Неожиданный результат: как алкоголь влияет на больное сердце

Алкоголь связан с более долгой жизнью у пожилых людей с сердечной недостаточностью, считают специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты исследования они опубликовали в статье в журнале JAMA Network Open.

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Сердечная недостаточность возникает, когда сердце постепенно теряет способность перекачивать достаточное количество крови в организм. Это может быть вызвано сердечным приступом или другими заболеваниями, такими как диабет или болезни почек.

Участниками исследования стали 393 человека старше 65 лет, у которых была диагностирована сердечная недостаточность. Исследователи разделили их на 4 группы — те, кто никогда не употреблял алкоголь, те, кто бросил пить, те, кто употреблял до 7 порций спиртного в неделю и те, кто употреблял более 8. Порцией алкоголя считался бокал пива, вина или рюмка ликера.

В среднем после постановки диагноза они прожили около 7,5 лет.

Однако средняя выживаемость тех, кто в неделю потреблял до 7 порций спиртного, оказалась на 383 дня (от 17 до 748 дней) больше, чем у трезвенников.

Наилучшие результаты показали те, кто употреблял по 10 порций спиртного, но таких испытуемых оказалось слишком мало, чтобы считать выводы статистически значимыми.

«Многие люди, страдающие от сердечной недостаточности, регулярно употребляют алкоголь. Мы выяснили, что небольшие порции спиртного были связаны с более долгой жизнью после получения диагноза. Почему это так – пока не понятно, но все равно не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали», — предупреждает кардиолог Дэвид Браун, ведущий автор исследования.

Результаты исследования показывают, что люди с сердечной недостаточностью могут продолжать употреблять спиртное в умеренных количествах. Однако оно не говорит о причинно-следственной связи — возможно, у выпивающих есть и другие факторы, которые продлевают им жизнь. Так что вряд ли употребление алкоголя поможет тем, кто раньше не пил, поправить здоровье.

Исследователи предполагают, что употребление алкоголя может снижать улучшать чувствительность к инсулину и увеличивать концентрацию в крови липопротеинов высокой плотности. Также полифенолы в пиве и вине повышают концентрацию оксида азота, что может быть полезно при болезнях сердца.

Ранее специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне связали употребление алкоголя и кофе с долголетием. Оказалось, что люди, употреблявшие умеренное количество алкоголя и кофе, в среднем жили дольше, чем те, кто от них воздерживался.

Кроме того, те, кто к 70 годам имел избыточный вес, в среднем жили дольше, чем те, у кого был нормальный вес или нехватка массы тела. Более 40% участников, доживших до 90 лет, страдали от деменции, почти 80% — были инвалидами. В обеих категориях преобладали женщины.

Однако не стоит на радостях бежать в алкогольный магазин — выводы исследования не означают, что кофе и алкоголь помогут прожить дольше.

Причин, по которым потреблявшие алкоголь участники исследования прожили дольше, может быть много. Во-первых, они изначально могли быть более здоровыми, чем трезвенники. Во-вторых, их организм мог успешнее избавляться от токсичных веществ, содержащихся в алкоголе, пище, воздухе. Иными словами, не алкоголь помог им прожить дольше, а состояние их организма было настолько хорошим, что они могли позволить себе употреблять алкоголь.

«Имейте в виду, что мы изучали людей, которым было по 90 лет, — подчеркивают авторы работы. — Я думаю, те, кто злоупотреблял алкоголем в юные годы, попросту не дожили до этого возраста».

По тем же причинам среди долгожителей могло оказаться больше людей с избыточным весом — их организм изначально был более выносливым, и даже лишние килограммы не помешали им дожить до 90 лет.

Ранее американские ученые также установили, что даже соблюдение существующих норм умеренного употребления алкоголя повышает риск развития рака, смертельных сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшению ожидаемой продолжительности жизни. 120 исследователей провели анализ 83 посвященных употреблению алкоголя работ, проводившихся в 19 странах с высоким доходом. Всего в выборку попало почти 600 тыс. человек.