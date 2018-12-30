Треугольный НЛО: что пролетело над военной базой

Уфолог-любитель из США случайно заснял на видео светящийся объект треугольной формы в непосредственной близости от военной базы Райт-Паттерсон в Огайо, сообщил Express. По словам автора ролика, подозрительный летающий аппарат сделал три круга над районом, прежде чем покинуть его. Рассмотреть загадочный объект не удалось из-за излучаемого им очень яркого света.

Реклама

«Полет НЛО» выложен неким Майклом на канале MrMBB333 на популярном видеохостинге. Помимо ярких мигающих точек на видео действительно ничего нет, однако «сенсацию» активно подхватили СМИ.

Впрочем, по словам местных жителей, подобное происходит в этих краях довольно часто и может быть следствием экспериментов военных.

Попавший в объектив аппарат на самом деле мог являться обыкновенным дроном, либо же неким военным самолетом вполне земного происхождения – такого мнения придерживаются некие «специалисты» в области уфологии, пытающиеся объяснить природу события в соцсетях.

Очередная загадка заставила любителей конспирологии вновь заговорить о мифическом стратегическом разведчике TR-3B (или «Авроре»), который якобы обладает сверхзвуковыми скоростями и возможностью совершать суборбитальные полеты, и стал результатом секретных разработок США еще в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Этот самолет имеет треугольную форму и часто ошибочно принимается за НЛО, убеждены «конспирологи».

Однако американские власти всегда категорически отрицали наличие на вооружении подобной техники. Подтверждения существования «Авроры» из достоверных источников тоже никогда получено не было.

Рассказавшее об инциденте издание приводит в пользу версии об обнаружении «Авроры» подборку объектов идеальной треугольной формы с яркими фонарями по периметру. Как следует из объяснения, «охотникам за НЛО» не составляет труда запечатлеть такой самолет в разных частях США, поскольку «крупные, тихие и черные треугольные объекты с иллюминацией замечательно видны ночью».

А в середине декабря «доказательством существования НЛО» назвали видео, на которое «попался» загадочный дискообразный объект, пролетающий над Нью-Йорком на сверхзвуковой скорости. При замедленном воспроизведении кадров заметно, что аппарат покрашен в черный цвет и не имеет крыльев – это отвергло предположение о пассажирском самолете.

По утверждению уфолога Скотта Уоринга, факт пролета за облаком исключает возможность того, что это насекомое, птица или дрон.

Кроме того, в начале текущего месяца житель США снял на камеру «похожие на НЛО» огни в небе над побережьем в Северной Каролине. В комментариях к видео пользователи выдвинули разные версии случившегося, среди которых огни самолета, а также шаровые молнии.

Еще один взбудораживший американские СМИ случай произошел в начале года. «Свидетелями НЛО» тогда стали пилоты двух авиакомпаний. Сначала пилот самолета Learjet 36, принадлежащего компании Phoenix Air Group, связался с диспетчером после того, как обратил внимание на странный объект, пролетавший над ним. Спустя несколько минут диспетчер вызвал пилота другого самолета — A321 авиакомпании American Airlines, — чтобы экипаж поискал в небе объект, находившийся в 20 километрах от них. Соответствующее подтверждение было получено.

Длившийся около шести минут радиообмен так и остался единственным свидетельством инцидента, который произошел в небе над Аризоной, несмотря на то, что необычный объект наблюдался сразу двумя пилотами на участке с интенсивным воздушным движением.

В декабре 2017 года Пентагон признался, что последние годы тратил деньги на изучение НЛО — по данным журналистов, на эти цели с привлечением сторонней фирмы было направлено до $22 млн.

Признание было сделано после публикации в New York Times, раскрывшей суммы и детали тайной программы. В ответ на запрос журналистов в Пентагоне признали существование в прошлом этой программы, но указали, что она уже закрыта.

Кроме того, в январе прошлого года Центральное разведывательное управление США обнародовало большое количество документов, носивших когда-то гриф «секретно». Среди них оказались и записи об «инопланетянах», в том числе сообщение ТАСС о наблюдении НЛО двумя литовскими пограничниками 26 июня 1996 года.

По статистике чаще всего за НЛО принимают планету Венеру, низко летящие самолеты, облака странной формы, космический мусор, метеозонды и аэростаты.