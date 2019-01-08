Астероид апокалипсиса. Спасут ли нас?

Падение «метеорита», который вызвал обрушение сопки и полное перекрытие реки Бурея, на несколько дней в декабре стало новостью номер один в российских СМИ, вызвав ажиотаж, интерес ученых и переживания за работу Бурейской ГЭС.

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Однако спустя короткое время метеорит оказался лишь оползнем, а вся история — ярким примером хоть и не преднамеренно, но фейковых новостей. Ведь первыми метеоритную версию выдвинули не ученые и даже не журналисты, а охотники и представители местной администрации,

которые при всем своем профессионализме специалистами по метеоритам не являются.

Тем не менее в первый день новость о метеорите произвела фурор и заставила рисовать в воображении гигантский болид, тело которого взорвало сопку и вызвало локальный катаклизм. Слишком живы еще, по крайней мере в России, память о Тунгусском метеорите и воспоминания февраля 2013 года, когда немало бед наделал знаменитый Челябинский метеорит.

Тогда в результате удара пострадали свыше тысячи жителей Челябинской области, а

промышленным и жилым зданиям был нанесен большой ущерб, который, по некоторым оценкам, превысил миллиард рублей.

После падения челябинского метеорита в прессе поднялся шум о необходимости системы предупреждения столкновения Земли с подобными телами. В правительстве и Совете Федерации состоялись слушания с приглашенными экспертами, а вице-премьер Дмитрий Рогозин тогда представил предложения «по перспективным возможностям страны «засекать» опасность сближения Земли с «чужаками» и в будущем ее предотвращать.

Дискуссии о беззащитности Земли перед астероидной опасностью возникают постоянно и не одно десятилетие. С одной стороны, еще недавно считалось, что астероидная опасность сильно преувеличена, и лишь в 2016 году был официально зафиксирован первый случай гибели человека от упавшего метеорита.

С другой, факты, и в первую очередь падение Челябинского метеорита, говорят о том, что при всем технологическом прогрессе, при росте числа обнаруженных околоземных астероидов

человечество до сих не может даже уверенно предсказать падение таких тел, особенно летящих со стороны Солнца.

Не говоря уже о том, чтобы загодя предпринять активные действия по минимизации ущерба от их падения на Землю.

Что касается решения первой проблемы, ученые призывают сосредоточить усилия на вводе в строй новых обсерваторий, космических и наземных, для более раннего предупреждения о приближающихся астероидах. Одной из таких систем, например, могла бы стать российская Роботизированная обсерватория МАСТЕР, руководитель которой, профессор МГУ астроном Владимир Липунов в 2013 году со всех трибун призывал обратить внимание на эту проблему после случая в Челябинске.

Работа эта не бессмысленная. В 2009 году в журнале Nature впервые был описан случай обнаружения астероида до его входа в атмосферу Земли, предсказаны место и время падения, и его обломки действительно были обнаружены позднее в Нубийской пустыне.

Куда сложнее с проектами активного воздействия на потенциально опасные астероиды, которые могли бы заранее минимизировать ущерб от их удара. Эти идеи витают давно: отправка к астероиду компактного ядерного или традиционного химического заряда с целью его разрушения, использование гравитационного буксира, ракетных или ионнных двигателей, способных отклонить астероид от Земли.

Однако большинство этих проектов пока остаются лишь на бумаге — слишком дорого обойдется их заблаговоременное осуществление и слишком много неопределенностей возникает — тот же вопрос неурегулированности использования ядерных зарядов в космическом пространстве.

Первой реальной попыткой потренироваться в активном воздействии на опасные астероиды станет необычная космическая миссия NASA, детали которой прорабатываются в настоящее время — Double Asteroid Redirection Test (DART).

В отличие от других миссий к космическим телам, ее задачей будет не сбор научных данных, проливающих свет на устройство и происхождение Солнечной системы.

Ее цель утилитарна — отработка способов защиты планеты от удара из космоса.

«Большая разница в том, что у нас есть множество научных миссий, нацеленных на понимание прошлого Солнечной системы, ее формирования, — рассказала на прошедшей недавно встрече Американского геофизического союза планетолог Нэнси Чабот из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. — Планетная защита — это действительно относится к настоящему Солнечной системы и к тому, что мы собираемся делать в настоящем».

Целью миссии DART выбран астероид (65803) Дидим, небольшой быстро вращающийся околоземный астероид из группы аполлонов, орбита которого пересекает орбиту не только Земли, но и Марса.

Астероид этот весьма крупный, его размер составляет порядка 800 метров. Но главной особенностью является наличие у него малого спутника диаметром всего порядка 150 метров. Именно такие астероиды, оставаясь труднообнаружимыми, по мнению ученых, представляют наибольшую угрозу Земле. Этот спутник и привлек внимание ученых как возможная цель для отработки так называемого кинетического тарана, способного в будущем защитить планету.

Сам двойной астероид не угрожает Земле, однако эксперимент поможет в сборе данных, позволяющих в будущем использовать их для ее защиты.

Если все пойдет по плану и миссию удастся запустить в июне 2021 года, уже в октябре 2022 года в космосе удастся сотворить первую рукотворную мини-катастрофу,

когда посланный гонец с Земли ударит в астероид со скоростью порядка шести километров в секунду.

Предполагается, что удар произойдет на расстоянии 11 млн километров от Земли и вызовет отклонение орбиты малого тела, которое можно будет заметить с помощью инструментов.

Важной частью миссии будет при этом наблюдение за астероидом как до, так и после удара. Так, следить за астероидом будет небольшой кубсат Light Italian Cubesat, который итальянское космическое агентство планирует запустить вместе с DART. Другая европейская миссия Hera должна будет достичь астероида в 2026 году, чтобы увидеть размеры и особенности кратера и разрушений, вызванных землянами.

По словам Чабот, члены миссии воодушевлены возможностью такого эксперимента, однако для реальной защиты Земли от аналогичной угрозы у землян должно быть в запасе много времени.

«Чтобы осуществить что-то подобное, нам потребуется в запасе много времени. Идея кинетического тарана — определенно не то, что творится в фильме «Армагеддон», где люди всполошились в последний час и спасли Землю, — пояснила она. — Это то, чем надо будет заняться за 5, 10 или 20 лет до удара — слегка толкнуть астероид, чтобы он спокойно пролетел мимо и не задел Землю».