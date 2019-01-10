Обманул, завладел, бежал: как поймали подрядчика Восточного

Суд в Приамурье арестовал руководителя одной из подрядных организаций космодрома Восточный Антона Новикова. Гендиректора обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) за умышленное тяжкое преступление,

ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Следствие просило суд заключить Новикова под стражу. Следователи считают, что директор АО «Лео Телеком», используя служебное положение путем обмана завладел принадлежащими ФГУП ЦЭНКИ деньгами в размере 25,8 млн рублей, что было расценено, как ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городского суда Благовещенска.

Известно, что Новиков был задержан в международном аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Вьетнам.

При вынесении решения об аресте суд посчитал, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей по делу из числа сотрудников АО «Лео Телеком», имея доступ к документам и предметам, имеющим доказательственное значение для уголовного дела. «Представленные материалы свидетельствуют о том, что Новиков А.С. препятствовал производству по делу, уклоняясь от явки на допрос к следователю», — говорится в сообщении суда. В качестве меры пресечения Новикову избран арест сроком на два месяца до 28 февраля 2019 года.

Как указано на сайте компании, она занимается «внедрением передовых решений в области телекоммуникаций и технологической радиосвязи». В числе выполненных проектов – работа на космодроме Байконур, где ею проводились «изыскательские работы, проектирование, оформление разрешений на использование радиочастот, поставка оборудования, монтаж и настройка, обучение персонала, сервисная, гарантийная и постгарантийная поддержка».

Финансовые нарушения при строительстве космодрома Восточный – одна из главных претензий к госкорпорации Роскосмос в последние годы со стороны контролирующих органов.

Указ о строительстве первого гражданского космодрома был подписан Владимиром Путиным 6 ноября 2007 года, в 2011 году начато техническое и эскизное проектирование. На май 2016 года стоимость построенных объектов составила 84 млрд рублей, в общей сложности стоимость строительства оценивается в 100 млрд рублей. Строительство космодрома сопровождалось громкими коррупционными скандалами, рабочие, привлеченные к работе из разных регионов России многочисленными подрядчиками, не раз жаловались на невыплаты заплат.

«Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений, заявил в ноябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в госкорпорации были выявлены различные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. Особое внимание Кудрин обратил на завышение цен, назвав их «космическими». Как подчеркнул чиновник, с «Роскосмосом» имеются «большие проблемы».

«Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами.

Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано»,— сказал председатель Счетной палаты.

Вскоре после этого в госкорпорации назвали новую причину, которая мешает отечественной космонавтике вернуть лидерство в космосе. Дело в «информационной атаке», призванной создать образ «пожирающей федеральные деньги» структуры.

«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. «Роскосмос» пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим», — заявил тогда руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.

— Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе… Говоря о «Роскосмосе», он (Кудрин –«Газета.Ru») ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. И упомянутые сотни миллиардов рублей — это не «украденные деньги» (у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы), а сумма вовремя незарегистрированных РИДов — так называемых результатов интеллектуальной деятельности за прошлый период».