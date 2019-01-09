«Врач — не палач»: как работал психиатр и революционер Кащенко

Тайна рождения

Как ни парадоксально, доктор Кащенко гораздо менее известен широким массам, нежели когда-то названная в его честь больница. В разных источниках имеются расхождения по поводу места рождения будущего психиатра. Очень часто в данном контексте ошибочно приводится Ейск: на самом деле Кащенко появился на свет в Тамбове, откуда его семья вскоре перебралась на побережье Азовского моря, где с детства испытывавший интерес к анатомии юноша окончил войсковую гимназию.

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Путаница с «Кащенко»

Миф №2 связан с психиатрической больницей, именуемой в народе просто «Кащенко». На самом деле клиника носила это имя с 1922 года, когда большевики решили увековечить память почившего доктора, по 1994-й.

В «новой» России Кащенко определили как фигуру из ушедшей в прошлое советской действительности.

Поэтому достали из забвения персонажа еще более ранней дореволюционной эпохи — московского градоначальника Николая Алексеева, с одобрения которого больница была основана в 1894 году. Если верить легенде, вполне состоятельный предприниматель лично выпрашивал деньги у зажиточных господ. Один из них в обмен на ассигнации якобы требовал от Алексеева кланяться ему при всех в ноги. Ради большого дела городской голова отказываться не стал.

А Кащенко, хоть и был «разжалован» на очередном историческом вираже, имеет к больнице самое непосредственное отношение. С 1906 года он трудился несколько лет ее главным врачом. В данный период Кащенко развивал принципы нестеснения и гуманного содержания душевнобольных, организацию психиатрической помощи в городе, улучшал условия труда медицинского персонала. Местность, где расположена клиника, также известна москвичам под названием Канатчикова дача.

Студент против царизма

Еще в молодости Кащенко превратился в убежденного противника самодержавия и своим политическим принципам не изменял на протяжении всей жизни. Членство в революционном кружке стоило ему учебы в Московском университете: приказ ректора об отчислении пришел 31 марта 1881 года, за два месяца до выпуска. Вместо идеального аттестата Кащенко фактически получил запрет на профессию. А виной всему — его несдержанность:

зная, что находится под наблюдением жандармов, студент публично одобрил убийство Александра II и призвал к продолжению максимально жесткой борьбы с царским режимом.

Впрочем, после ссылки на Ставрополье Кащенко все же смог окончить медицинский факультет в Казани четыре года спустя. Именно здесь его специализацией стала психиатрия.

Становление психиатра

Кащенко формировался как специалист в те годы, когда психиатрия по большому счету переживала становление в России как наука. С 1886 года отсчитывается его трудовой стаж в первой в стране психиатрической больнице-колонии в Тверской губернии. Здесь практиковались самые передовые методы в лечении душевнобольных, сочетавшие медикаментозную терапию и терапию средой, труд и меры нестеснения. Спрятанное в глухом селе Бурашеве медучреждение явилось альма-матер Кащенко. Несколько лет работы под руководством главврача Михаила Литвинова сделали из него профессионала. Психиатрическая больница функционирует и сегодня.

Помощь Горького

Настоящий взлет карьеры Кащенко случился в Нижнем Новгороде, где его начинания активно поддерживал писатель Максим Горький. В губернии врач организовал первую в России поэтапную помощь душевнобольным, включавшую психиатрическую лечебницу с приемно-сортировочным отделением для вновь поступивших пациентов, а также больницу-колонию для лиц с затяжными формами расстройств и семейный концентрированный патронаж для выздоравливающих и хронических больных. Кащенко впервые провел перепись всех психически нездоровых.

Для изучения заграничного опыта доктора не раз направляли в командировки в страны Западной Европы.

Несмотря на глубокую погруженность в работу, Кащенко не переставал сочувствовать революционным идеям. Нижегородская больница стала приютом для писателей, поэтов и прочих вольнодумцев, преследуемых государством. В 1890 году в жандармском ведомстве прознали, что психиатр принял в лечебницу трех поднадзорных, которые, по мнению полиции, «не проявляли расстройств умственных способностей». Губернатор хотел выслать Кащенко. Однако риск потери важного начинания оставил все на своих местах.

Пересчет душевнобольных

В связке с историей переименования московской больницы это звучит курьезно, но именно нижегородской лечебнице в 1993-м присвоили имя ее отца-основателя Кащенко. Эту же фамилию носит и современная клиника в Санкт-Петербурге, где медик работал после Канатчиковой дачи. В столице за психиатрию взялись позже, чем в провинциальных Москве и Нижнем: то не хватало денег, то строительство тормозила русско-японская война. Место для возведения здания Кащенко выбирал лично — ему приглянулось имение Сиворицы в 60 км от тогдашней питерской городской черты. В 1909 году в губернии насчитывалось 2225 душевнобольных, из которых не менее 46% требовали общественного попечения.

Кащенко выступал категорически против жестких мер с пациентами.

«Врач должен смотреть на смирительную рубашку как на страшилище, а на себя, если применяет ее, как на палача», — повторял он своим подчиненным.

Главный по психиатрии в стране

Уже будучи знаменитым врачом, Кащенко с энтузиазмом поддержал первую русскую революцию. В ходе московских событий в декабре 1905 года он оказывал медицинскую помощь восставшим прямо на баррикадах, ничуть не боясь преследования со стороны властей. На его деньги были организованы летучие бригады фельдшеров и докторов. Вполне естественную радость Кащенко вызвало падение монархии в результате Февральской революции 1917-го. Психиатр оказался востребован и при большевиках. В то время как его коллеги массово покидали родину, спасаясь от красного террора, медик-революционер дождался приглашения на должность руководителя первой советской высшей психиатрической организации — Центральной невропсихиатрической комиссии при Совете врачебных коллегий, которая была преобразована в невро-психиатрическую подсекцию лечебной секции Гражданского отдела Наркомздрава РСФСР. По сути Кащенко стал главным психиатром советской России.

Семейное дело

Медицина стала семейным делом Кащенко. Его отец Петр служил военным врачом, а среди шестерых братьев и сестер наибольшей известности добился младший Всеволод, являвшийся одним из самых значимых новаторов в науке о ребенке.

В 1908 году он создал в Москве так называемую школу-санаторий для дефективных детей.

В заведение принимались ученики с отклонениями в поведении и интеллектуальным развитием в возрасте от 4 до 16 лет. Уже при большевиках Всеволод Кащенко руководил Домом изучения ребенка и Медицинско-педагогической станцией.