа «Трайдент». Она состоит из четырех атомных подводных лодок типа «Вэнгард», базирующихся в Шотландии в Фаслейне. Каждая субмарина несет до 16 ракет Трайдент II, на каждой из которых может размещаться до восьми боеголовок. По крайней мере одна вооруженная подводная лодка всегда находится на боевом дежурстве.